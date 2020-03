A ZTE-csoda elmaradt, búcsú a kupától

Szerdán még nézők előtt rendezhették meg a MOL-Fehérvár FC – ZTE FC labdarúgó Magyar Kupa-negyeddöntő visszavágót, azonban a még pár órával a kezdés előtt is bizonytalan volt, hogy nézők előtt rendezhetik-e meg az összecsapást. A ZTE FC nem tudta megtartani kétgólos előnyét és 5-2-es összesítéssel búcsúzott az MK-tól. A Fehérvár jutott a legjobb négy közé.

MOL Fehérvár FC – ZTE FC 5-0 (3-0)

Székesfehérvár, MOL Aréna, 1731 néző. Jv.: Bogár (Vigh-Tarsonyi, Garai).

Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola (Nego, 44.), Musliu, Stopira, Hangya – Houri, Pátkai – Petrjak, Hodzic (Futács, 79.), Funsho (Tamás O., 81.) – Nikolic. Vezetőedző: Joan Carrillo.

ZTE FC: Demjén – Kocsis, Szépe, Bobál D., Katanec – Katelaris (Bedi, 46.) – Barczi (Stieber, 46.), Babati, Ostrek, McWoods – Ikoba (Hegedüs, 72.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Hodzic (7., 61.), Funsho (26.), Houri (29.), Nikolics (89.)

Már kedden lehetett tudni, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt a szerdai kormányülésen a tömegrendezvények protokollján is változtatnak. Mindez érinti a sportrendezvényeket is, azaz mától a bajnoki mérkőzések zárt kapuk között zajlanak majd, így a ZTE FC együttese is ennek megfelelően játssza majd le a mérkőzéseit.

A ZTE FC pedig úgy várhatta a szerdai összecsapást, hogy az egy hete rendezett első mérkőzést 2-0-ra megnyerte, de nem számíthatott „szívélyes” fogadtatásra a címvédőtől… Joan Carrillo gyakorlatilag a legjobb csapatát küldte pályára, míg a ZTE FC összeállítása megegyezett a múlt heti győztes kezdővel. A fehérváriak pedig az első perctől nekiugrottak a ZTE FC-nek, és a 7. percben már vezettek. Ekkor jobb oldali szöglet után Musliu az ötösről fejelt a kapuba. Jöttek az újabb hazai helyzetek, a ZTE gyakorlatilag alig tudott kijönni a szorításból. Kellet negyedóra, hogy változzon mindez, a 20. percben Ostrek labdája után Babati a kapu előterében, becsúszva, majdnem kapura tudott lőni, de csak beleért labdába, amely eleve hosszú volt neki. A 26. percben pedig elfogyott a ZTE FC előnye. Petrjak beadását Funsho pörgette 4 méterről a kapuba a labdát, 2-0. És jött a harmadik is… A 29. percben Houri lopta a távot, 23 méterről lőtt, a labda megpattant Bobál testén, és a kapu bal oldalában kötött ki, 3-0. Csak a rend kedvééért: ekkor már a Fehérvár állt továbbjutásra. Az eredmény – sajnos – hűen tükrözte a játék képét, mert hiába igyekezett és harcolt a ZTE, gyorsabb volt a házigazda a pálya egész területén. Az első félidő krónikájához tartozik, hogy a hazaiaknál megsérült Fiola és le kellett cserélni.

A második félidőre a zalaiaknál Bedi és Stieber érkezett a pályára és a zalaiakat motiválhatta, hogy egy góllal újra továbbjutásra álltak volna. A 47. percben McWoods kapura tartó lövésébe ért bele egy láb, de a Fehérvár FC maradt a kezdeményezőbb. Aztán az 53. percben bal oldali beadás után Ikoba fejelt 7 méterről kapura, Kovácsik nagy bravúrral ütötte szögletre a bal sarokba tartó labdát. A ZTE tehát veszélyeztetett is és ebben volt a reménye, de jött az újabb hazai találat. A 61. percben Nikolics közeli lövését a gólvonal előtt Bobál még hárította, de odaért Hodzic, aki két lépésről már nem hibázott, 4-0. Ezzel viszont már minimálisra csökkentek a ZTE továbbjutási esélyei, mindenesetre Márton Gábor a 72. percben pályára küldte a 19 éves Hegedüs Olivért, aki egy hete a győztes meccs hőse volt. A végén Nikolics is betalált (5-0), Fehérvár FC kézben tartotta a mérkőzést és jutott a legjobb négy közé.

A ZTE FC kiesett és most már csak a bajnoki szereplésére koncentrálhat, ám az ismert körülmények miatt a folytatás most már a teljes hazai mezőny számára tele van ismeretlen kihívásokkal.

Nyilatkozatok

Joan Carrillo: „Gratulálok a csapatnak a győzelemhez és a továbbjutáshoz. Az első meccs eredményéből kifolyólag tudtuk, hogy ezt a találkozót hiba nélkül kell lehoznunk, ami sikerült és megérdemelt a továbbjutásunk.”

Márton Gábor: „Rövid leszek.. Kikaptunk öt góllal, a fehérváriak továbbjutása megérdemelt. Volt pár játékosom a pályán, akinek a hozzáállása nem tetszett de ezt az öltözőben megbeszéljük. Nem ezt vártam…”