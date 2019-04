A Zalaszentgrót tizedik mérkőzésén maradt veretlen a 2018/2019-es szezonban

A hét végén a 25. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban. Idegenben nyert a Zalaszentgrót, így a Gellénháza vereségének köszönhetően már dobogós.

Hévíz–Police-Ola 12-1 (4-0)

Hévíz, 100 néző. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Jánosa (Ruzsik) – Szi-Péter J., Baráth, Giber, Török, Horváth M., Nedelkó (Szi-Péter Zs.), Pajor (Meidl), Horváth D., Varga M. (Péntek), Vass. Edző: Damina László.

Police-Ola: Szilasi – Igazi, Lukács P, Kócza (Mikó), Lukács B., Kovács B., Bognár, Erdélyi, Balogh G. (Langer), Tóth (Keskeny), Szekeres. Edző: Czigola Zsolt.

A szombati napon a Hévíz Stadionba kilátogató nézők egy igazán gólzáporos mérkőzést láthattak. A már bajnok Hévíz csapata felszabadult játékkal nagy arányú győzelmet aratott a végig sportszerűen, fegyelmezetten játszó Police-Ola csapata ellen.

Gólszerzők: Vass (5), Török (3), Szi-Péter J., Pajor, Varga M., Horváth D., ill. Bognár. Jók: az egész csapat, ill. Szilasi, Igazi P.

ZNET-Telekom Becsehely–FC Keszthely 3-1 (1-1)

Becsehely, 50 néző. Jv.: Bors B.

Becsehely: Szekeres – Horváth F., Pintér, Végh, Süte (Fási), Kanizsai, Török, Kovács D., Balassa, Molnár M., Navracsics.

FC Keszthely: Markó – Hudop, Pintér, Tompos, Pál, Marton, Gujgiczer, Németh A., Keveházi, Csák, Horváth G. Edző: Németh István.

A helyzetek alapján nagyobb arányú győzelem is születhetett volna az időnként hősiesen küzdő keszthelyi csapat ellen.

Gólszerzők: Balassa, Molnár M., Török, ill. Csák. Jók: az egész csapat, ill. Horváth G. U19: Becsehely–Keszthely 6-2.

Creaton-Lenti TE–Szepetnek 0-3 (0-0)

Lenti, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti TE: Balogh B. – Kondákor, Porédos, Fehér, Soós, Kiss K., Lovrencsics, Horváth L., Horváth A., Tuboly, Dolmányos. Edző: Szarka Péter.

Szepetnek: László – Petanovics, Völgyi, Kotnyek, Pati (Bilák), Nagy T., Kollár (Szabó B.), Kobra, Takács, Horváth M., Kozári. Edző: Domján László.

Az első félidő kiegyenlített játéka után a második játékrészt rosszul kezdték a hazaiak, közrejátszott ebben, hogy gyorsan előnyt szerzett az Szepetnek, akik értékesítették a kínálkozó lehetőségüket. Nem sokkal később egy pontrúgást követően öngólt fejelt a Lenti, ez megpecsételte a mérkőzés végkimenetelét. Innen már nem tudtak felállni a hazaiak, sőt, a Szepetnek megszerezte harmadik gólját is.

Gólszerzők: Takács, Pati, Horváth A. (öngól). Jók: Tuboly A., Horváth L., Dolmányos, Fehér, ill. Kobra, Völgyi, Nagy T. U19: Lenti–Szepetnek 0-0.

Olajmunkás Gellénháza–Technoroll Teskánd 0-3 (0-2)

Gellénháza, 50 néző. Jv.: Siket L.

Gellénháza: Osbáth – Horváth P., Lukács, Papp, Propszt, Szántó, Bognár, Szabó, Németh (Péhl), Odonics (Büki), Nagy. Edző: Bencze Péter.

Teskánd: Pergel – Karvalics, Németh, Szekeres, Magyar, Major, Bedő, Czigány (Károly), Kiss, Balogh, Mehdi. Edző: Pergel Attila.

Mindkét oldalon sérülések, eltiltások nehezítették az edzők dolgát, és a jelek szerint a vendégeknek sikerült jobban megoldani az előállt helyzetet, hiszen alig több mint negyed óra elteltével kétszer is sikerült akcióból kilőniük a hosszú sarkot. Hiába igyekezett az Olajmunkás, próbálkozásaik rendre elhaltak a Teskánd kapuja előtt, és az 55. percben, 0-2-es állásnál, még 11-esből sem sikerült betalálniuk. A Gellénháza kihagyott büntetője után nyolc perccel Balogh Arnold szöglet utáni gólja tette egészen magabiztosság a vendégek győzelmét.

Gólszerzők: Bedő, Karvalics, Balogh. Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Gellénháza–Teskánd 2-1.

Zalalövő–Zalaszentgrót 0-4 (0-1)

Zalalövő, 80 néző. Jv.: Takács G.

Zalalövő: Dóra – Penczák, Horváth T., Kellner, Cseresnyés, Gyenese (Cser), Tóth G., Flander (Zsoldos An.), Zsoldos At., Sipos, Darabos. Edző: Ostrom János.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Horváth D., Ferenczi (Nagy T.), Csarmasz, Sümegi, Gájer P., Farkas, Horváth B., Csik, Balogh Z. (Bonyhárd), Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

Két nagyon jó formában levő csapat jó iramú első félidőt játszott, helyzet kevés alakult ki. A 42. percben Ferenczi tört be a büntetőterületen belülre Horváth Tamás szorításában, és a kiinduló Dóra mellett a kapuba lőtt, 0-1. A szünet után Gájer Péter játszotta tisztára magát középen, majd 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0-2. Az 53. percben gyors vendégtámadás végén Horváth Bálint került jó helyzetbe a bal oldalon és a hosszú sarokba lőtt, 0-3. A 65. percben egy vendégszöglet után Gájer Péter az ötösről fejelt a léc alá, 0-4. A vendégsiker megérdemelt, de a gólkülönbség túlzott.

Gólszerzők: Gájer P. (2), Ferenczi, Horváth B. Jók: Cseresnyés, Sipos, ill. Ferenczi, Gájer P., Gájer F., Farkas. U19: Zalalövő–Zalaszentgrót 0-4.

Flexibil-Top Zalakomár–Femat Csesztreg 3-4 (1-1)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Iványi G.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Losonczi (Vincze), Nagy Á. (Horváth Zs.), Takács, Csalló, Fábián, Nagy A., Horváth J., Madarász, Bagó Bá., Mészáros (Daróczi). Edző: Nagy Attila István.

Csesztreg: Pethő Jó. – Pál, Nagy R., Kiss Ba. (Kiss M.), Kancsal, Nagy N., Pethő Já., Kiss Bá., Elek, Pesti, Horváth R. Edző: Németh Imre.

A mérkőzés során felváltva forogtak veszélyben a kapuk, mindkét csapat győzelemre törekedett. Az első félidő közepén egy hazai kapu előtti kavarodásból megszerezte a vezetést a Csesztreg, amire érkezett a gyors zalakomári válasz. Az első játékrészben a komáriak akár eldönthették volna a mérkőzést a kidolgozott helyzetek számát és minőségét illetően. A második félidő közepén ismét a vendégeknek sikerült vezetést szerezni egy gyors ellentámadásból, de erre is volt válaszuk még a hazaiaknak. A találkozó végén viszont a szerencse a Csesztreg mellé állt, és a jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetően elvitték a három pontot Komárból.

Gólszerzők: Horváth J. (3), ill. Nagy N., Pál, Kiss Ba., Tóth Pajor M. (öngól). Jók: Horváth J., Mészáros, Nagy Á., ill. Nagy N., Kiss Ba., Kiss Bá., Pesti. U19: Zalakomár–Csesztreg 9-2.

Kinizsi SK Gyenesdiás–Horváth-MÉH Kiskanizsa 4-0 (1-0)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Hegedüs.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R. (Mátó), Kovács D., Acél, Hegyi, Kiss B., Szőcze, Tarnóczai, Bolla, Székács, Czafit. Edző: Kocsis Norbert.

Kiskanizsa: Munkácsi – Sznopek, Ötvös, Póka, Gerencsér, Nagy R., Németh (Parragi), Varga, Abay, Rácz, Lukács. Edző: Lukács István.

Az első játékrészben a mezőnyjáték dominált és egy szépen kidolgozott hazai támadás végén a vezető gól is megszületett negyed óra után. Az idegeket borzolta négy távolabbi lövés, ami a vendégek kapujának felső lécéről kifelé pattant. Közben fordultak a csapatok és a kiskanizsai térfélre szorultak a játékosok. Munkácsinak menetrendszerűen kellett hárítania egy-egy jól eltalált lövést, három alkalommal azonban már ő is tehetetlennek bizonyult a szépen kidolgozott gyenesi akciók végén. Az edzőmérkőzések hangulatát idéző találkozón megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerzők: Czafit (2), Tarnóczai, Mátó. Jók: az egész csapat, ill. Munkácsi (a mezőny legjobbja). U19: Gyenesdiás–Kiskanizsa 2-0.

Csács-NSE–Semjénháza 1-0 (0-0)

Nemesapáti, 100 néző. Jv.: Lovasi I.

Csács-NSE: Jahic – Deák, Németh A., Éder, Vizsy B., Németh B., Szente, Hadrik (Karakai), Nikitscher (Vizsy Á.), Szabó B. (Luter), Kónya Sz. (Friss). Edző: Kovács László.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kónya L., Szollár (Pál Ma.), Pál Mi., Orbán, Orsós, Novák, Szakmeiszter J., Dömötör, Pápai, Kapuvári. Edző: Németh István.

Óriási küzdelemben a hazai csapat saját fegyverével győzte le a megyei I. osztály második legjobb csapatát.

Gólszerző: Kónya Sz. Jók: az egész csapat, ill. Szakmeiszter Á., Kónya L., Novák, Szollár. U19: Csács-NSE–Semjénháza 5-1.

Tudósítottak

Bartusch Géza (Gellénháza), Góth Imre (Gyenesdiás), Koczfán Petra (Hévíz), Herczeg Imre (Zalalövő), Lukács Péter (Csács-NSE), Szarka Péter (Lenti), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár), Varga Péter (Becsehely).