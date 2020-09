A ZTE FC a hiányzók ellenére a legtöbbet hozná ki az MTK otthonában

Két hét szünetet követően folytatódik a labdarúgó NB I. OTP Bank Liga sorozata, következik a 4. játéknap. Az eddig lejátszott három forduló alapján a ZTE FC együttese az egyik legjobb formában lévő csapathoz látogat vasárnap 17.30-tól, hiszen az MTK Budapest vendége lesz.

Két hete rendeztek utoljára fordulót az NB I-ben, a ZTE FC akkor a Ferencvárost fogadta, ám vereséggel zárt. Boér Gábor vezetőedző akkor úgy fogalmazott, jól jön majd a kéthetes szünet, hiszen tovább tudják csiszolni játékukat, illetve a megkezdett felkészülést is kiegészítik. Arra, hogy miként sikerült kihasználni ezt az időszakot, a választ a vezetőedzőtől vártuk, annál is inkább, hiszen voltak hiányzóik.

– Való igaz, kevesen voltunk az elmúlt héten, volt néhány sérültünk, illetve öt játékosunkat a felnőtt, valamint az utánpótlás válogatottba hívták meg – kezdte mondandóját Boér Gábor. – Ennek ellenére próbáltuk fizikálisan felzárkóztatni a társaságot, játszottunk egy edzőmeccset, amely sikeresnek mondható, hiszen ami célokat megfogalmaztunk előtte, azokat úgy érzem, meg is valósítottuk. Erre a hétre már kiegészültünk, és egyértelműen az MTK-ra fókuszáltunk. A felkészülés kezdete óta most már eltelt annyi idő, hogy szépen lassan mindenki egy szintre került, és bízom benne, hogy ez majd a játékunkon és az eredményen is meglátszik.

A héten egy új játékost is bejelentett a klub, hiszen Békéscsabáról leigazolták a jobb oldalon bevethető Szalai Dánielt. Boér Gábor korábban már dolgozott együtt a játékossal, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mindenképpen ezt a posztot szerették volna megerősíteni?

– Igen, hiszen azt akartuk, hogy konkurencia legyen a jobbhátvéd poszton, és egy más stílusú játékosunk is legyen ezen az oldalon. Még egy helyre szeretnénk igazolni, egyértelműen egy támadót. Ezt leszámítva a keretet már megfelelő létszámúnak és megfelelő minőségűnek érzem.

Maradva a létszámnál, a szakvezetés nem számíthat továbbra sem Tajti Mátyásra és Szépe Jánosra, akik mindketten sérültek. Zoran Lesjak a legutóbbi találkozón második sárgával a kiállítás sorsára jutott, így az MTK elleni meccset ki kell hagynia. Az pedig, hogy a szünet kinek jött jól, majd a pályán dől el, mindenesetre az újonc MTK sokak véleménye szerint az egyik meglepetéscsapat lehet az eddigi játéka alapján.

– Arra, hogy jól jött egy csapatnak a szünet vagy sem, sok példát láttunk már pro és kontra… – tért rá előbb még felvetésünkre Boér Gábor. – Volt rá példa, hogy nem mindig azok végeztek a bajnokság végén az élmezőnyben, akik az elején mondjuk jól szerepeltek, és persze fordítva is. Nekünk sem azzal kell foglalkozni, hogy szünet volt, és ez jót tett vagy nem, hanem a saját feladatot kell szem előtt tartani. Játékunkban, úgy érzem, van, amire már alapozhatunk az első fordulók alapján, de persze vannak még javítanivaló dolgaink is az elkövetkezőkben. Nem szeretnék közhelyes lenni, de minden meccs ugyanolyan nehézségi fokú. Ez igaz az MTK elleni találkozónkra is. Fiatal csapata van a Hungária körútiaknak, akik tény, hogy meglepték az NB I-et, de nekünk arra kell most fókuszálni, hogy eredményesek legyünk.

A csütörtöki Magyar Kupa-sorsolással kapcsolatban egy gondolat erejéig megkérdeztük Boér Gábort, aki elmondta: a kupaküzdelmek ezen fázisában számukra kötelező a továbbjutás. Mint már megírtuk, a ZTE FC a jövő heti első fordulóban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkeresztes SE csapatával méri össze erejét a legjobb 128 között.