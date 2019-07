A Ziccer NLSE lányai már a nagypályára hangolódhatnak

Bár az igazi felkészülés még csak ezután kezdődik a Ziccer NLSE női NB II-es labdarúgócsapatánál, a kanizsai hölgyek indultak a balatonlellei női strandfocibajnokságon is.

A Balaton-parti pontvadászat a strandfoci keretében négy versenynapot ölelt fel. Két hétvégén, szombaton és vasárnap is zajlottak a küzdelmek, a nagykanizsai Ziccernek is minden játéknapra két-két meccs jutott a Balaton-parti viadalon. A kilenccsapatos mezőnyben Benedek József tanítványai az első négy forduló után két-két győzelemmel és vereséggel álltak a tabella hatodik helyén.

A további meccseiken a ZNLSE a Nyírség FC kék jelű együttesével kezdett és 4-3-ra nyert, majd a hatodik körben 6-1-re kikaptak a fővárosi Metis NFC-től. A nyolcadik fordulóban a békéscsabai Wanted FC következett, és a viharsarkiak győztek 9-0-ra, majd zárásképpen a Kelen SCvel szemben nyert a kanizsai hölgykoszorú 4-0-ra. A tabella középmezőnyében három 12 pontos csapat is összejött, végül a szoros mezőnyben rosszabb gólkülönbséggel a Ziccer a hetedik helyen zárt.

– Úgy gondolom, voltak nagyon jó meccseink, és már kicsit a bajnoki felkészülés jegyében is mozoghattunk – mondta el a dél-zalaiak kapusa, Balassa Szabina. – Ezzel a tornával már jócskán bent is járunk a rákészülési időszakunkban, hiszen bő két hét múlva már kupatalálkozót vívhatunk a székesfehérváriak ellen. Nem sokkal később pedig már az NB II-es idény is kezdődik. Időközben az is kiderült, hogy a nagykanizsai csapat az NB II Nyugati csoportjában az augusztus 24–25-ei hétvégén kezdi meg bajnoki szereplését, és elsőként az FC Ajka együttesét látja vendégül.

A női Magyar Kupában előtte még nagyobb feladat várhat a dél-zalaiakra, mivel egy héttel korábban Nagykanizsára az egyértelműen az első osztályba jutást vizionáló MOL Fehérvár FC látogat az első forduló keretében. A kupapárharc egy találkozón dől el.