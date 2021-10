A ZTE FC a nehézségek ellenére is a maximumra tör Kisvárdán

Szombat késő estére, az addig lejátszott találkozók eredményének ismeretében kiderül, hogy a ZTE FC labdarúgócsapata a listavezető, vagy a második vendége lesz-e vasárnap 14.15-től. Abban viszont nincs kérdőjel, hogy a Kisvárda személyében élcsapat vendége lesz. Az NB I. 11. fordulója következik, vagyis a 33 fordulós bajnokság első köre is lezárul.

Kezdjük mindjárt azzal, hogy a ZTE FC „sormintájába” most nem illett bele a szerdai kupameccs, hiszen egy három meccs óta győzelmi sorozat után jött a Magyar Kupában a Budapest Honvéd elleni vereség. Ráadásul hosszabbítás után, egy minimális különbségű vereség lett a „veszte” a zalaiaknak, de gyorsan tegyük hozzá: Waltner Róbert vezetőedző sem csinált tragédiát a kiesésből, bár nyilvánvaló, hogy jobb lett volna – a hangulat szempontjából – egy újabb győztes meccs után utazni Kisvárdára.

Ahhoz a Kisvárdához, amely a forduló előtt az élen állt az NB I.-ben. A várdaiak szerdán az MTK-t győzték le a kupában 4-1-re, és továbbra is az élen állnak az NB I.-ben. Annak ellenére, hogy a legutóbbi öt mérkőzésükből már csak kettőt nyertek meg, kettőn döntetlen született, és van egy vereségük is. Ebben azért nagy szerep jutott – mármint, hogy élen álljon a Kisvárda – a ZTE FC csapatának is, hiszen legyőzte a Ferencvárost, amely pontokat veszített.

– Azt gondolom, hogy mindent megtettünk szerdán, hogy továbbjussunk, semmit sem adtunk fel, még a kapott gól után sem – utalt egy kicsit még vissza a szerdai meccsre Waltner Róbert vezetőedző, amikor megkerestük. – Sajnos a hosszabbítás második fél­idejében már gyakorlatilag két emberrel kevesebben voltunk sérülések miatt, de már nem cserélhettem. Most is vannak betegek és sérültek, ráadásul Nikola Serafimov öt sárga miatt nem léphet pályára. Jelen pillanatban tizennégy-tizenöt egészséges labdarúgónk van, de remélem, most is megoldjuk ezt.

Az elmúlt hetekben is adódott hasonló helyzet, hiszen volt, hogy Gergényi, Bobál, és Huszti esett ki, akik ugye visszatértek, viszont mások hiányozhatnak (Grezda, Nimaga, Serafimov). Ebből kiindulva, meg abból, hogy például az FTC otthonában is sikerült nyerni, vajon Waltner Róbert most milyen találkozóra számít?

– Az egy dolog, hogy én milyet szeretnék, ugyanis majd kiderül, hogy milyen lesz ez a meccs is – válaszolta a ZTE FC szakvezetője. – Nyilvánvaló, hogy nyugodtabb lennék, ha húsz hadrafogható játékosom lenne, de most is egy jó mérkőzést szeretnénk játszani. Jó csapattal találkozunk, véletlenül ugyanis senki nem vezeti a tabellát tíz forduló után. Kellemetlen ellenfél a Kisvárda, amely hazai pályán játszik. A maximumot akarjuk kihozni a találkozóból, ez a lényeg.

A 11. fordulóval zárul a bajnokság első köre is, és a ZTE FC, amióta újra az NB I. tagja, még nem nyert zsinórban 3 mérkőzést, és nem is szerzett ennyi pontot az első kör után, mint ami már van (14). Plusz még jön a szombati találkozó…