A ZTE FC átalakult kerettel várja az NB I. rajtját

Pénteken kezdetét veszi a labdarúgó NB I. OTP Bank Liga 2020–2021. évi sorozata, amit a bajnok Ferencváros és az egyik újonc MTK Budapest találkozója nyit. A ZTE FC együttese, az élvonalban újonc szakvezetővel, Boér Gáborral szombaton mutatkozik be az új idényben, amikor azt a MOL Fehérvár FC-t fogadja, melynek kispadján a pár hete még az egerszegieket irányító Márton Gábor ül.

A legesélyesebbnek a mostani kiírásban is a zöld-fehérek tűnnek, akik jelenleg a Bajnokok Ligája-selejtező első körére készülnek, amelyben a svéd Djurgarden együttesét fogadják jövő szerdán. A kettős terhelés ezúttal nemcsak a Ferencvárost „fenyegeti”, mivel a koronavírus-járvány miatt megcsúszott a nemzetközi kupaporond rajtja, így az előző idényben ezüst­érmes MOL Fehérvár FC és a bronzérmes Puskás Akadémia FC, valamint a kupagyőztes Budapest Honvéd az Európa-ligában harcolhat a magyar bajnokság mellett.

A 12 élvonalbeli együttesből négy, így a Fehérvár FC (Márton Gábor), a Honvéd (Bódog Tamás), a Kisvárda (Supka Attila) és a ZTE FC (Boér Gábor) kezdi az új idényt új edzővel.

A ZTE FC együttese – legutóbb még újoncként – nagy hajrát kivágva maradt bent az élvonalban, azonban a csapat és a keret is nagyban kicserélődött. Olyan kulcsjátékosok távoztak, mint az NB I. legutóbbi kiírásának gólkirálya, Radó András (Vasas), vagy Bobál Gergely (CD National – portugál), továbbá Stieber Zoltán (Újpest), Bolla Bendegúz (Fehérvár FC), Tamás Krisztián (Bp. Honvéd), Nikola Mitrovic (Újpest), Kocsis Gergő (Bielsko Biala – lengyel). Eduvie Ikoba, Bőle Lukács, Matija Katanec, Eric McWoods, Stjepan Ostrek, Szemerédi Norbert is vagy visszatért kölcsönből klubjához, vagy nem kaptak új szerződést.

Az érkezők között van Könyves Norbert (Paks), Bojan Sankovic (montenegrói, Irtis Pavlodar), Tajti Mátyás (Zaglebie Lubin), Vass Patrik (MTK), Aleksandar Tanasin (szerb, Proleter), Zimonyi Dávid (Lipót SE), Dragóner Filip (Mezőkövesd), Gyurján Márton (Haladás), Kun Bertalan (ETO FC), Szabó Bence (DVSC). Kölcsönbe érkezik Artem Favorov (ukrán, Puskás FC), Ziga Zivko (szlovén, Naffta), Szán­thó Regő (Ferencváros). Eddig ez a biztos névsor, de biztosan változik még ez is az átigazolási határidő zárultáig. Bőle Lukács (Ferencváros) visszatérése még napirenden van, és a Csonka András (Ferencváros) is érkezhet – kölcsönbe.

A fiatal szakvezető, Boér Gábor dolga tehát nem tűnik egyszerűnek, hiszen új csapatot kellett ebben a pár hétben építenie, de ahogy ő is fogalmazott, a rajtra minden bizonnyal ez a fajta építkezés nem ér véget, további hetek kellenek még ehhez. Akitől sokat várnak a ZTE FC szurkolói, az Könyves Norbert. Az előkészületi találkozókon is bizonyította a támadó, hogy nem véletlenül az egyik legveszélyesebb játékos az NB I.-ben. A Fehérvár FC elleni szombati nyitányra való készülődést sérülések is nehezítették, és egyelőre úgy tűnik, hogy elkelne az erősítés is. A ZTE FC-nek még a támadó szekcióba is elkelne egy meghatározó futballista, de a középpályára is – valószínűleg.

A szombati, Fehérvár FC elleni találkozó Márton Gábor személye okán is pikáns lesz, illetve Bolla Bendegúz két év után ellenfélként tér vissza Egerszegre. Jegyek már elővételben is válthatók, így a ZTE Aréna elővételi jegypénztárában pénteken 13.00 és 17.00 között, valamint szombaton 9 órától, illetve a Kvártélyház Dísz téri jegyirodájában, az online jegyvásárlás pedig folyamatos.

Az biztos, hogy érdekes mérkőzés lesz a ZTE FC és a MOL Fehérvár FC összecsapása, és az is biztos, hogy sokan lesznek kíváncsiak rá élőben is.

OTP Bank Liga, 1. forduló. Péntek: MTK Budapest–Ferencváros 18.15. Szombat: Paks–Újpest 16.30, ZTE FC–Fehérvár FC 18.35. Vasárnap: DVTK–Mezőkövesd 16.55, Puskás FC–Budapest Honvéd 19.00. Hétfő: Budafok–Kisvárda Master Good 19.00.