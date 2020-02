A ZTE FC bajnoki címe és centenáriuma is szóba került

Egy minapi találkozó egyrészt a múltról, a ZTE FC 2002-es bajnoki meneteléséről szólt, de a jelen is fontos beszédtémát adott. A labdarúgócsapat korábbi vezetői és támogatói úgy látják: hasonló összefogás ma is szükséges volna.

A ZTE FC labdarúgócsapatának bajnoki címe 2002-ből már történelem. Ez máig az egerszegi futballklub egyetlen elsősége, ráadásul az akkori csapat éppen a magyar labdarúgó-bajnokságok 100. kiírását nyerte meg. Most pedig 2020-at írunk, a ZTE alapításának századik évfordulóját.

Mindez a Zalavölgye Vadásztársaság Egerszeghez közeli vadászházában tartott találkozón is elhangzott. Az ifj. Farkas Imre szervezésében létrejött szponzori találkozón a bajnokcsapat egykori vezetői, támogatói mellett a klub olyan legendás alakjai jelentek meg, mint Szőcs János edző, Péter Zoltán, Bita József, Kereki Zoltán és Kocsárdi Gergely játékosok, de ott volt dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg korábbi polgármestere is. A mai garnitúrát a kék-fehérek saját nevelésű labdarúgója, Bedi Bence képviselte a találkozón.

A múltidézés közben az is elhangzott, hogy az összefogás mennyit segíthet, amint az 2002-ben is megvalósult. A jelennek üzenve szintén ezt találnák a célravezető útnak, hogy a ZTE FC mostani irányítóinak munkáját is nagyban segítsék azok, akik tehetik.

Az idén százéves klub centenáriuma pedig úgy lenne az igazi, ha a kék-fehéreknek sikerülne megkapaszkodniuk az élvonalban. Ezzel pedig mindenki egyetértett.