A ZTE FC a három pontért száll harcba a Lanzafaméval érkező Honvéddal

Kéthetes szünet után folytatódik a labdarúgó NB I, a 9. forduló van soron. A ZTE FC szombaton (17.00) a Budapest Honvédot látja vendégül, vélhetően egy olyan találkozón, melyen ádáz küzdelem alakulhat ki a pontokért. Az egerszegiek gondjai nem enyhültek, viszont ismét bíznak a hazai pálya erejében.

Korábban már írtunk róla, hogy a ZTE FC-nél sérülések és eltiltások okoznak gondokat, és a találkozó előtti napig sem változott sokat a helyzet. Gyorsan arról, hogy miért is alakulhat ki ádáz harc a pontokért. A házigazda ZTE FC-t és a vendég Honvédot mindössze egy pont és egy helyezés választja el a tabellán, sűrű a mezőny, hiszen az 5. és a 12. helyeken álló csapatok közt is csupán 4 pont a differencia.

Kellenek a pontok. Ezzel a mondattal minden lényegi kérdést elmondunk, de a ZTE FC csapatánál a sérülések és eltiltások jelentik a legfőbb gondot. Devecseri Szilárd és Bolla Bendegúz eltiltott, Tamás Krisztián talpéle gyulladt, gyakorlatilag két és fél hete nem tudott rendesen edzeni, Szépe János és Kiss Máté talán a jövő héten lesz abban az állapotban, hogy teljes értékű munkát végezzen, Oleg Golodiuk pedig még az FTC ellen sérült meg, ő sem áll rendelkezésre. A felsoroltak a biztos kiesőknek számítanak, de Dobos Barna vezetőedző még folytatni is tudta a sort.

– Foghíjasak vagyunk – állapította meg a szakvezető, amikor a mérkőzés előtt megkerestük. – Mást nem tudok mondani, illetve annyit még, hogy Babati Benjamin vírusos megbetegedés miatt esett ki a munkából, Barczi Dávid lába pedig az edzések során sérült meg. Miroslav Grumic sérülése viszont rendbe jött, bevethető állapotban lesz. Tamás Krisztián lába javul, én bízom benne, hogy talán játszhat.

Ezek után persze kérdés, hogy miként áll fel a csapat egy olyan találkozóra, amely valóban fontos állomásnak számít ebben a pillanatban.

– Fejben azért megvan a megoldás erre is – válaszolta a felvetésre Dobos Barna. – A múlt heti edzőmérkőzésen is ennek megfelelően játszottunk már, akkor ugyan Lesjak hiányzott, de most már ő is bevethető. A hiányzások hátráltatták a munkát, kétségtelen, hogy nem optimális a helyzetünk. A keretben lévő többi játékosnak most meg kell mutatnia, hogy számítani lehet rájuk. Meg kel mutatni, hogy a három pont így is megszerezhető, mert ez a cél. A Honvéd keretének erősségével mindenki tisztában van, nem egy kiesőjelölt csapat, annak ellenére, hogy rosszul rajtolt a szezonban, de most már kezdi összeszedni magát. Nagyon bízom benne, hogy erős csapatszellemmel, együtt harcolva és a szurkolók biztatásával képesek leszünk a bravúrra.

Dobos Barna elárulta: a kialakult helyzetben taktikai jellegű változtatások is szükségesek lehetnek, és az összeállítást is ez határozza majd meg.

Ami a játékosokat illeti, a Bobál ikreknek minden bizonnyal különleges élmény lesz a Honvéd ellen játszani, hiszen Gergelyt nyolc, míg Dávidot kilenc évnyi futball köti a kispestiekhez, ami azért nem kevés. A jelenleg szintén zetés Gergényi Bencére pedig talán még inkább illik a Honvéd-nevelés kitétel. Ami a vendégeket illeti, Djordje Kamber hét és fél év után játszhat ismét a ZTE Arénában, hiszen két évig az egerszegieket erősítette. Davide Lanzafamének semmiféle kötődése nincs a ZTE-hez, viszont nem vitás, hogy remek csatár… Mindennél többet mond a tény: az elmúlt két bajnokság magyar gólkirályát láthatjuk szombaton a ZTE Arénában.