A Ziccer első győzelme az NB II-ben, és a ZTE FC is nyert

Az előző fordulóban megszerzett pontja után idénybeli első sikerét is elkönyvelhette a Ziccer NLSE női NB II-es labdarúgó-együttese. A ZTE FC hazai pályán győzte le az élbolyhoz tartozó ellenfelét, így lett tökéletes a zalai mérleg a Nyugati-csoport 9. fordulójában.

Soroksár SC–Ziccer NLSE 1-2 (0-1)

Budapest, 30 néző. Jv.: Pálfi B.

Ziccer: Balassa Sz. – Bársony L. (Szalai L.), Molnár L., Boros (Gelencsér L.), Kunics, Farkas Cs., Somogyi Zs., Szollár, Szabó Zs., Molnár R., Latin. Vezetőedző: Benedek József.

Gólszerzők: Seres (89. – 11-esből), illetve Szollár (20.), Bak (69. – öngól).

A tabellán elfoglalt pozíciókat tekintve a papírforma inkább a soroksári hölgyek sikerét vetítette előre, és a házigazdák kissé talán elbizakodottak is voltak a meccs előtt. A kanizsaiak viszont jól kezdtek, az első percekben volt már három nagy lehetőségünk, de azokat nem tudták gólra váltani. A hazaiak nem találták a ritmust, és a 20. percben jött is a kanizsai vezetés: Kunics Réka ment el a bal oldalon, a Soroksár kapusa a 16-oson kívül mentett kiállítást érően, így mehetett is az öltözőbe. A megítélt szabadrúgást Szollár Bernadett bombázta a kapu jobb oldalába. Fordulás után a védekezésükre ügyeltek a nagykanizsaiak és veszélyesen kontráztak. A 69. percben Szollár jó ütemű mélységi indításába tette bele a lábát egy hazai védő, így a labda pedig a kiinduló hálóőr mellett a hálóban kötött ki. A hátralévő húsz percben jól védekeztek Szabó Zsuzsannáék, a Soroksár viszont egyre veszélyesebb támadásokat vezetett és a 89. percben büntetőből szépített. A hátralévő perceket a kanizsaiak már rutinosan lehozták.

Benedek József: „Talán egy kicsit félvállról vettek bennünket a soroksáriak, jóllehet, egységes csapat benyomását keltették, de a kapunkra nem igazán voltak veszélyesek. Igazán nagy helyzeteink nekünk voltak, de a befejezések nem sikerültek. Dicséret illeti a lányokat, mindenki a tudásának megfelelően játszott csapatomból, sajnos sérültjeink száma viszont gyarapodott.”

Jók: az egész kanizsai csapat.

ZTE FC–Airnergy FC 4-1 (2-0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Vámosi.

ZTE FC: Császár H. – Nagy, Szegedi (Bicsák), Császár F., Kerkai, Széplaki, Csincsa (Varró), Tauker (Horváth V.), Jelenics, Csidei, Sopronyi. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Kerkai (12., 84.), Csincsa 15., Bicsák 85., illetve Szöllős 71.).

Az élcsoportban tanyázó vendégeket agresszív letámadó játékával meglepte a zalai csapat. Az első negyedóra után már két góllal vezetett a ZTE FC és a folytatásban is a hazaiak irányítottak, de az első félidőben már több gól nem született. Szünet után „belealudt” a mérkőzésbe a zalai csapat, a vendégek szépítettek. A találkozó hajrájára ismét feljavult a ZTE, és újabb két gólt szerezve fölényessé tette győzelmét.

A jó képességű fővárosiak ellen fegyelmezett játékkal szerzett három pontot a középmezőnyben tanyázó egerszegi csapat, amely fontos volt a számára.

Pergel Andrea: Gratulálok a lányoknak. Bravúros győzelmet arattunk, a játékosok betartották a taktikai utasításokat, és igazi csapatként játszottunk a pályán.