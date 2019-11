A ZTE FC együttese szombaton a listavezető Fehérvár FC-t fogadja

A szerdai, győztesen megvívott kupamérkőzés után a ZTE FC újabb bajnoki előtt áll, hiszen szombaton (17.00) a MOL Fehérvár FC lesz a vendég a ZTE Arénában. A listavezető érkezik Egerszegre, a ZTE FC-nél bíznak benne, hogy végre a támadójátékuk hatékonyabb lesz, s akkor tényleg semmi sem elképzelhetetlen…

Szerdán 7-3-ra győzött a ZTE FC a Budaörs vendégeként, aztán még aznap, az éjszakai órákban el is készítették a Magyar Kupában a legjobb 32 csapat párosítását. A ZTE FC most is azzal a Szarvas FC-vel mérkőzhet meg a továbbjutásért, mint 2017-ben, amikor Balázs Zsolt mesterhármasával 3-0-ra győzött.

A kupatalálkozót december 4-én rendezik, addig pedig a bajnokságban lesz „dolga” az egerszegieknek. Az NB I-ben a mostani hétvégén, a 11. játéknappal következik az első kör zárása, a ZTE FC pedig az éllovas MOL Fehérvár FC-t fogadja. Nehezítette a felkészülést, hogy Babati Benjamin a szerdai kupameccsen rúgást kapott a lábfejére, pénteken még nem volt biztos, hogy játszik-e szombaton. Barczi Dávid, Oleg Golodiuk és Kiss Máté nem állnak még rendelkezésre.

Tamás Krisztián ott lehet a pályán és eltiltása után Bolla Bendegúz is. Őket csak amiatt emeltük ki, hiszen mindketten a Fehérvár FC játékosai, akiket kölcsönadtak a ZTE FC-nek. Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője pedig mi mással kezdhette volna esélylatolgatását, mint az ellenféllel.

– Azonos pontszámmal a Ferencvárossal és a Mezőkövesddel, de vezeti a tabellát a Fehérvár FC, ami mindent elmond az erejéről – állapította meg dr. Dobos Barna, amikor megkerestük. – Remekül kezdte a szezont, de aztán a legutóbbi négy mérkőzéséből csak egyet nyert meg. Mielőtt viszont hullámvölgyről beszélnénk – legfeljebb egy kisebbről lehet szó – azért nem árt tudni, hogy a Mezőkövesd és az FTC elleni meccsük is benne volt ebben a négyben. Biztatni kell magunkat, s bár az eddigi mutatók alapján nem mi vagyunk az esélyesek, de a futballban bármi megtörténhet. Pozitívan kell hozzáállni a mérkőzéshez.

A gólok pedig kellenének, ám éppen ezek hiányoztak az elmúlt bajnoki fordulók során. A kupában hetet lőtt a ZTE FC, amit megemlítve a szakvezetőnek ő is reálisan értékelte ezt a helyzetet.

– Azt azért ne feledjük, hogy egy NB II-es csapat volt az ellenfél, de persze nem bántuk, hogy eredményesek voltunk, és kell is, hogy önbizalmat adjon – válaszolta a felvetésre Dobos Barna. – Azt gondolom, hogy a játékunk jól van felépítve, ezt az Újpest elleni pontszerzés alkalmával is bizonyítottuk, ám a góllövés képesség és tudás kérdése is. Tudjuk, mit kell tennünk: helyzeteket és lehetőleg ziccereket kell kialakítani, mert gól csak ezekből születhet. Van még bennünk tartalék, hiszen a játékunk folyamatosan fejlődik. Nemcsak jól, hanem egy-két poszton még kiválóan is kell teljesíteni, s akkor a Fehérvár FC ellen is lehet esély.

A szakvezető a legutóbbi csapatot adta meg, mint várható tizenegyet: Demjén – Kocsis, Lesjak, Bobál D., Tamás K. – Bedi, Mitrovic – Babati, Stieber, Radó – Ikoba.