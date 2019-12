A ZTE FC 2-0-ra legyőzte a Kaposvárt

A labdarúgó NB I 15. fordulójában szombaton rendezték a ZTE FC – Kaposvári Rákóczi FC összecsapás, ami a két újonc párharcát is jelentette. Az utolsó előtti fogadta a sereghajtót, a ZTE FC pedig nem hibázott hazai pályán és nagyon fontos három pontot szerzett.

ZTE FC- Kaposvári Rákóczi FC 2-0 (2-0)

Zalaegerszeg, 1222 néző. Jv.: Pintér (Tóth II. V., Szalai).

ZTE FC: Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D., Bedi – Mitrovic (Kiss M., 89.), Kocsis – Stieber (Babati, 86.), Bobál G., Radó (Grumic, 83.)– Ikoba. Vezetőedző: dr. Dobos Barna.

Kaposvár: Pogacsics – Nagy J., Nagy T. (Hegedüs, 46.), Fodor M., Hadaró – Jakimiv – Csiki (Balázs Zs., 58.), Beliczky, Szakály A., Nagy R.(Zsiga, 74.) – Ádám J. Vezetőedző: Disztl László.

Gólszerzők: Ikoba (1.), Lesjak (38.).

Sárga lap: Mitrovic (71.), illetve Nagy T. (43.)Nagy J. (44.), Beliczky (92.).

A találkozó előtt köszöntötték Bedi Bencét, a ZTE FC saját nevelésű 23 éves játékosát, aki viszont már a 150. mérkőzését játszotta a ZTE FC csapatában. A középpályásnak Sallói István klubigazgató adott át ajándékot.

A tabella végén tanyázó két csapat találkozott, de talán még korai lett volna kiesési rangadónak nevezni az összecsapást, hiszen ahhoz még túl sok mérkőzés van hátra a bajnokságból. 38 másodperc… Ennyi kellett a ZTE FC együttesének, hogy megszerezze vezetést. Bobál Gergely szerzett labdát, amit visszapasszolt Mitroviocnak, aki a saját térfeléről, mélységből indította a kilépő Ikobát. A csatár egyedül vezette a labdát a kapura és Pogacsics mellett a kapuba lőtt, 1-0. Mindkét csapat igyekezett nagy lendülettel kezdeni, ami néha kapkodást is szült, de legalább voltak párharcok a pályán, ami jót tett a mérkőzésnek. A ZTE próbálta kihasználni Ikoba gyorsaságát és erejét, de a 10. percben Demjén védett nagyot, amikor Ádám Martin 22 méteres szabadrúgását tenyerelte szögletre. A Kaposvár letámadott, a ZTE viszont továbbra is a gyors, mélységi megindulásaiban bízott és ha kellett, tartotta a labdát. A helyzetek viszont elmaradtak, de nem volt unalmas a találkozó. Egyébként pedig ez volt az a meccs, amin alighanem semmi nem számított csak a majdani végeredmény, ám még bőven volt idő hátra az összecsapásból. A Kaposvár továbbra is letámadott, ezzel próbálta hibára kényszeríteni a zalai játékosokat. Bobál Gergely ezúttal kissé hátravontan játszott, de a támadásokban nagy szerep jutott neki. A 30. percben akár ő növelhette volna az előnyt, amikor létszámfölényben indult előre a ZTE, de Ikoba nem adta a csatártársnak a labdát, maga lőtte el, de egy arasznyit tévedett. Maradjunk annyiban, Bobál G. jobb helyzetben volt.

A 38. másodperc után pedig jött a 38. perc, amikor szögletet jutott a ZTE FC. Stieber beadását Bobál D. csúsztatta meg, a labda Lesjakhoz került, aki 4 méterről a léc alá lőtt, 2-0. A horvát védő most nem hibázott, hiszen előtte nem sokkal szintén helyzetbe került, de akkor nem tudta a labdát kapura küldeni. A félidő vége előtt előkerültek a lapok is, hiszen már büntetni kellett a kemény belépőket. A vendégektől Nagy Tamás és Nagy János sárgult be, így a sárga lapok terén „előnybe” került a Kaposvár, a gólok tekintetében viszont a ZTE FC vezetett 2-0-ra.

A szünetben cserélt a Kaposvár a besárgult Nagy Tamás helyére Hegedüs Dávidot küldte pályára Waltner Róbert. a somogyiak edzője, hiszen nem akarta megkockáztatni az esetleges második sárgát, ugyanis Ikobát nehezen tartották a vendégek. A somogyiak a második félidő elején kissé keresték a labdát, nem tudták megtartani, a ZTE pedig sorozatban jutott szögletekhez. Az egerszegiek folyamatosan támadásban voltak, mégsem kerültek a kapu elé, legalábbis helyzetbe. Waltner Róbert Balázs Zsoltot is pályára küldte, aki Zalaegerszegen nem kell bemutatni, de nem csak ő volt korábban a ZTE játékosa a vendégektől, hiszen Fodor Marcell, Pogacsics Krisztián, Szakály Attila, és Nagy Tamás is játszott korábban az egerszegieknél. A Kaposvár egyébként újra feltolta a védekezését, így már nem volt annyit a labda a hazaiaknál, mint korábban. A 65. percben a teljesen kinyílt Kaposvárt kontrázták meg az egerszegiek. Radó passzolt a jobb oldalon teljesen tisztán érkező Bobál Gergelyhez, de 12 méterről keresztbe lőtt a kapu előtt. Ez ennél sokkal nagyobb helyzet volt. Tényleg kellett volna még egy gól a zalaiaknak, hiszen a Kaposvárban benne volt, hogy villanjon, ami megint új helyzetet teremtett volna. Megült a ZTE játéka, elfogyott a vállalkozókedv és egyre több lett a pontatlan passz. A somogyaik átvették az irányítást , igaz, helyzetük nekik sem volt. Érkezett a pályára Babati Benjamin, aki 200. mérkőzésén lépett pályára a ZTE színeiben és ekkor már tényleg az volt a cél, hogy lehozza a meccset a ZTE FC, és megszerezze a fontos három pontot.

Amit megszerzett és ez volt a célja.

Dobos Barna: „Magabiztosan nyertünk ma, nagyon örülünk a csapattal együtt ennek és megvalósítottuk az elképzeléseinket. Az első ziccert belőttük, utána fegyelmezetten játszottunk. Kicsit elvonatkoztatva a meccstől. A támadások után a védekezést is meg kell tanulni és azért a mi csapatunkban sok olyan játékos van, akinek eddig nem volt élvonalbeli tapasztalata. Tanulni kell, ezt tesszük mi is. Ikobával például sokat dolgoztunk, hogy felhozzuk és most már kezdi beverekedni magát a csapatba. Örülök a sikernek és annak is hogy nem kaptunk gólt.”

Disztl László: „Nehéz értékelni. A szakmai stábbal együtt mi is feltérképeztük az ellenfelet, kidolgoztuk a játékunkat, de már az első percben gólt kaptunk. Ez olyan, mint amikor a bokszolóra az elején rászámolnak. Innen már nehéz felállni és visszajönni. Mi is elmaradtunk a várakozásoktól. A második félidőben fontos lett volna, hogy lőjünk egy gólt, de nem jött össze.”