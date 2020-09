A ZTE FC 3-0-ra legyőzte az MTK-!

A labdarúgó NB I. OTP Bank Liga 4. fordulójának zárómérkőzését az MTK Budapest otthonában rendezték, ahol a ZTE FC volt a vendég. Az újonc fővárosiak az első három fordulóban veretlenek maradtak, az egerszegiek pedig nem nyertek mérkőzést, de vasárnap estére minden megváltozott. A ZTE FC 3-0-ra nyert és nagyon értékes győzelmet szerzett.

MTK Budapest – ZTE FC 0-3 (0-1)

Hidegkúti-stadion, 2500 néző. Jv.: Karakó (Albert I., Víg-Tarsonyi).

MTK Budapest: Mijatovic – Herrera (Barna, 62.), Nagy, Baki, Balázs B. (Prosser, 80.)– Cseke, mezei, Katona – Gera (Mijovski, 68.), Bíró, Schön. Vezetőedző: Michael Boris.

ZTE FC: Demjén – Szalai D. (Tanasin, 63.), Zivko, Bobál D., Gergényi – Favorov, Sankovic, Bedi – Vass (Szánthó, 69.), Babati, Könyves (Koszta, 78.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Favorov (42.), Bedi (74.), Szánthó (88.).

Sárga lap: Cseke (30.), Mezei (58.), illetve Gergényi (4.), Favorov (67.),

NB I.-es újoncot avatott a ZTE FC csapata, ugyanis a hét elején Békéscsabáról igazolt Szalai Dániel a kezdőcsapatban kapott helyet. Tanasin a kispadra került, az MTK pedig nagy lendülettel kezdett, úgy ahogy két hete abbahagyta. Az újonc eddigi szereplése mindenki számára kellemes csalódás, az egerszegiek pedig egyértelműen abban voltak „érdekeltek” , hogy ez a lendület megtörtön. Amúgy Boér Gábor együttesének is kellett volna már egy kis lökés, hiszen a vasárnapi találkozóig nem nyertek (két döntetlen és egy vereség volt a mérlegük). A két csapat azonos felállásban kezdett (4-3-3), zalai oldalon a támadósorban helyezkedett az a Vass Patrik, aki a nyáron éppen az MTK-tól igazolt a ZTE-hez. Abszolút kiegyenlített volt a játék, a ZTE FC középen próbálta bontani a hazai védelmet, de az jól zárt. Az MTK együttese mintha egy apró ütemmel, de gyorsabban játszotta meg a labdákat, ám nem jutott a házigazda így sem helyzetig, de támadott, ez kétségtelen. Ahogy persze a ZTE FC is, és a 26. percben ha Könyves egyből átvette volna a labdát ritmust nyert volna Balázzsal szemben, így viszont mentett a hazai védő. A 33. percben hazai oldalon Gera Dániel jobbról lőtt kapura, nem is volt veszélytelen próbálkozás, amely az oldalhálóban kötött ki. Amikor kezdett fölénybe kerülni az MTK, Bedi futott el a bal oldalon, jól gurított vissza és az utolsó pillanatban tudtak beleérni a labdába a hazaiak, hogy Könyves már ne tudjon lőni. A 42. percben pedig megszerezte a vezetést ZTE FC! Gergényi és Könyves kényszerítőzött, utóbbi belépett a bal oldalon az üres területbe, pontosan játszott középre, ahol tisztán érkezett Artjom Favorov és öt méterről a kapuba lőtt. Mögötte ott volt Babati Benjamin is, itt nagyon elcsúszott az MTK védekezése…. A ZTE FC vezetett és ez mindenképpen jó alapot jelentett számára a folytatásra.

A második félidő elején az MTK próbált nyomást helyezni a ZTE-re az MTK, de az egerszegiek lőhették volna az újabb gólt., amikor az 52. percben Zivko 15 méterről alig bombázott mellé Idővel beszorult a ZTE FC együttese és jött egy kellemetlen sérülés. A bemutatkozó Szalai és Herrera csúszott össze, egyből látszott hogy nagy a baj. Egyikül sem tudta folytatni a játékot, Szalai vérzett is, akit Tanasin vákltott, Herrerát pedig Barna. A közjáték mintha megviselte volna mindkét együttest, hiszen visszaesett a játék, amely még töredezetté is vált. Az idő természetesen a zalaegerszegieknek dolgozott, és az is érződött, hogy egy újabb gól (bármelyik oldalon) fordulatot hozhat. A 74. percben Tanasin futott el a jobb oldalon, az ötösnél Szánthó nem találta el a labdát, a hosszú oldalon helyezkedő Bedi Bence nem lepődött meg: lekezelte a labdát és a hosszú felső sarokba lőtt, 0-2. Ez azért már előnyt jelentett és a ZTE FC jó úton haladt afelé, hogy megszerezze első győzelmét. Az MTK úgy tűnt, hogy nem tudja kezelni ezt a helyzetet, így higgadtabbnak is tűnt Boér Gábor együttese. A 82. percben mindent lezárhatott volna a vendégcsapat, amikor Szánthó fejese után Babati 6 méterről fordulásból lőtt, de Mijatovic nagy bravúrral ki tudta ütni a labdát. Az MTK együttesének nem volt mire várnia, mennie kellett előre, így a ZTE kontrázhatott és teljesen megérdemelten növelte előnyét a még a félidő vége előtt is. A 88. percben Bedi remek kiugratása után Szánthó Regő lépett ki, 13 méterről pedig higgadtan lőtt a kapu bal oldalába.

A ZTE FC nagyon fontos győzelmet szerzett, higgadtan és a lehetőségeit kihasználva győzött a fővárosban.