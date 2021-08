A ZTE FC egységes játéka sokat segített a Fehérvár elleni pontszerzésben

„Pontos” kezdésben reménykedtek a ZTE FC-nél, ami összejött, ugyanis a labdarúgó NB I. nyitányán Waltner Róbert együttese 1-1-es döntetlent játszott a Mol Fehérvár FC-vel. Ami azért is jól jött, hiszen a vendégek vezettek, így a hazai pontmentés jó kezdésnek számított, és ez tükröződött a zalai futballisták arcán is.

Kellő önbizalommal várta a ZTE FC csapata a vasárnapi nyitómeccset, ami persze nem azt jelentette, hogy biztosak voltak a hazai futballisták a győzelemben… A kellő önbizalom mindig ahhoz kell, hogy fejben senki nem ad fel semmit, és majd a pályán eldől, ki a jobb. Valami hasonló történt vasárnap, ugyanis az nem volt titok, hogy a Mol Fehérvár FC játékoskerete, összetétele erősebb csapatot rejt, ami ellen – ahogy Waltner Róbert előzetesen is elmondta – a győzelem mindenképpen bravúr lenne.

Nos, az említett bravúr ugyan elmaradt, de cseppet sem voltak elégedetlenek – legalábbis zalai oldalon. Nem is lehettek, hiszen a mérkőzésnek voltak periódusai, amikor a Fehérvár FC-nek azért voltak olyan lehetőségei, melyekből akár gól vagy gólok születhettek volna. Mindezt Szabics Imre, a fehérváriak vezetőedzője is kiemelte, akivel nehéz lett volna vitatkozni ezen, de… A ZTE FC dicsérete éppen az, hogy sikerült ezeknek az akcióknak lezárni a végét, hogy nem születtek belőlük gólok. Ebben nagy szerepe volt Demjén Patrik kapusnak, aki egy alkalommal egy az egyben kellett, hogy védjen Nikolics ziccerénél, de igazából a fegyelmezett védekezés hozta meg a remélt pontot.

– Elégedettek lehetünk és szerintem a nézők is, mert egy jó meccset láthattak. Igazából a csapategységet szeretném kiemelni, amire a későbbiekben is támaszkodnunk kell. Mindenki odatette magát, a cserék is, és valahol ennek kell lennie az alapnak a folytatásban is – ezt már Waltner Róbert vezetőedző nyilatkozta arra a kérdésre válaszolva, hogy kit, kiket emelne ki együtteséből.

Az egyéni teljesítményeknél maradva, a zalai gólszerző, Babati Benjamin döntését és helyzetfelismerését nem kell magyarázni, hiszen egy hozzá pattanó labdánál döntött gyorsan és jól, ami döntőnek bizonyult. Az új igazolások közül Emir Halilovic és Nikola Serafimov kapott helyet a kezdőben, és egyikük sem okozott csalódást, hiszen határozottak voltak. Ami hiba adódott – és ez általánosan is igaz – , főleg a vizes talaj következménye. A védelem sokat tett a pontszerzésért, de Koszta Márkot is kiemelnénk: a támadó nagyon harcias volt a mezőnyben, sok olyan megmozdulása volt, ami bár nem volt látványos, de nagyon hasznosnak bizonyult csapatának.

Nyilvánvaló, hogy jobb lett volna a ZTE FC-nek is nyernie és majd biztosan kell majd, és lesz is bravúrgyőzelme a 33 forduló során. A mostani iksz az egyik bajnokesélyes ellen viszont nem rossz eredmény, s annak a bizonyos önbizalomnak – aminek mindig lennie kell – is jót tesz a folytatásra.

Például szombaton Mezőkövesden, a második fordulóban.