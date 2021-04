A ZTE FC a lendületben lévő Paks vendége lesz

Újabb nagyon fontos találkozó előtt áll a ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapata: a kiesés elől menekülő egerszegiek a dobogóért harcoló Paks vendégei lesznek. A szombaton 19.30 órakor kezdődő összecsapás előtt mindkét fél bízik a három pont megszerzésében.

A ZTE FC már pénteken elutazott Paksra, hogy minél pihentebbek legyenek a játékosai a mérkőzésre. Waltner Róbert vezetőedzővel a délelőtti edzés után beszéltünk, de nem szolgált jó hírekkel.

– Sajnos vannak sérültjeink, így várhatóan három helyen is változtatni kényszerülünk a legutóbbi kezdőcsapathoz képest – mondta a szakvezető. – Majd a mérkőzés előtt dől csak el, hogy végül ki léphet pályára. Olyan csapat otthonába utazunk, amely jó passzban van, de ismerjük a paksiak erősségeit és gyengéit is. Természetesen ki akarjuk hozni a maximumot ebből a mérkőzésből, hiszen a pontokra nagyon nagy szükségünk van a bennmaradásért vívott harcban.

Persze hasonlóan gondolkozhatnak a tolnaiak öltözőjében is, hiszen a Paks versenyben van a dobogóért, és a játékosok, valamint a klub is nagyon szeretné, ha csapatuk a szezon végén éremmel gazdagodhatna. A Duna-partiak kemény mérkőzésre számítanak a ZTE ellen, de persze nyerni akarnak, amibe segítségükre lehet, hogy náluk játszik az a Hanh János, aki 18 találattal vezeti a góllövőlistát és jelen pillanatban a gólkirályi cím első számú várományosának tekinthető.

A győzelmi kényszerről is megkérdeztük Waltner Róbertet, kíváncsiak voltunk, hogy ezzel a nyomással miként tudnak megbirkózni. A szakvezető válasza nem volt meglepő.

– Hetek óta győzelmi kényszer van a csapaton, egy bennmaradásért harcoló együttesnél azonban ez nem újdonság – mondta. – Mindent el kell követnünk a siker érdekében, és a saját játékunkkal kell foglalkoznunk. Figyelnünk kell arra is, hogy a Paksnak több játékrendszere is van, melyeket egy találkozón belül is képes változtatni. A mérkőzés háromesélyes, ahogy az volt a mi Honvéd elleni találkozónk is, amit elveszítettünk, akár meg is nyerhettünk volna, de minimum ikszre állt. Remélem, ezúttal hasonló helyzetben felénk billen majd a mérleg nyelve, de ehhez sokat kell tenni nekünk is.