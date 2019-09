A ZTE FC a Paks ellen az első hazai sikerére készül

A labdarúgó NB I 7. fordulójában a ZTE FC ismét hazai pályán szerepelhet. Szombaton 17 órától a Paks lesz a vendég. Annyian vélhetően nem lesznek, mint múlt vasárnap az FTC elleni találkozón, ám a mérkőzés fontossága miatt a ZTE FC-nél is szeretnék, ha sokan buzdítanák a csapatot. Merthogy győzni kellene…

Az egerszegi nézőcsúcsot, 10 655 nézőt – természetesen az új stadionban, hiszen korábban voltak már többen is futballmeccsen a zalai megyeszékhelyen – hozó FTC elleni találkozón közel volt a sikerhez a ZTE FC, azonban a vendégek fordítottak és nyertek 2-1-re. A vereségen gyorsan túl kellett lépni, mert dr. Dobos Barna együttesére szerdán kupameccs várt, amit Kiskunfélegyházán egy 5-1-es győzelemmel és továbbjutással „hoztak” az egerszegiek.

Szombaton ennél jóval fontosabb mérkőzése következik az együttesnek. Bajnoki jön, hazai pályán és egy olyan ellenféllel szemben, amely (reméljük, ezért nem haragszanak meg a paksiak) nem tartozik a topklubok közé. A kupamérkőzésre visszatérve, hiszen innen indítottuk pénteki beszélgetésünket Dobos Barnával, a ZTE FC vezetőedzőjével, a szakember elmondta: a legfontosabb a továbbjutás volt. Azt is hozzátette, hogy a csapata jól játszott és azok is pályára léphettek, akik korábban kevesebbszer jutottak szóhoz. A szakvezető megerősítette, hogy a Magyar Kupában messzire akarnak jutni, azonban a sorsolás és a szerencse is tényező lesz. Később kiderült, hogy a Budaörs lesz a zalaiak ellenfele.

A szombati találkozóról szólva, és rögtön a közepébe vágva, azt kérdeztük a ZTE vezetőedzőjétől: győzelmi kényszerben játszanak a Paks ellen?

– Van benne valami… – ismerte el Dobos Barna. A ZTE FC hat forduló alatt 4 pontot gyűjtött, hazai pályán pedig egy döntetlen és egy vereség a mérlege. – A harmadik hazai találkozónk lesz a szombati, és jó lenne nyerni. Vasárnap sokan balszerencsésnek minősítették a vereségünket, de én nem annak tartom. Egység és tudás kérdése volt. Balszerencsének azt tartottam, hogy a játékvezető nem állította ki Bolit, pedig egyértelműen pirosnak kellett volna következnie, amikor beleszállt Demjénbe. A két kapott gólnál sokkal egységesebbnek kellett volna lenni és elkerülni azokat. Azért dolgozunk, hogy ez az egység erősebb legyen és akkor az ilyen gólok is kivédhetők lesznek. A csapaton látszott, hogy mit akar játszani, kezd működni ez is, de a hibák még megvannak. A Paks évek óta masszív csapat az NB I-ben. A nyáron, öt év után köszönt el a csapat vezetőedzője, Csertői Aurél, akinek a helyét a szerb Tomiszlav Szivics vette át, de őt sem kell bemutatni Magyarországon. A keret se sokat változott, ezért azt kérdeztük Dobos Barnától, milyen mérkőzésre számít. Egy masszív, szervezett csapatra készülnek, vagy inkább egy támadóbb ellenfélre. Mert ne feledjük, Böde Dániel is már a paksiak sorait erősíti.

– A védekezés fontossága lényeges, hiszen a szezonban csak a Kaposvár elleni 4-0-s győzelmünk az egyetlen, amikor kapott gól nélkül hoztuk le a meccset – mondta el Dobos Barna. – Masszívabbnak kell lennünk és egyénileg is többet kell hozzátenni a játékhoz. A támadásainkat erősíteni kell. Örültem, hogy Ikoba veszélyesen futballozott az FTC ellen, de szeretném, ha Radó és Stieber is többet veszélyeztetnének, mert gól csak ebből lesz. Az, hogy milyen ellenfél lesz a Paks, csak a mérkőzés során derül ki. Ebben a szezonban a védekezéséből érezhetően gyorsabban megy át támadásba és gyakrabban is. Győzni akarunk, ez nem vitás. Gondot jelent, hogy a korábbi sérültek mellett a szerdán négy gólt ­elérő Hudák rúgást kapott, az ő játéka bizonytalan.

A csapatba visszatér Devecseri Szilárd és Kocsis Gergő, akik eltiltottak voltak az FTC ellen. A szakvezetőnek ezen­kívül sok oka nem lehet a változtatásra, így várhatóan a Demjén – Bolla, Lesjak, Devecseri, Tamás K. – Barczi, Mitrovic, Bedi – Radó, Ikoba, Stieber összetételű csapat fut ki a Paks ellen.

A 7. forduló mérkőzései. Szombat, 17.00: Mezőkövesd–Budapest Honvéd, Kaposvár–Diósgyőr, ZTE FC–Paks, Debrecen–Puskás Akadémia. 19.30: Fehérvár FC–Újpest FC. Vasárnap, 16.00: Ferencváros–Kisvárda.