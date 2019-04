A ZTE FC akár már vasárnap ünnepelhet, ha legyőzi a Budaörsöt

Vasárnap (18.00) hazai pályán az NB II-ben listavezető ZTE FC labdarúgó csapata végleg bebiztosíthatja feljutását, de akár már a bajnoki címét is, a Budaörs gárdája ellen.

A ZTE FC tízpontos előnnyel vezeti a tabellát a második Gyirmót előtt, s 11 pont a fór­ja a harmadik Kaposvárral, 12 pedig a Vasassal szemben. Ebben a fordulóban Siófok– Gyirmót, Kaposvár–Tiszakécske és Vasas–Kazincbarcika találkozókat rendeznek még. Amennyiben a három rivális közül a Kaposvár nem szerzi meg a 34. fordulóban mind a három pontot, és a ZTE FC nyerni fog, akkor az egerszegiek már feljutók. Sőt, amennyiben ZTE-siker születik, a Kaposvár ikszel, vagy kikap és a Gyirmót is veszít, akkor a ZTE FC már a bajnoki címét is bebiztosíthatja!

Ha mégsem jön össze most vasárnap a feljutás, ettől függetlenül a ZTE FC gyakorlatilag már NB I-esnek tekinthető. Mint megírtuk, a klub megkapta az NB I-es licencet, és látva a csapat erejét, nehezen képzelhető el, hogy a hátralévő fordulókban ne gyűjtse össze a feljutáshoz szükséges pontszámot, illetve a bajnoki címhez elegendőt. Vasárnap a tavasz közepén megtorpanó, de aztán újra magára találó Budaörs lesz a vendég a ZTE-stadionban. Bognár György együttese az 5. helyezett, a legutóbbi három találkozóját megnyerte. A ZTE FC nyolcadik meccse óta veretlen és az is szeretne maradni.

Dobos Barnával, az együttes vezetőedzőjével pénteken beszélve, a szakvezető először is azt mondta, nyerni akarnak. Ugyanis, mindennek ez lenne az alapja.

– Vissza akarunk vágni a Budaörsnek az őszi vereségért – jelentette ki. – Hátráltató tényezők vannak, főként a sérülések. Grumic legutóbb sem játszott, Bobál sérülten szállt be csereként, és Babati játéka is kérdéses. Most még nem tudom megmondani, hogy vasárnap végül kik léphetnek pályára. Hazai környezetben természetesen csak a győzelemmel lennénk elégedettek, és most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy feltegyük az i-re a pontot. A legjobb forgatókönyv pedig az lenne, ha már most a bajnoki címet is ünnepelhetnénk. Azonban nagyon figyelnünk kell a Budaörsre, mert eléggé szélsőséges csapat. Legyőzte a Gyirmótot és a Kaposvárt is idegenben, a legjobbak ellen is képes erre, s mindenképpen nehéz meccs­re számítunk ellenük. Úgy gondolom, hogy nekünk ismét a magunk elképzeléseire kell koncentrálnunk, hogy azokat megvalósítsuk.

Változott a május 12-i ZTE–Monor találkozó időpontja, amely 18 órakor kezdődik: az M4 a vasárnapi találkozóhoz hasonlóan azt is közvetíti.