A Zalaszám-ZAC-nál is új helyzet állt elő, de van elképzelés a megoldásra 

A koronavírus-járvány az élet számos területét átalakította, ez alól a sport sem kivétel. A Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Clubnál is történt ezzel kapcsolatban változás, amiről már beszámoltunk, hiszen Szakály István lett az elnök, Bella Attila pedig az ügyvezető. A szervezeti változást az élet kényszerítette ki, aminek hátterében a járvány okozta változások (is) állnak.

A koronavírus-járvány kezdetekor akkor még ügyvezető-igazgató Szakály István megváltoztatta az edzők szerződését. Hogy állományban tudjanak ma­radni, bevezették a távoktatást, átírták az edzésterveket, és átálltak az egyéni edzésekre. Történt ez úgy, hogy a Zalaszám-ZAC egy sikeres fedett pályás szezonon jutott túl, következhetett volna a szabadtéri idény… Szűcs Valdó remek eredményekkel rukkolt ki 60 m gáton, az olimpiai indulása (110 m gát) kézzelfogható közelségbe került. A klub elnöksége keményen dolgozott, de a ZAC 28 éves működése során új helyzetbe került. Szűcs Valdó az Egyesült Államokba költözött, ott is edz, ami pénzbe kerül a ZAC részéről is.

Mint megtudtuk, ez olyat terhet rótt az egyesületre, ami megoldhatatlan problémát is jelentett, és megosztotta a szponzorok, edzők és az elnökség addig kiváló egységét. Két alkalommal rendkívüli ülésre került sor, a korábbi elnök Kámán Vilmos lemondott a megoldhatatlan feladatok miatt, és az elnökség egyhangú szavazással a korábbi rutinos ügyvezető igazgatót, Szakály Istvánt választotta meg elnöknek. Az ő helyére pedig Bella Attila korábbi szakosztályvezetőt ügyvezető-igazgatónak jelölték és választották meg.

Mindketten az atlétika világában élnek, és vállalták fel a mostani, nem kis kihívásokkal teli időszakot, amikor az is nagy kérdés, hogy a klub háromszáz tagjából mennyit sikerül megtartani.

Jelenleg az elnök, Szakály István egyedül rendelkezik képviseleti és aláírási joggal, s terjeszti elő a klub stratégiáját. Ez utóbbiból néhány elképzelést megosztott velünk a 73. születésnapját ünneplő Pro Urbe- és MASZ-életműdíjas szakember.

– A megváltozott helyzetben is egy, a zalaegerszegi családokat, tanulókat magas szinten kiszolgáló, klubéletet élő, egyfajta délutáni iskola akarunk maradni – hallottuk Szakály Istvántól. – Célunk továbbra is a tizenkét edző és a háromszáz fiatal napi foglalkoztatása és versenyeztetése. Szeretném, ha minden nevelőedző a tanítványaival egészen az érettségi korig foglalkozhatna, mert reményeim szerint így kisebb lenne a fluktuáció, valamint bizonyíthatná hozzáértését valamennyi szakemberünk. A szigorú sporttörvény megtiltja, hogy amatőr státuszú sportolónak – nálunk mindenki amatőr – fizetést adjunk. A világszínvonalú eredmények után viszont fizethetünk jutalmat utólag, ám csak adózási kötelezettséggel. Egyetemistáink felkészülését és versenyeztetését is finanszírozzuk, elsősorban a kötődés és a csapatmunka reményében. Most az ügyvezető-igazgatónak lesz igazán nehéz feladata. Azon kívül, hogy munkáltatói jogot gyakorol az edzők felett, ő nevezi és menedzseli a sportolók versenyeit, ő biztosítja a sportfelszereléseket, a rehabilitációt, hazai versenyeket szervez. S a legújabb és a legnehezebb feladat a szponzorok, támogatók megnyerése a klub ügyének. Nagy a bizalom az elnökség és jómagam részéről Bella Attila felé, akivel közösen, ha nem is a világot, de szeretnénk megváltani a zalaegerszegi atlétikát…

A hazai versenyek egyelőre még váratnak magukra, bár július 8-án újabb edzésversenyt szervez a ZAC, majd az atlétikai élet újraindulásával a következő hetekben már lesznek olyan hivatalos viadalok is, amin a Zalaszám-ZAC tagjai indulnak.