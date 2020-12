A ZTE FC biztosan verte az MTK-t

Visszatért a ZTE FC NB I-es labdarúgó csapata saját otthonába, hogy a ZTE-stadionban játssza le idei utolsó hazai mérkőzését. Két fordulóval ezelőtt a Mezőkövesd ellen szerencsét hozott a hazai környezet és most is arra készült Boér Gábor csapata, hogy az MTK ellen itthon tartja a három pontot. Megtette, biztosan nyert.

ZTE FC – MTK Budapest 2-0 (2-0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett. Jv.: Solymosi (Szalai, Radványi).

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Szépe, Bobál D. – Favorov, Sankovic, Tajti (Gergényi, 72.), Bedi – Szánthó (Vass, 68.), Koszta (Szalai, 87.), Zimonyi (Babati, 68.). Vezetőedző: Boér Gábor.

MTK: Mijatovic – Ikenne-King, Varju, Herrera (Clinton, 79.), Ferreira – Kata, Cseke, Dimitrov (Biben, 57.) – Gera (Schön, 79.), Miovski (Barna, 57.), Prosser (Drljo, 89.). Megbízott edző: Farkas Attila.

Gólszerzők: Zimonyi (5.), Szánthó (12.).

Könyves Norbert vádlisérülés miatt ezúttal kimaradt a ZTE FC keretéből, de abban a reményben, hogy a következő, DVTK elleni összecsapáson már ő is bevethető lesz. Egyébként Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője most is több ponton megváltoztatta a kezdőcsapatot a legutóbbihoz képest. Az első gólra nem kellett sokat várni, amit a ZTE lőtt. Agresszív játékkal nyitott a házigazda, és az 5. percben Favorov beadását ügyetlenkedték el a vendégvédők, a labdára lecsapott Zimonyi, aki 10 méterről kíméletlenül lőtt a léc alá, 1-0. A ZTE támadásban maradt és jól tette. A 12. percben jobb oldali akció végén Lesjak várt ki, laposan középre játszott, ahol érkezett Szánthó, aki 4 méterről jobbal, szép mozdulattal mattolta az MTK kapusát, 2-0. Ennél jobb kezdésről nem lehet álmodni, kellett egy kis idő az MTK-nak hogy ocsúdjon. Pontos passzokkal próbált helyzetbe kerülni a vendégcsapat, de a ZTE fegyelmezetten játszott hátul is, voltak besegítések, ami sokat jelentett. Az egerszegiek továbbra is veszélyesebben játszottak, így a 35. percben Zimonyi támadta meg és kényszerítette hibára Varjút. A támadó elvette tőle a labdát, a kapust is elfektette, de kiszorított helyzetből végül mellé lőtt. Ettől függetlenül, ahogy helyzetbe került, az dicséretes volt. Az MTK-nak igazából egy megpattanó és aláhulló labdán kívül nem volt nagy helyzete sem.

Következhetett a második félidő és a ZTE taktikája, valamint a játéka is dominált. Az MTK mintha nem lett volna ezen a napon eléggé éles, így nem kellett sokat várni a cserékkel. Talán, ha a ZTE FC kicsit rámenősebb lett volna ekkor, akár növelhette is volna az előnyét, de persze így sem forgott veszélyben a vezetése. A ZTE FC is váltott, a két gólszerzőnek rendelt pihenőt Boér Gábor, hiszen azt már korábban is elmondta a szakvezető, hogy az utolsó négy találkozóra igyekszik a lehető legfrissebben tartani a játékosokat. Az MTK csapatán talán csak az utolsó tíz percben lehetett azt érezni, hogy még akar valamit, de ezen a napon nem volt benne több, és gól sem.

A ZTE FC teljesen megérdemelten nyert, végig jobban játszott, nem mellesleg, gólokat lőtt.