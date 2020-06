A ZTE FC egyik közvetlen riválisát, a Paksot fogadja szombat este

„Szombat esti láz” a kultikus film címe, amit most nem vetítenek a megyeszékhelyen, az esti izgalmakat ezúttal egy másik „előadás” tartogatja: 21.05 órától a ZTE FC a Paksot fogadja a labdarúgó NB I. 29. fordulójában.

A két csapat versenyt fut a bennmaradás kiharcolásáért, és ha a házigazda kék-fehér alakulat győzni tud, lépés­előnyt harcol ki magának ebben. Paksi diadal esetén ugyanakkor a tolnaiak visszaelőznék az egerszegieket. Ez az, amit senki sem szeretne a zalai megyeszékhelyen.

Aki kicsit is követi a hazai futballéletet, tudja, hogy az NB I.-es csapatok nagy „rohanásban” vannak, hiszen a koronavírus-járvány miatti szü­netet követően erőltetett menetben pótolják a korábban elmaradt mérkőzéseket. Ez alól a ZTE FC sem kivétel, amely kezd „jól állni”, de még nem annyira, hogy megnyugodhasson. A hatmeccses veretlenségi széria biztató, s azt mutatja, hogy Márton Gábor együttesének van karaktere.

Amikor a szakvezetőt a mostani mérkőzés kapcsán megkerestük, azt kérdeztük tőle, hogy élet-halál harcnak tartja-e a szombatit, de a válasza nem erre „irányult”.

– Én nem nevezem annak, de a következő mérkőzésünk éppen a Paks ellen jön – mondta Márton Gábor. – Jelenleg előnyösebb helyzetben vagyunk, mint szombati ellenfelünk, de nem szeretem ezeket a mérkőzéseket túlértékelni. Ha jól tudom, a szombati találkozón is három pontot kap a győztes. Az tény, hogy nekünk hazai pályán most a győzelem a célunk. Amennyiben nyerünk, az hatalmas lépés lenne.

A közvélemény mégis egy igazi hatpontos találkozónak tekinti ezt az összecsapást, és paksi oldalon is nagyon készülnek, de ez teljesen érthető. A vezetőedzővel arról is beszéltünk, hogy a csapatán esetleg nem lesz-e túl nagy nyomás a tét miatt. Igazából mi vetettük fel, hogy lehet-e tényező mindez.

– Beszélhetünk mindenkiről, aki hat-hét fordulóval korábban még előttünk állt, de most mögöttünk van – így Márton Gábor. – Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy együttesem jól teljesít nyomás alatt, hiszen korábban is megvolt ez a csapaton. Jó formában vagyunk, jönnek vissza a sérültek, így a lehetőségeink is bővülnek. Felkészülünk, de nagy dolgokat ilyenkor már nem lehet kitalálni.

Szombati ellenfelünk stabil csapat, amely védekezésből indulva rendelkezik nagyon veszélyes játékosokkal. Nagyon remélem, hogy a meglepetést mi okozzuk majd az ellenfélnek a játékunkkal.

A Paks és a ZTE FC a bajnoki szezon során kétszer találkozott: Zalaegerszegen a ZTE FC 3-1-re győzött, amikor Böde Dániel vezető góljára Radó András, Stieber Zoltán és Nikola Mitrovic válaszolt (Bödét pedig már 3-1-es hazai vezetésnél kiállították); aztán februárban Pakson a hazaiak nyertek 2-0-ra. Radó és Mitrovic szombaton is ott lesz a pályán, míg a másik oldalon a kulcsjátékosok pályára lépnek, egyedül Windecker József hiányzik majd a csapatból sárga lapok miatt.

A ZTE FC-nél Fanos Katelaris, Barczi Dávid és Eric McWoods újra a keretben lesz, ám a kihagyások miatt Márton Gábor vezetőedző valószínűleg még nem számít rájuk a kezdőben.