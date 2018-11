A Zete és a Kanizsa is kikapott a női amatőr NB I-ben

A kosárlabda női Amatőr NB I-ben szereplő zalai csapatoknak a legutóbbi fordulóban házigazdaként sem sikerült nyerniük. A Kanizsai Vadmacskák SE és a ZTE NKK II is hazai környezetben szenvedett vereséget.

ZTE NKK II.–Bajai NKK 59-77

(16-24, 1-18, 12-17, 16-18)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Benedek Z., Csák M.

ZTE NKK II.: Kovács C. 8, Preisinger 16, Kaj 2, Böcskei 5, Horváth Fruzsina 15. Csere: Hersics 8, Czigány, Sefner, Horváth Fanni 5. Edző: Horváth Zsófia.

Szorosabb mérkőzést lehetett várni, zalai szempontból különösen a második negyed sikerült gyengére, hiszen csak egy hazai pont született.

Horváth Zsófia: „Ez volt az a meccs, amit ha még órákig játszunk, akkor sem tudjuk megfordítani. Bár voltak egyéni és csapatszintű villanások is, de nem volt meg az a szikra, a védekezésváltások után sem, ami belobbant volna, hogy megfordítsuk a mérkőzést. Örülök, hogy több lepattanót szedtünk, mint ellenfelünk, és csak 11 eladott labdánk volt. Legközelebb remélem, hogy ezek a részsikerek már a végeredményen is jobban meg fognak látszani.”

Kanizsai Vadmacskák SE–Széchenyi KA Győr 68-77

(16-16, 23-23, 13-17, 16-21)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Tóth K., Esztergályos.

Kanizsa: Kovács R. 20, Hegyi 11, Kötő 2, Zsámár L. 24/18, Bánhegyi 6. Csere: Gutai, Sánta 4. Scheiber E. 1. Edző: Farkas József.

Bánhegyi Beatrix és Hegyi Vivien kosaraival villámrajtot vett a hazai együttes, mely a találkozó korai szakaszában már vezetett 9-2-re is. Időkérésük után a győriek rendezték soraikat és a vezetést is átvették, de volt válasza erre is a Vadmacskáknak – Hegyi és Kovács Rebeka pontjai formájában. A második negyedben továbbra is fej fej mellett haladtak a felek, a kisalföldiek magassági fölényét Zsámár Lili távoli dobásaival (négy sikeres hármas) ellensúlyozta a vendéglátók csapata.

Nagyszünet után mindkét együttes védekezést váltott, így kevesebb kosár esett a korábbiakhoz képest. A KVSE négypontos előnyénél a Győr zsinórban dobott 10 pontjával átvette a vezetést. A záró tíz perc felétől a vendégek ismét ki tudták használni magassági fölényüket, a Vadmacskák a támadó és védő lepattanó labdák leszedésében is alulmaradt, így a végéig a Széchenyi KA fokozatosan el is húzhatott a dél-zalaiaktól.

Jók: Zsámár L., Kovács R.