A Zalaszám-ZAC közgyűlésén az év legjobbjait is köszöntötték

A Zalaszám-ZAC hagyományos év végi közgyűlésén a küldöttek elfogadták az éves beszámolót és ahogy lenni szokott, jutalmazásokra is sor került.

Pénteken délután a Megyeházán tartotta beszámoló közgyűlését a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club. A 320 klubtagot számláló egyesület 64 küldöttjét Kámán Vilmos elnök köszöntötte. Az írásban előre kiküldött beszámolót, majd a felügyelő bizottság elnökének, Barta Andrásnak a beszámolóját a küldöttek egyhangúan elfogadták.

Kámán Vilmos elnök külön kiemelte, hogy a ZAC 26 éves fennállása alatt ez az év volt az, amikor semmiféle anyagi, pálya, személyi, eredményességi problémával nem kellett megküzdenie a klubnak. Az elnök kiemelte: három szakemberük is országos elismerést vett át. Kámán Ferenc a Magyar Atlétikáért-díj Arany-fokozatát, Bognár Szabolcs a Magyar Atlétika Utánpótlásáért kitüntetésben részesült, Szakály István ügyvezető pedig a Magyar Atlétika Életmű-díját kapta meg. A ZAC elnöke a legfontosabbnak azt tartotta, hogy kiegyensúlyozott, sikeres és a eredményes klubjuk van.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a város közössége nevében megköszönte az atlétikai klub munkáját és biztosította arról, hogy a város támogatására a jövőben is számíthat. A polgármester kiemelte: az önkormányzat 46 sportág 71 egyesületét támogatja, és sorolta, hogy mely sportlétesítmény újult meg az utóbbi időben. Az egerszegi atlétikai pálya, a Jégcsarnok, az Ebergényi úti lőtér és a tekecsarnok mellett a ZTE Aréna felújítása is véglegesen befejeződött. Judo-központ létesült, szabadtéri létesítmények újultak meg, vagy épültek újak, s ahogy fogalmazott a polgármester: büszkék lehetnek az itt élők az eredményekre.

Dr. Szász Péter társelnök és a névadó szponzor Zalaszám Kft. igazgatója szerint a klub valós eredményeket tud felmutatni és ez adja az alapját a kettejük, immár 15 éves kapcsolatának is. A Magyar Atlétikai Szövetség részéről Lengyák György utánpótlás-igazgató beszélt arról, hogy a nemzetközi és válogatott viadalokon a ZAC-atléták is kivették a részüket a magyar sikerekből. A közgyűlés végén az országos bajnokságokon helyezett sportolók vehettek át ajándékokat, majd az idén a 60. születésnapját is ünneplő, ZAC-alapító és vezetőedző Kámán Ferenc vette át a klub első aranygyűrűjét Kámán Vilmos elnöktől.

