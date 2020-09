A ZTE, a Kanizsa, a Zalaszentgrót és a Csács-NSE is áll a Magyar Kupában

Öt zalai csapat vágott neki a hétvégén a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblája küzdelmeinek. És közülük négy sikerrel járt, vagyis várhatja a második kör sorsolását.

Mezőkeresztes SE–ZTE FC 0-11 (0-4)

Mezőkeresztes, 400 néző. Jv.: Ducsai.

ZTE FC: Gyurján – Tanasin (Szalai D.), Lesjak, Bobál D., Gergényi (Kun) – Favorov, Kovács B., Koszta – Dragóner, Zimonyi, Vass (Babati). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Dragóner (2., 58.), Koszta (18., 44., 49., 57., 80.), Vass (35.), Zimonyi (69., 82.), Bobál (75.),

Kulcsjátékosokat hagyott itthon, de a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ellenfél otthonában így is gyorsan megkezdte a gólgyártást a ZTE FC. Dragóner Filip már a második percben betalált, és jöttek a további gólok is. A szünet előtti negyedik találatnál Dragónert látták gólszerzőnek, de a játékvezető Kosztának jegyezte a gólt. Utóbbinak amúgy nagyon ment a góllövés ezúttal, hiszen a második félidőben még háromszor köszönt be, de Zimonyi Dávid is duplázott. A ZTE FC magabiztosan lépett tovább a legjobb 64 közé.

Boér Gábor: „Teljes mértékben elégedett vagyok, hiszen a célunk nem lehetett más, mint a továbbjutás. Játékban mindent megvalósítottunk, amit elterveztünk. Mindenki komolyan vette a találkozót, motiváltak voltak a játékosok, és akkor sem álltak meg, amikor már minden eldőlt. Nem könnyelműsködtünk ebben a helyzetben sem.”

Teskánd KSE–Taksony SE 1-3 (0-2)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Gáspár.

Teskánd: Pergel D. – Bedő, Aczél, Bollam Major – Nagy, Hetesi (Kiss), Pergel B., Czene – Bailo, Mikó (Mehdi). Vezetőedző: Pergel Attila.

G.: Pergel B. (55.), illetve Kun (34.), Simon (43., 92.).

Jók a hazaiak közül: Bailo, Nagy, Major, Aczél.

Erős csapat látogatott a zalai településre az NB III. Közép-csoportjában érdekelt Taksony személyében, és ennek megfelelően is indult a mérkőzés. A hazaiak óvatosak voltak, a vendégek próbáltak kezdeményezni, de egy darabig nem sok sikerrel. Aztán jött két eladott labda hazai részről, és a szünetre kétgólos előnybe kerültek a vendégek. Fordulás után nagyobb sebességre váltott és viszonylag gyorsan szépített is a Teskánd, mely mindent megtett aztán az egyenlítésért is. A végén már mindent egy lapra feltéve támadtak a hazaiak, a Taksony pedig egy kontra végén eldöntötte a párharc sorsát.

Pergel Attila: „Szép és helyenként közönségszórakoztató játékkal rukkolt ki a csapat. Megtettünk mindent, de a Taksony jobb erőkből áll.”

Zalaszentgróti VFC–Nagyatádi FC 1-0 (1-0)

Zalaszentgrót, 600 néző. Jv.: Papp Á.

ZVFC: Tóth Zs. – Pődör, Tóth D., Horváth E., Gájer P. (Karvalics), Ferenczi (Székács), Horváth B., Gájer F. (Buzási), Kiglics, Penczák, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

G.: Ferenczi (20.). Kiállítva: Sághy (Nagyatád, 55.). J.: a teljes hazai csapat.

Jó iramban kezdődött a meccs, de az első 15 percben nem forogtak veszélyben a kapuk. A 20. percben szép Gájer P.–Ferenczi akció futott a pályán, melynek végén utóbbi megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Az NB III-as Nagyatád gyorsan eszmélt, és 10 perccel később Tóth Zsolt óriási bravúrral védett egy fejes után. A második félidőben nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében a somogyi alakulat, ám lendületüket megtörte a kiállítás, amit egyik játékosuk a második sárga lapja után „szenvedett el”. Az utolsó 20 percre az atádiak kapuja elé szorították a vendéglátót, ám kontrák végén a Szentgrótnak is megvolt a lehetősége, hogy végképp eldöntse a mérkőzést. A hazai csapat a győzelemmel mondott köszönetet a gárdát kitartóan biztató szurkolóknak.

Gyöngyöshalász SE–FC Nagykanizsa

3-4 (2-0, 3-3, 3-3)

Gyöngyöshalász, 200 néző. Jv.: Németh G.

FCN: Borsi – Horváth B., Papp Sz., Major, Baráth M. (Nagy B.) – Kretz – Ekker, Szabó P. (Péntek), Kovács Gy., Béli M. – Vass Gy. (Török). Vezetőedző: Koller Zoltán.

G.: Márkus (31.), Ludányi (45.), Nádudvari (53.), ill. Péntek (81., 105. – az elsőt 11-esből), Kovács Gy. (51.), Gódor (73., öngól).

K.: Papp Sz. (FCN, 98.).

Igazi kupacsatát produkált a két csapat. A Kanizsa az első félidőben kétgólos hátrányba került a Heves megyei I. osztályban vitézkedő ellenfelével szemben, majd fordulás után szépített, de rövidesen megkapta a harmadik gólt is. A zalai alakulat remek hajrával hosszabbításra mentette a meccset, a ráadásban pedig már érvényesült az osztálykülönbség – a vendégek azzal együtt is nyertek, hogy a 98. perctől emberhátrányban kényszerültek játszani.

Koller Zoltán: „Jól kezdtünk, de a bekapott gól nagyon megfogta a csapatot. Fordulás után azonban összekaptuk magunkat, és ha csak hosszabbításban is, de megérdemelten jutottunk tovább.”

Csács-Nemesapáti SE–Szekszárdi UFC 2-1 (0-1)

Nemesapáti, 300 néző. Jv.: Horváth P.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Meidl, Papp T., Tóth G., Varga M., Pajor, Péntek, Simonfalvi, Karakai (Giber), Bogyó. Edző: Lepár Attila.

G.: Karakai (60., 11-esből), Varga M. (92.), ill. Fejős (45.).

K.: Királyházi (Szekszárd, 59.). J.: Takács (a mezőny legjobbja), Tóth G., Simonfalvi, Pajor, Bogyó.

Az első negyedórában meglepte ellenfelét a Csács, a hazaiak ekkor akár el is dönthették volna a meccset. A sok kihagyott helyzet aztán megbosszulta magát, hiszen az NB III. Közép-csoportjából érkezett vendégek előbb kiegyenlítették a játékot, majd a szünet előtt egy sorfalon megpattanó szabadrúgásból a vezetést is megszerezték. A Csács-NSE azonban nem tört össze, fordulás után még nagyobb elszántsággal vetette magát a küzdelembe, aminek a 60. percben meg is lett az eredménye. A remekül kiugró Pajort felrúgták a 16-oson belül, a védő piros lapot kapott, a büntetőt pedig Karakai könyörtelenül bevágta. A folytatásban óriási küzdelem alakult ki, mindkét fél nyerni akart, és ez végül a zalaiaknak sikerült. A ráadás második percében a Csács-NSE jutott ígéretes szabadrúgáshoz, melyből Varga Márk rafinált gólt rúgott a rövid sarokba.