A Ziccer NLSE otthon kapott ki, a ZTE FC pedig az éllovas otthonában

Ismét hullámvölgybe került a Ziccer NLSE NB II-es női labdarúgó-együttese, amely ezúttal hazai pályán kapott ki a Balatonfüredi FC-től. A ZTE FC idegenben szerepelt és tíz gólt kapott az éllovastól. Az őszi szezonzárón vasárnap Zalaegerszegen találkozik egymással a két zalai együttes.

Ziccer NLSE –Balatonfüredi FC 1-2 (1-0)

Nagykanizsa, 30 néző. Jv.: Németh D.

Ziccer: Balassa Sz. – Bársony L. (Boros G.), Molnár L., Farkas Cs. (Gelencsér L.), Somogyi Zs., Tarsoly, Szollár, Molnár R., Horváth E. (Szalai L.), Latin, Kozma E. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Szollár (4.), illetve Kalász (76., 79.).

Mindkét együttes a három pontért szállt harcba és a kanizsai labdarúgó hölgyek gyorsan meg is szerezték a vezetést Szollár Bernadett révén. Ez mintha a házigazda focistákat talán túlságosan is megnyugtatta volna, hiszen a vendégek futballoztak valamivel jobban. A második félidőben már gyengébb színvonalat hoztak a felek, inkább a küzdelem dominált. A meccs hajrájába fordulva a kanizsaiak két lecsorgó labdából is gólt kaptak, így a 79. percben már a Balaton-partiak vezettek. Ezt követően kihagyott három helyzetet Benedek József csapata, az eredmény már nem változott, győzött a Füred.

Benedek József: „A nehéz körülményekhez kevésbé tudtunk alkalmazkodni. Tanulsága a találkozónak, hogy a helyzeteket értékesíteni kell.”

Jók: Balassa Sz., Molnár L., Szollár.

MLE R BUS – ZTE FC 10-0 (4-0)

Kozármisleny, 100 néző. Jv.: Csobot.

ZTE FC: Császár H. – Szegedi (Bánfi), Császár F., Széplaki, Varró – Tauker, Jelenics Csidei, Sopronyi – Csincsa (Bicsák), Nagy. Edző: Pergel Andrea.Gólszerzők: Harmann (18., 21., 27., 36., 81.), Jascak (51., 72.), Andrlic (66.,76.), Patocskai (63.).

Az éllovas, még pontot sem vesztett hazaiak otthonában nem sok jóra számíthatott a ZTE. A zalai együttes gyenge húsz percig tudott ellenállni a hazaiak rohamának, utána következett a „Harmann-show”: a mislenyiek gólgyárosa nem egészen húsz perc alatt négy gólt szerzett zsinórban. A második félidőben sem vettek vissza a tempóból a vendéglátók. A gólszerzés terén átvették a szerepet a légiósaik, tíz percenkét kapta a gólokat a ZTE FC csapata. Az egerszegieket valósággal kiütötte ellenfele.

Pergel Andrea: „Osztálykülönbség volt a két csapat között, a hazaiak ilyen különbséggel is megérdemelten nyertek.”