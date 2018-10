A Zalaszentiván hatodik meccsén is nyert és továbbra is hibátlan

A hét végén a 7. fordulóval folytatódtak a megyei labdarúgó II. osztály 2018/2019-es szezonjának küzdelmei. Délen három találkozó – köztük a Gelse–Gutorfölde rangadó – is döntetlennel zárult, egyedül a Zalaszentmihály örülhetett győzelemnek. Északon kiütéses sikert aratott a Cserszegtomaj, a Páterdomb négygólos hátrányból mentett pontot.

Északi-csoport

Cserszegtomaj–Türje 16–0 (7–0)

Cserszegtomaj. Jv.: Kiss N.

Cserszegtomaj: Kovács G. – Cser, Kovács R., Kovács B. (Takács), Árvai, Ács N. (Boros), Belák, Fellner (Kovács I.), Belina, Németh Sz., Ács G. (Török). Edző: Fejérvári Ferenc.

Türje: Farkas T. – Baumann D. (Németh Gy.), Tóth M., Baumann J. (Tóth A.), Balázs, Szabatin, Kolompár, Pulya, Nagy M. (Tóth R.), Tóth G., Nagy A. Edző: Czémán Imre.

A hazaiak vezetőedzője, Fejérvári Ferenc a következőképpen fogalmazott a mérkőzés után: – Nehéz ilyen mérkőzésről nyilatkozni, hogy a játékosaim megmaradjanak a realitás talaján. Játszottunk egy középiramú előkészületi mérkőzést, ami igazából egy jó gyakorlásnak felelt meg. Ettől függetlenül gratulálok az egész csapatnak a hozzáállásához és a teljesítményéhez.

Gólszerzők: Kovács B. (3), Belina (3), Árvai (3), Cser (2), Ács G. (2), Takács, Fellner, Kovács I.

Jók: az egész csapat, ill. Farkas T., Kolompár, Pulya, Nagy A.

U19: Cserszegtomaj–Türje 3–1.

Böde–Zalaszentiván 1–2 (0–1)

Böde. Jv.: Bors B.

Böde: Széplaki – Babati, ifj. Kósa L., Szita, Kósa N. (Kiss Zs.), Lepár, Anti A. (Vörös), Mileji (Molnár A.), Bedő, Szabó Cs., Turi. Edző: Kósa László.

Zalaszentiván: dr. Sinkó – Csik, Csiszár (Méhes), Rumi Ro., Rumi Ró. (Kiss B.), Tóth D., Zelko (Tóth B.), Viola, Udvardi, Németh B., Hideg. Edző: Konrád Péter.

A hazai csapat kezdte jobban a mérkőzést, mégis egy kontrából a vendégek szereztek vezetést. A második félidőben a bödei gárda mindent megtett az egyenlítésért, de ez most nem sikerült. Összességében a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, de örök igazság, hogy a „futballt gólra játsszák”.

Gólszerzők: Bedő, ill. Rumi Ró. (2).

Jók: Bedő, Lepár, Széplaki, Turi, ill. Viola, Hideg, Rumi Ró.

U19: Böde-Tungi–Zalaszentiván 6–1.

Pölöske–Helsa Andráshida TE 1–5 (1–1)

Pölöske. Jv.: Lakics P.

Pölöske: Ódor – Nemes, Katona, Pőcz, Soós B., Vida, Csilits R., Kosaras (Csilits O.), Sali, Imre (Horváth L.), Mészáros.

Andráshida TE: Török – Gergye, Orbán, Doszpoth, Vincze (Májer), Domokos, Boczföldi (Molnár N.), Keszei, Agg, Józsa T., Parrag (Kovács R.). Edző: Szabó II Zsolt.

Az első félidőben még jól helytálltak a hazaiak, de a második gól megpecsételte a sorsukat, és a vendégcsapat akarata érvényesült.

Gólszerzők: Mészáros, ill. Kovács R. (2), Doszpoth, Vincze, Keszei.

Jók: senki, ill. Orbán, Keszei, Gergye, Domokos.

U19: Pölöske–Andráshida TE 1–6.

Páterdomb–Nagykapornak 4–4 (0–4)

Zalaegerszeg. Jv.: Kovács P.

Páterdomb: Földszin – Kálmán, Szerdahelyi (Tuboly), Czotter (Kulcsár), Gyenese R., Bedő (Németh K.), Rettegi, Csikós, Gyenese T., Boronyák, Blaskovics. Edző: Csaba Gyula.

Nagykapornak: Ávár – Bolla, Peresztegi (Büki), Cserép, Vida, Hajas F. (Farkas R., Fercsák), Németh D. (Tüh), Németh Gy., Földes (Hajas Á.), Lakatos, Makovecz. Edző: Sümegi István.

A mérkőzésen a nézők jól szórakoztak, sok gólt láthattak, az edzők viszont éveket öregedtek a 90 perc alatt, mert mindkét csapat az egyik félidőben szenzációsan, a másikban bűn rosszul játszott.

Gólszerzők: Bedő (2), Gyenese R. (2), ill. Lakatos (3), Földes.

Jók: Gyenese R., Bedő, ill. Lakatos (a mezőny legjobbja), Földes, Hajas F., Peresztegi.

U19: Páterdomb–Nagykapornak 5–3.

A góllövőlista élmezőnye:

14 gólos: Doszpoth Sándor Dávid (Andráshida TE).

9: Árvai Kevin (Cserszegtomaj).

8: Rumi Róbert (Zalaszentiván).

A 8. forduló tervezett programja:

Szombat, 15.00: Türje–Páterdomb. Vasárnap, 15.00: Zalaszentiván–Cserszegtomaj, Nagykapornak–Pölöske, Helsa Andráshida TE–Zalaszentgyörgy.

Déli-csoport

Ada Nova–Letenye 3–3 (1–2)

Nova. Jv.: Kubicsek M.

Nova: Lendvai T. – Kocsis, Lendvai G. (Domján), Nunkovics (Kovács G.), Szekeres J., Vitéz, Hajdu I., Németh B. (Galamb), Horváth T., Hajdu G., Nagy G. Edző: Domján Péter.

Letenye: Fehér – Hofstadter, Magyar (Móricz), Karsai, Szilágyi, Kovács I. (Szente), Bakonyi, Őri M., Bogdán, Őri Cs., Stropka. Edző: Takács Árpád.

Színvonalában és izgalmak tekintetében egy nagyon jó mérkőzést láthatott a kilátogató nézősereg. A látottak alapján a döntetlen reális, a lelkes hazaiak összességében megérdemelték az ikszet a jól játszó vendégcsapat ellen.

Gólszerzők: Kocsis (2), Vitéz, ill. Magyar, Őri Cs., Kovács I.

Jók: Kocsis (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Őri M., Őri Cs.

U19: Nova–Letenye 0–5.

Gelse Termál–Sportklub Gutorfölde 2–2 (1–1)

Gelse. Jv.: Tóth A.

Gelse: Dömötör – Csizmadia, Kőrösi, Horváth R. (Kovács B.), Kalamár, Balogh P., Mód, Kolperger, Budai, Nagy M., Markotán. Edző: Tóth Zoltán.

Gutorfölde: Nyakas Ba. – Major Á., Jakab (Paucsa), Major G., Bakonyi, Bátorfi, Nyakas Be., Kása, Varga T., Farkas P., Soós. Edző: Varga Róbert.

Szép számú közönség előtt, küzdelmes mérkőzést játszott a két csapat. A gelseiek nagyon szerettek volna nyerni, de a vendégcsapat jól játszva ezt megakadályozta. A hazaiaknak sok kihagyott helyzetük volt, így győzelmet érdemeltek volna.

Gólszerzők: Mód, Markotán, ill. Soós, Nyakas Be.

Jók: Mód, Markotán, Kovács B., ill. Nyakas Ba., Kása, Farkas P., Nyakas Be., Soós.

U19: Gelse–Gutorfölde 3–1.

Bak–Sava-Borsfa Borsfa 1–1 (0–0)

Bak. Jv.: Zlatár Cs.

Bak: Horváth Á. – Tarsoly N., Foltányi, Tarsoly R., Tarsoly P. (Sebők), Réczeg, Tóth T., Koltai, Bohár, Zsoldos, Pencz. Edző: Eszter Róbert.

Borsfa: Harangozó – Betlen (Farkas M.), Karakai, Czigány K., Czigány B., Horváth L., Szakony (Kalányos), Szabó S., Bekő, Mészáros, Szabó D. Edző: Tóth Péter.

Alacsony színvonalú, közepes iramú mérkőzésen mindkét oldalon megvoltak a gólszerzési lehetőségek, amelyek kimaradtak. Egy nagy hazai ziccer után a vendégek szép kontrából megszerezték a vezetést, amelyet csak a mérkőzés végén, szerencsés góllal tudtak egalizálni a későn ébredő vendéglátók. A döntetlen igazságos, pozitívumként csak a szép őszi időjárás és a jól működő játékvezetői hármas említhető a sportszerű mérkőzésen.

Gólszerzők: Réczeg, ill. Bekő.

Jók: senki, ill. Czigány K., Bekő, Szabó D.

U19: Bak–Borsfa 2–2.

Zalaszentmihály–Miklósfa 2–0 (0–0)

Zalaszentmihály. Jv.: Varga P.

Zalaszentmihály: Kovács Z. – Janda, Szentgyörgyvölgyi, Soós M., Sebestyén P., Ujvári, Szabó B., Leberzipf, Sebestyén B., Horváth M. (Soós B.), Varga P. (Földvári). Edző: Szabó Balázs.

Miklósfa: Gyulai – Varga J., Hammer, Kálovics, Boros, Lervencz (Béli), Halajkó, Balogh T. (Németh T., Tivolt), Czapári, Gombos, Kozma. Játékos-edző: Gyulai Attila.

Jó hangulatú mérkőzésen a jól játszó hazai csapat sok helyzetet dolgozott ki, és megérdemelten tartotta otthon a három pontot a jól küzdő vendégek ellen.

Gólszerző: Ujvári (2).

Jók: az egész csapat, ill. Gyulai (a mezőny legjobbja), Kálovics.

U19: Zalaszentmihály–Miklósfa 2–2.

A góllövőlista élmezőnye:

8 gólos: Kolperger Szilárd (Gelse).

6: Kőrösi Miklós (Gelse).

5: Józsa Richárd (Gutorfölde), Szilágyi Roland (Letenye).

A 8. forduló tervezett programja:

Szombat, 15.00: Sportklub Gutorfölde–Ada Nova, Letenye–Zalaszentmihály. Vasárnap, 15.00: Miklósfa–Bak, Sava-Borsfa Borsfa–Felsőrajk.