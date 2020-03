A ZTE és a Ziccer is előrelépne a női futball NB II-ben

A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a női labdarúgó NB II-ben. A két zalai csapat közül a ZTE a 6., a nagykanizsai Ziccer pedig a 12. helyről várja a folytatást.

A megyeszékhelyi kék-fehérek vasárnap 10 órától a Mosonmagyaróvárt fogadják az Ifjúsági Sportcentrumban. A csapat háza táján a szezon kezdete előtt úgy gondolták, hogy elérhető számukra a dobogó, most pedig az őszinél szebb tavaszban reménykednek.

– Január utolsó hetében láttunk munkához – kezdte Pergel Andrea edző. – Nagy örömömre az edzéseken rendre 12-16 játékos gyakorolt, hetente háromszor. Ez a felkészülés jobban sikerült, mint a nyári.

A Nyugati-csoport mezőnyébe az őszi rajt előtt több új csapat is érkezett, talán ennek is betudható, hogy a zetések felültervezték a célkitűzésüket. A mezőnyből kiemelkedik az ősszel hibátlan és csupán egy gólt kapott pécsi MLE és a Fehérvár is, míg a ZTE őszi 6. helye reálisnak mondható. A téli szünetben egy játékos érkezett, Szekszárdról Lelovics Réka, aki Egerszegen tanul. Távozó nem volt a csapattól.

– Az ősznél szebb tavaszt remélek – folytatta Pergel Andrea. – Segíthet, hogy ezúttal többet játszunk itthon, ahol egészen jó a mérlegünk: 4 győzelem, 1 vereség. Akár még a 3. helyet is elcsíphetjük, de ehhez nagyon jó „második félidő” kellene. Az előrelépésben viszont mindenképp bízom.

A Ziccer NLSE a tavaszi nyitányon szombaton Ajkára utazik. A csapat az ősszel nem a legjobb formáját mutatta, hiszen a csoport utolsó helyén telelt, a nyitányon pedig ráadásul rögtön egy élmezőnyhöz tartozó együtteshez látogat.

– Január 26-án kezdtük a felkészülést a tavaszra, miközben érkezők nem voltak, de két távozóval is számolnunk kellett – fogalmazott a Ziccer edzője, Benedek József. – Szollár Bernadett gyakorlatilag visszatért a bajnokaspiráns pécsi Magyar Labdarúgó Egylethez, ahol másfél éve néhány hetet már eltöltött, Kozma Enikő pedig már nem velünk edz, a ZTE FC-hez tart. Ezeket leszámítva a keret változatlan, ám megcsappant a létszám… De így is szeretnénk elmozdulni az utolsó helyről és legalább tizediknek feljönni. Valamivel nagyobb odafigyeléssel, koncentrációval mindez elérhető, a kvalitás, úgy vélem, benne van a csapatban. Sajnos, edzőmeccseket nem tudtunk játszani, otthonunkban, a Mindenki sportpályáján erre amúgy sem lett volna sok alkalom, az edzéseket különböző helyszíneken, teremben próbáltuk megoldani. Nem adjuk fel, meg fogunk tenni mindent a céljainkért, mivel több van ebben a csapatban.