A ZTC ifi csapatának bronza igazi bravúr

Az ősz lezárásaként a tájékozódási futók idei országos bajnoki sorozata is befejeződött. A csapatbajnoki küzdelmeket az alföldi Tázlár térségében rendezték meg, ahol a Göcsej KTFE és a TRIÓ Egerszeg ZTC csapatai is rajthoz álltak.

A homokbuckás, helyenként mély talajú terep a haladást nehezítette, míg a változatos növényzet és a nyílt területek a tájékozódásban kínáltak komoly kihívást a versenyzőknek.

A bajnoki hétvége első napján a klasszikus csapatbajnokságot rendezték meg a résztvevők számára, ahol a háromfős csapatok összesített egyéni időeredményei adták a végeredményt. A bajnokságon ezúttal a ZTC együttesei szerepeltek kiemelkedően, hiszen az esélyes szenior női csapat magyar bajnoki címe mellé az ifjúsági fiúk bravúros bronzérmét gyűjtötte be az egyesület.

Az érmes és a pontszerző zalai csapatok. N14: 8. TRIÓ Egerszeg ZTC (Antal Sára, Kolcsár Panna, Tőke Fruzsina). N18: 8. TRIÓ Egerszeg ZTC (Antal Virág, Rövid Boglárka, Török Anna). N21: 6. Göcsej KTFE (Bertóti Regina, Takács Orsolya, Császár Éva). N105: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC (Sárecz Éva, Uhlir Tímea, Szabó Ágnes), 6. TRIÓ Egerszeg ZTC II. (Szabó Emese, Pap Viktória, Gerzsényi Ágnes). F18: 3. TRIÓ Egerszeg ZTC (Csertán András, Fekete Sámuel, Takács Ticián). F20: 7. Göcsej KTFE (Fülöp Álmos Huba, Jacses Sámuel, Varga Marcell). F105: 5. TRIÓ Egerszeg ZTC (Uhlir Péter, Mitró Zoltán, Fehér Ferenc).

A csapatbajnoki ob másnapján a pontbegyűjtő csb került programba, ugyancsak a tázlári terepen.

Ebben a versenyszámban a megszokott képességek mellett a jól választott taktika is lényeges tényező, hiszen a csapatok tagjainak feladata volt, hogy a terepről minél gyorsabban összegyűjtsék a kapott feladat ellenőrző pontjait. Ezt a napot is a két éremmel zárta a TRIÓ Egerszeg ZTC, ahol a szenior női versenyzői – más összeállításban – a bajnoki arany mellé egy bronzérmet is szereztek.

Az érmes és pontszerző csapatok. N21: 6. Göcsej KTFE (Bertóti Regina, Takács Orsolya, Császár Éva). N105: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC (Sárecz Éva, Szabó Ágnes, Porgányiné Henrich Piroska), 3. TRIÓ Egerszeg ZTC II. (Pap Viktória, Uhlir Tímea, Szabó Emese). F18: 6. TRIÓ Egerszeg ZTC (Csertán András, Fekete Sámuel, Takács Ticián). F20: 8. Göcsej KTFE (Fülöp Álmos Huba, Jacsev Sámuel, Varga Marcell).

