A ZTE FC a hajrában kapott ki, de pontot érdemelt volna

Vasárnap telt ház előtt rendezték meg a labdarúgó NB I 2. fordulójából elhalasztott ZTE FC – Ferencváros találkozót, ami közel 11 ezer nézőt jelentett, így nyugodtan lehetett akár az ünnepi jelzőt is használni. Sokáig érett is a zalai ünnep, hiszen vezetett, de a hajrában az FTC megszerezte a fordításhoz szükséges két gólt.

ZTE FC – Ferencváros 1-2 (1-0)

Zalaegerszeg, 10.655 néző. Jv.: Solymosi (Szert, Vígh-Tarsonyi).

ZTE FC : Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D., Tamás K. – Golodiuk (Hudák, 17.)- Stieber, Mitrovic, Bedi, Radó (Barczi, 82.) – Ikoba (Grumic, 70.). Vezetőedző: dr. Dobos Barna.

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Frompong, Civic – Varga, Haratin (Leandro, 81.), Csonka, Zubkov (Tokmac, 62.) – Boli, Sihnevic (Priskin, 76.).. Vezetőedző: Szerhij Rebrov.

Gólszerzők: Ikoba (44.), illetve Leandro (87.), Tokmac (92.).

Sárga lap: Hudák (65.), Stieber (76.), Mitrovic, 83.), illetve Boli (90.).

Futballhangulat vasárnap. Szó szerint ez jellemezte a hét utolsó napját a zalai megyeszékhelyen és ilyen is régen volt. A stadion felé haladva ez az érzés csak fokozódott, bent az arénában pedig tényleg futballhangulat uralkodott, köszönhetően a sok nézőnek és persze a két tábornak, amely kitett magáért. A mérkőzést a helyszínen tekintette Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya és Gera Zoltán, az U21-es válogatott kapitánya is.

Három poszton változott a bajnoki címvédő FTC kezdőcsapata a csütörtöki Európa Liga-selejtezőjéhez képest, a ZTE FC-ben pedig a két eltiltott (Devecseri, Kocsis) pótlását kellett megoldani. Golodiuk került be a kezdőbe, elöl pedig Ikoba kapott helyet. Remek hangulatban kezdődött a találkozó, az FTC csapatán látszott, hogy komolyan vette ezt a fellépését. A 7. percben aztán Mitrovic óriási lövéssel próbálkozott, de egy ferencvárosi lábról kipattant a labda. A ZTE egyre bátrabb lett, de nem nyílt ki, így az FTC sem tudott helyzetet kialakítani. A mérkőzés 17. percében kényszerű csere következett hazai oldalon, hiszen sérülés miatt Golodiukot Hudák váltotta. A mérkőzés átcsapott kissé óvatos játékba, így mindkét oldalon elmaradtak a helyzetek. Az FTC vezetőedzője, Szerhij Rebrov gesztusaiból arra lehetett következtetni, hogy még erőteljesebb, még agresszívebb játékot vár együttesétől. A ZTE nem siettetett semmit, de ha lehetősége volt rá, próbált kontrázni. Stiebernek volt pár jó kiugrása a jobb oldalon, a 37. percben beadása jól is érkezett a kapu elé, de Radó elől éppen ki tudták vágni a labdát. Egerszegi oldalon Stieber volt a legaktívabb játékos, aztán Ikoba villant. A 44. percben kapott labdát Tamás Krisztiántól, a 16-os vonala előtt remek mozdulattal – Frimpong és Blazic között – játszotta magát tisztára, kilépett és kissé balról, 7 méterről lőtt a kapuba, 1-0. A ZTE FC részéről tökéletes lezárása volt ez a félidőnek.

Nem történt csere egyik oldalon sem, így kezdődhetett a második félidő és egy gyors vendégakcióval, aminek a végén a kapu előtt éppen, hogy elsuhant a labda Boli lába előtt. Annyi érezhető volt a Ferencvároson, hogy nagyobb fokozatra kapcsolt, így szögleteket lőhetett és saját térfelére kényszerítette a ZTE-t. Beszorultak az egerszegiek, akiknek nem maradt lehetőségük a támadásépítésre, amin mindenképpen változtatni kellett volna, ráadásul Tokmac-ot is pályára küldte Rebrov mester, vele pedig csak erősödött az FTC támadószekciója. A 65. percben büntetőhöz jutott a Ferencváros, amikor egy szöglet után Haratin lövésébe kézzel ért a labdához Hudák. A megítélt büntetőt Varga Roland végezhette el, de lövése a felső lécről pattant a kapu mögé. Ezt megúszta a ZTE FC, de továbbra is az FTC irányított, közben a zalaiak cseréltek: Ikoba hatalmas tapsot kapott a közönségtől, amikor Grumic váltotta. A 73. percben Lovrencsics lapos lövését tolta szögletre Demjén, de a zalaiak kijöttek a szorításból. Szögletet végezhettek el, Grumicnak is volt egy fejese, érezhetően enyhült a csapaton a nyomás. A ZTE szervezetten futballozott, és próbált már az idővel is játszani, hiszen az már neki dolgozott. A Ferencváros teljesen kitámadott, így pedig lehetőség nyílt a gyors ellentámadásokra, de az egerszegiek nem tudták elkerülni a gólt. A 87. percben Varga szögletét Blazic csúsztatta meg, a labda az ötösön belül helyezkedő Leandróhoz került, ő pedig négy méterről nem hibázott, 1-1. Kár volt érte, a 90. percben pedig Boli alighanem egy pirosat úszott meg, amikor nyújtott lábbal beleszállt Demjénbe, de csak sárgát kapott. És jött a győztes gól is, de azt nem a ZTE szerezte. A 92. percben bal oldali beadás jutott el Tokmachoz, aki az ötösön még át is vette a labdát, majd estében ballal a kapuba lőtt, 1-2.

Ezzel ért véget a mérkőzés, de a ZTE FC elmondhatja magáról, hogy peches vereséget szenvedett. Sokáig vezetett, sokat tett a pontszerzésért, a döntetlen szebb lett volna. Az FTC az utolsó pillanatig nem adta fel és ez hozta meg számára a győzelmet.

Dobos Barna: „Nehéz megszólalni, hiszen sokáig úgy nézett ki, hogy megszerezhetjük a három pontot, de minimum egyet. Vezetésünknél megvoltak a lehetőségek, hogy növeljük az előnyt, de a védekezést is javítani kell. A hajrában masszívabbnak kellett volna lennünk, hiszen nyomás alatt voltunk, de kijöttünk belőle és ez után jöttek a gólok. Közel voltunk a győzelemhez.”

Szerhij Rebrov: „Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai az Európa Liga-találkozó után. Nagyon örülök a győzelemnek, de gratulálok az ellenfélnek is, mert ma többet érdemelt volna. Az első félidőben csak tartogattuk a labdát, a másodikban már több lendület volt bennünk Kellettek a győzelemhez a friss játékosok is, de nem csak ők nyerték meg a meccset, hanem mindenki, aki a pályán volt.”