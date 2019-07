A ZTE FC 4-1-re verte osztrák ellenfelét

Az NB I-re készülő ZTE FC labdarúgó csapata szombaton délelőtt lejátszotta szlovéniai edzőtáborának második felkészülési mérkőzését. Az ellenfél az osztrák liga bronzérmesének, a Wolfsberger AC második együttese volt és az egerszegiek 4-1-re győztek.

ZTE FC – Wolfsberger AC II. 4-1 (1-1)

ZTE FC: Demjén (Szemerédi) – Bolla, Szépe, Sebestyén, Gergényi – Mitrovic, Kocsis (Holodiuk), Bedi (Ikoba) – Radó (Meschack), Bobál (Grumic), Barczi (Hudák).

Gólszerzők: Bobál (7.), Barczi (51. – 11-esből, 61.), Radó (53.), illetve Vielgut (37.).

Szombaton délelőtt játszotta le a második felkészülési mérkőzését a ZTE FC labdarúgóegyüttese szlovéniai edzőtábora során. Az ellenfél ezúttal az osztrák Wolfsberger AC második, főleg fiatalokból álló együttese volt, hiszen az első csapat odahaza az Osztrák Kupa első fordulójában volt érdekelt. A WAC csapata egyébiránt a legutóbbi szezonban az osztrák Budesligában a 3. helyen végzett, indulhat az Európa Ligában és egyből a csoportkörben kezdhet, bekerült ugyanis azon kiemelt együttesek közé, melyeknek nem kell selejtezőt vívnia.

A ZTE FC a szombati mérkőzésre továbbra is tartalékosan készülhetett. Kiss Máté, Babati Benjamin, Zoran Lesjak és Devecseri Szilárd sem lépett pályára, Devecseri elárulta, elsősorban elővigyázatosságból hagyja ki a meccset, hiszen kisebb fájdalmat érez a combjában. Babati csak edzett szombaton, Kiss Máté és Zoran Lesjak pedig a lelátóról figyelte a társakat. Kiss Máté tehát már csatlakozott a kerethez, akit arról kérdeztünk, mikor térhet vissza. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a nyár elején bokaműtéten esett át az NB II-ben bajnok együttes középpályása. Már játszana, ha tudna.

-A bokaízületet kellett kitisztítani, azonban később begyulladt, emiatt várat még a pályára lépésem – árulta el kérdésünkre Kiss Máté. – Most már itt vagyok, készülök, a jövő héttől futóedzéseket is végezhetek, de jobb szeretnék már játszani. Nem jó kívülről nézni a mérkőzéseket, de remélem, egyre jobb lesz az állapotom.

Zoran Lesjak vádlija sérült meg, aki annyit elárult, hogy egyre jobban gyógyul a sérült testrész, s ahogy fogalmazott: szerinte két hét múlva már ő is teljes értékű harcos lesz. A ZTE FC ezeket a napokat Zrecében tölti, a szombati találkozót pedig egy kicsivel arrébb, Slovenske Konjicében rendezték meg igazi nyári melegben és persze egy remekül előkészített pályán. A fiatalokból álló osztrák csapat ellen azonnal kezdeményezően lépett fel a ZTE FC és Bobál egy bedobás után 12 méterről szépen lőtt a kapuba. A támadónak pár perc múlva ismét volt egy ziccere, amit teljesen kijátszottak, de a kapus nagy bravúrral védett. Az osztrákok próbáltak visszatámadni, amivel tudtak zavart kelteni az egerszegiek soraiban, de összességében a zalaiaknál volt többet a labda és veszélyesebben is játszottak. A 37. percben aztán labdavesztés után az osztrákok ketten vezethették a labdát Demjénre, a kilépő Vielgut pedig félmagasan lőtt a kapuba. Az egyenlítés után főleg a Wolfsberger II-nek voltak helyzetei.

A második félidőre beállt a ZTE FC új szerzeménye, az ukrán Oleg Holodiuk, akinek a leigazolását (1 plusz 1 évre) előző este jelentette be a klub. Az egerszegiek két gyors góllal nyitották ezt a félidőt. Előbb Bolla beadása után Grumic-ot rántották le, a megítélt büntetőt Barczi értékesítette, majd két perc múlva Radó lépett ki és 12 méterről félmagasan lőtt a kapuba (3-1). A 61. percben Barczi kapott jó labdát a bal oldalon, majd befele mozogva okosan lőtt a kapuba, fölényessé téve a ZTE vezetését. Az egerszegieknél ekkor már több csere is lehetőséget kapott, Ikobának volt még ziccere, de a kapus védett, majd ugyanő fölé lőtt. Lehetett volna nagyobb is a különbség, ugyanis a ZTE-nek megvoltak a helyzetei (egy alkalommal Meschack is jól lőtt, de a kapus védett), ám több gól már nem született.

A találkozó végén dr. Dobos Barna vezetőedzőt kértük arra, hogy röviden értékelje a látottakat:

-Sok mindent már visszaláttam abból, amit szeretnék, de van még amit nem. Elsősorban most az a feladat, hogy az új játékosokat beépítsük az együttesbe, ami jól halad. Van még feladat, ami ránk vár, s persze a sérültek hiányoznak, s jó lenne, ha ők is minél hamarabb visszatérnének.

A ZTE FC folytatja felkészülését, kedden vár még rá egy újabb találkozó Szlovéniában, majd hazatér a csapat. Jövő szombaton pedig hazai pályán tartja meg bajnoki főpróbáját, amikor Dzsuzsdák Balázs csapata, az arab-emírségekbeli Kalba lesz a vendég a ZTE-stadionban.