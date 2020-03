A ZTE FC 2-0-ra legyőzte a Fehérvár FC-t!

Szerda este, a ZTE FC a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntő első találkozóján a ZTE Arénában fogadta a címvédő MOL Fehérvár FC együttesét. A hajrában dőlt el a mérkőzés, méghozzá Hegedű Olivér, a ZTE fiatal játékosának főszereplésével, aki gólpasszt adott, majd gólt lőtt. Győzött a ZTE FC 2-0-ra, egy hét múlva visszavágó.

ZTE FC – MOL Fehérvár FC 2-0 (0-0)

Zalaegerszeg, 823 néző. Jv.: Csonka (Szert, Georgiu).

ZTE FC: Demjén – Kocsis, Szépe, Bobál D., Katanec – Katelaris (Bedi, 46.) – McWoods (Radó, 81.), Ostrek, Babati (Hegedüs, 81), Barczi – Ikoba. Vezetőedző: Márton Gábor.

Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Musliu, Juhász, Hangya – Elek, Nyári – Nego (Houri, 63.), Nikolov (Futács, 63.), Milanov (Petrjak, 84.)- Hodzic. Vezetőedző: Joan Carrillo.

Gólszerzők: Ikoba (83.), Hegedűs (87.).

Sárga lap: Nikolov (59.)

A ZTE FC együtteséének keretéből ezúttal hiányzott Zoran Lesjak, Stieber Zoltán, Bobál Gergely, és Nikola Mitrovic, Bedi, Bence, Bolla Bendegúz és Radó András pedig kispados volt. Ami a fehérváriakat illeti, visszatért a csapatba Juhász Roland és Loic Nego, Ivan Petrjak és Stopira a kispadon kapott helyet, Nemanja Nikolic pedig nem volt a keretben. Ez is mutatta, hogy a két szakvezető igyekezett frissen tartani csapatának tagjait, hiszen a hétközi kupameccs után úgy a ZTE FC-re, mint a Fehérvárra is bajnoki várt.

A találkozó elején Ikoba rövid sarokra tartó lövését fogta Kovácsik, majd Nego lőtt fölé a másik oldalon. Kiegyenlített volt a találkozó, Babati és Ikoba indulhatott a kapu felé, de nem jutott el helyzetig a ZTE FC, a visszatámadásból Hodzic lövését tolta ki a zalai kapus, Demjén Patrik. Az első félidő utolsó negyedórája mozgalmasabbra sikerült. A 35. percben Hodzic lövését blokkolta Szépe, a kipattanót Nego nyete a hosszú oldalra, ám a labda a kapufát találta el, majd Demjén kezében landolt. A 42. percben McWoods, a zalaiak támadója szerzett labdát a 16-oson belül, s akár lőhetett is volna, de inkább középre adott, ahol nem volt érkező. A 44. percben aztán Hodzic dolgoztatta meg Demjént, s nem si volt ez rossz próbálkozás. Helyzetek tehát akadtak az első félidőben, a gól viszont váratott magára.

A szünetben a ZTE cserélt, Bedi Bence érkezett Fanos Katelaris helyére. Ikoba rögtön a kezdés után lőtt fölé, a ZTE csapatán látszott, hogy igyekezett előnyhöz jutni, de persze ez volt a kupavédő Fehérvár FC szándéka is. Nem esett még szó az előzményekről, hiszen a Fehérvár FC nem is oly rég bajnoki találkozón verte odahaza 4-1-re a zalaiakat, akik viszont éppen a legutóbbi hét végén NB I-es bajnokin nyertek nem kis bravúrral a Mezőkövesd otthonában. Sok minden nem történt a pályán, az 59. percben Nikolov utánrúgásért kapott sárgát. Ez legalább „esemény” volt. Aztán a Bedi iramodott meg, lőtt, is, de a levegőből lehalászta a labdát Kovácsik kapus. Kettős cserével frissített Joan Carrillo, a vendége mestere, érkezett a pályára Houri és Futács, de nem sok változás történt. A vendégek többet kezdeményeztek, a ZTE viszont bízhatott volna a gyors megindulásaiban, de nem igazán sikerült ezeket jól kivitelezni. Így érkezett el a hajrá, amikor Hodzic életerős lövését fogta Demjén. Márton Gábor, az egerszegiek vezetőedzője is kettős cserét hajtott végre: Radó András mellett egy fiatal játékos, Hegedüs Olivér érkezett a pályára. És jött a gól. A 83. percben Radó még azt reklamálta, hogy büntetőt érően szabálytalankodtak vele szemben, a labda játékban maradt és a bal oldalon feltűnő Hegedűs remekül tekert középre, ahol érkezett Ikoba, aki magasra ugorva, 6 méterről fejelt a kapuba, 1-0. A fiatal játékostól remek belépő volt ez a meccsbe, és megfejelte még ezt is! A 87. percben jobb oldali beadás után Ikoba csúsztatott a labdába, a hosszún érkezett Hegedűs Olivér, aki 4 méterről helyezett a kapuba, 2-0. Emlékezetes meccs lett ez a 19 éves fiatal labdarúgónak, hiszen döntő momentumokat szerzett egy olyan találkozón, ami csapatának, a ZTE FC-nek kétgólos előnyt jelent a jövő szerdai fehérvári visszavágóra.

Az egerszegiek megint nagyon küzdöttek!