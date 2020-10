A ZTE FC csapatának visszatérő hibái okozták a vereséget

Egyelőre nem igazán sikerült megoldani azokat a problémákat, melyekről korábban is szó volt a ZTE FC labdarúgócsapatánál, hiszen vasárnap Pakson gyakorlatilag két szöglet után is gólt kapott a csapat. A 3-1-es vereség azért is fájó, mert Könyves Norbert góljával vezettek az egerszegiek.

A dolgot nem kell túlcifrázni, a ZTE FC játékában vannak előremutató elemek és periódusok, ugyanakkor azok a bakik és hibák is, melyek sokat rontanak a képen és persze a legfontosabbon, az eredményességen. Pakson is láttuk ezeket. Nem a vasárnapi volt az év mérkőzése, de nem is biztos, hogy éppen ezen a két csapaton kell ezt számon kérni. Az, hogy a ZTE FC-nek ismét a bennmaradásért kell küzdeni, a szezon előtt is nyilvánvaló volt, a Paks szintén azon csapatok egyike, amely ebben a csatában érdekelt lehet. Annak ellenére, hogy Bognár György vezetőedző érkezésével a tolnaiak háromból három mérkőzésüket megnyerték.

De ne is jósolgassunk. Főleg úgy ne, hogy a Paks felkapaszkodott a tabella harmadik fokára, oda, ahol a ZTE FC két fordulóval korábban állt… A vasárnapi találkozó még nem a helyezésekről szólt, sokkal inkább arról, hogy melyik csapat erőlteti rá a másikra az akaratát. A ZTE FC elérte, hogy vezessen, méghozzá annak a Könyves Norbertnek a révén, aki a nyáron Paksról tette át székhelyét Zalaegerszegre. A találkozó pedig leginkább Könyves Norbert és a paksiak játékosa, Böde Dániel párharcaként lett beharangozva, ugyanis Bognár György Bödét a középhátvéd pozíciójába vezényelte vissza. A mérkőzés után a paksi vezetőedző a paksi támadóval kapcsolatban elmondta, hogy játszik ő még elöl is, vagy más posztokon, hiszen „az ereje és a rutinja” megvan ehhez.

Ami a ZTE FC-t illeti, Boér Gábor vezetőedző nem örült annak, hogy csapata megint olyan szituációk után kapott gólt, gólokat (szögletek), melyekre már korábban is felhívta a figyelmet. Ezenfelül lapunk azon felvetésével, hogy nem nyílt-e ki túlságosan csapata, nem értett egyet. Válaszában elmondta, hogy annál a bizonyos harmadik gólnál is megvoltak a biztosító emberek, ám az ellenfél teljesen behúzódott a saját tizenhatosára. Márpedig a gól egy zalai szögletből indult, ami után villámgyorsan visszatámadott a Paks.

Aki látta a találkozót, azt is láthatta, hogy Demjén Patrik, a ZTE FC kapusa szinte a felezővonalig kifutva elsőre még elcsípte a labdát, ami megvolt neki, de elkezdte húzogatni, ahelyett, hogy „elbikázta” volna akárhova… A hiba nyilvánvalóan itt volt, és Boér Gábor is úgy vélte, kapusa tökéletesen tisztában van ezzel. Demjén később még védett egy nagyot, megmentve csapatát a még nagyobb vereségtől, mintegy bizonyítva, hogy azért ő egy jó kapus. Zalai oldalon elhangzott az is: az egygólos vezetésnél akár le is zárhatták volna a meccset, hiszen újabb két nagy lehetőségük volt, ami tény.

Ha így lett volna, akkor most a ZTE FC lenne a harmadik, a Paks pedig a tizenegyedik.

Csak nem így volt. A Paks egyelőre még rutinosabb csapat.

