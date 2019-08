A ZTE FC 4-0-ra győzött, Ikoba lába is elsült!

A labdarúgó NB I 4. fordulójában a ZTE FC a szintén újonc Kaposvári Rákóczi FC vendége volt. Mindkét együttes úgy várta a találkozót, hogy még nem szerzett pontot. A ZTE FC szombaton lezárta ezt a szériáját, 4-0-ra nyert a Kaposvár vendégeként!

Kaposvári Rákóczi FC – ZTE FC 0-4 (0-2)

Kaposvár, 2410 néző. Jv.: Karakó (Becséri, Huszár)

Kaposvár: Pogacsics – Nagy J., Fodor, Hegedüs, Hadaró (Nagy T., 42.) – Jakimiv (Vachtler, 39.), Szakály A. – Nagy R., Nagy K., Csiki (Bíró, 83.) – Ádám J. Vezetőedző: Waltner Róbert.

ZTE FC: Demjén – Bolla, Devecseri, Lesjak, Tamás K. – Kocsis, Bedi – Radó, Mitrovic (Golodiuk, 76.), Barczi (Hudák, 68.) – Bobál (Ikoba, 84.). Vezetőedző: dr. Dobos Barna.

Gólszerző: Radó (32., 11-esből), Barczi (33.), Devecseri (83.), Ikoba (90.).

Sárga lap: Ádám M. (31.), Szakály A. (53.), illetve Mitrovic (31.), Devecseri (45.)

Kiállítva: Nagy K. (17.).

Fülledt, meleg idő fogadta szombaton a Rákóczi FC stadionjába érkezőket, a ZTE FC együttese pedig úgy érkezett a Kaposvár otthonába, hogy szeretné megszerezni első pontjait. Ugyanez a szándék vezérelte a házigazda együttest is annyi különbséggel, hogy a somogyiak már három vereséget könyveltek el, míg a ZTE FC eddig kétszer kapott ki, hiszen az FTC elleni találkozóját elhalasztották.

Miroslav Grumic és Aljosa Vojnovic egy órával a kezdés előtt a játéktér közepén békésen beszélgettek, ami érthető, hiszen tavasszal még egy csapatban harcoltak a sikerekért. Vojnovic a nyáron igazolt Egerszegről Kaposvárra, aki ezúttal nem került be a Rákóczi keretébe, s mint megtudtuk a horvát fiú megbetegedett és nem tudott a héten edzeni. Miroslav Grumic, a ZTE FC középpályása ezúttal kimaradt a kezdőből, Bobál Gergely viszont kezdett.

Nagyjából kétszáz egerszegi drukker foglalt helyet a vendégszektorban, akik fehérbe öltöztek erre a találkozóra és nem felejtették el a bemutatásnál Waltner Róbertet éltetni. A Kaposvár vezetőedzőjéről van szó, aki mint ismert, a ZTE FC történetének legeredményesebb játékosa a kék-fehérek színeiben elért 92 NB I-es találattal. Határozottabban és aktívabban kezdett a Kaposvár, de pár perc játék után a ZTE FC elkezdett pontosabban játszani. Kezdett áttevődni a játék a Kaposvár térfelére és a 9. percben Radó beadása után Bobál alig fejelt mellé. Kombinatívabbnak tűnt a ZTE játéka, ugyanakkor a kapu elé érkező labdáknál nagyon figyelnie kellett. A 17. percben aztán tíz főre fogyatkozott a házigazda. Nagy Krisztián és Radó András együtt mentek egy labdára, ütköztek, és a kaposvári fiú mellbe rúgta ellenfelét. Borítékolható, hogy Nagy mozdulata nem volt szándékos, azonban a lába túl magasra lendült, ami így egyből pirosat ért. Az NB II tavaszi szezonjában, amikor a ZTE ugyanitt 1-0-ra kikapott, éppen az egerszegiek kerültek emberhátrányba, a kérdés az volt, hogy most mit tud kezdeni majd az emberelőnyével. Igazából a mezőnyfölényen kívül mást nem ért el, ugyanis a Kaposvár átrendezte sorait, s a támadó Ádám Martin is hátrébb húzódott.

A ZTE veszélyesebb játszott, a 30. percben Barczi szöglete után Tamás Krisztián fejelhetett, de Pogacsics kapus szögletre mentett. AZ egerszegiek ezúttal kis szögletet választottak, balról Mitrovic indult a kapu elé, 14 méteres lövésébe Ádám M vetődött bele. A játékvezető sípolt, hiszen úgy ítélte meg, hogy a kaposvári játékos kézzel ért a labdába. A megítélt büntetőt Radó laposan a kapu közepébe lőtte, 0-1. A ZTE csapatát érezhetően feldobta a vezetés, támadásban maradt és jött az újabb találat. A 33. percben balról érkezett egy visszagurítás, amire Barczi érkezett és 10 méterről, kissé kifele mozogva, laposan lőtt a kapu jobb oldalába, 0-2. Érdekes, Radó most is leragasztott füllel játszott, de minden bizonnyal már csak megszokásból… A ZTE fölényben futballozott, a Kaposvárt pedig az ág is húzta. Még a szünet előtt kényszerűségből kétszer is cserélnie kellett Waltner Róbertnek. Ettől függetlenül bátran játszott a házigazda, amit Csiki lövése is jelzett a 44. percben.

A szünetben egyöntetű volt a vélemény, hogy ezen a találkozón a ZTE FC már nem veszíthet pontokat, de persze volt még egy félidő. És a Kaposvár is ott volt a pályán, sőt, rögtön a kezdés után Ádám fejelt a kapuba, de les miatt érvénytelenítették a találatot. Megjött a hazai közönség hangja, a Kaposvár pedig meglepte a zalaiakat. Veszélyesen támadott a házigazda, a ZTE pedig mintha ritmust vesztett volna a szünetben. Az egerszegiek lassan járatták a labdát és nehéz volt feltörni a hazaiak védővonalát, a szélről érkező labdák pedig pontatlannak bizonyultak.

A Kaposvár nem mondott le a gólról, ez jól játszott a játékán, ugyanakkor már nem volt annyira mozgalmas a találkozó, mint az első félidőben. A gólszerző Barczit váltotta csereként Hudák, aki mindjárt egy nagy lövéssel mutatkozott be, de a kapuk sokszor hosszú percekre nem kerültek veszélybe. Mitrovic helyére érkezett az ukrán Golodiuk, aki először lépett pályára bajnoki találkozón a zalaiaknál. Igazából nem sok minden történt a pályán, a mezőnyben folyt a játék és sokszor rossz passzokkal. A 80. percben a ZTE indulhatott emberelőnyös helyzetben a kapu felé, de Tamás K. hosszan tette a labdát, így oda lett a lehetőség. A 83. percben végül Devecseri unta meg az addigiakat. Megindult előre és futtából, balról, 25 méterről óriási gólt ragasztott a bal felső pipába, 0-3. Hatalmas gól volt, joggal ünnepelték a védőt a társak. A ZTE FC cserélt, pályára lépett Eduvie Ikoba, aki szintén most mutatkozott be a zalai együttesben. És elsült az 50-es láb is! Az egerszegiek amerikai támadóját a sajtó akkor kapta fel, amikor kiderült, hogy 50-es a lábmérete. Szombaton a 90. percben Hudák elfutása után centerezett, középen érkezett Ikoba, aki 7 méterről higgadtan helyezett a bal alsó sarokba, 0-4.

A ZTE FC megszerezte első győzelmét az NB I-ben, ezzel első pontjait is, ami nagyon fontos volt. Az egerszegiek (függetlenül a hazai kiállítástól) főleg az első félidőben játszottak jól és győzelmüket is ekkor alapozták meg. A második félidő inkább küzdelmes lett, ám a vége vidám: Devecseri bombája és Ikoba bemutatkozó találata tette fölényessé a sikert.

Disztl László (hivatalosan ő a vezetőedző, ugyanis Waltner Róbert még nem rendelkezik pro-licences képesítéssel, ami az NB I-ben szükséges): „Fájó ez a vereség, ugyanakkor dicséretet érdemel a csapat. Igazi NB I-es mérkőzés volt. A korai kiállítás és a büntető is véleményes volt, a második félidő elején pedig szerintünk szabályos gólt értünk el. A második félidőben tíz emberrel is nagyszerűen játszottunk.”

Dobos Barna: „Kicsit idegesen kezdtünk, talán amiatt is, mert az első két mérkőzésünkön hiába játszottunk jól, mégis kikaptunk. Mindez fokozatosan ment át pozitív irányba és játszottunk egyre jobban. Jól jött az ellenfél hibája is, amit kihasználtunk. Ma a legfontosabb a győzelem volt, mert azt szerettük volna, hogy a jövő heti első hazai meccsünket úgy várjuk, hogy három pontunk már van.”