A Zalaszám-ZAC is alkalmazkodott a járvány miatt kialakult helyzethez

A járvány­ügyi veszélyhelyzet után az atléták is kezdik lassan felvenni a ritmust, ami az évnek ebben a szakában megszokott, bár a versenyek még hiányoznak.

A Zalaszám-ZAC sportolói is edzésben vannak, és a klubnál közben bejelentettek személyi változásokat is.

Kezdjük utóbbival: a ZAC elnöksége rendkívüli ülést tartott és úgy döntött: az elnöki teendőket a jövőben Szakály István látja el, az ügyvezető Bella Attila lesz, míg a felügyelőbizottság elnökének Kustán Róbertet választották.

A pályán pedig a koronavírus-járvány enyhülésével szép fokozatosan újraindultak az edzések. Májusban kisebb csoportokban kezdtek, június eleje óta pedig egyre többen csatlakoztak ezekhez.

– Kint vagyunk, gyakorlatilag valamennyi korcsoport elkezdte a munkát – mondta Kámán Ferenc vezetőedző, amikor felkerestük a Városi Sportcentrumban. – Az volt az álláspontunk, hogy amíg az iskolák nem nyitják meg a kapuikat, addig a kisebb gyerekek nálunk sem edzenek. Június másodikától az alsó tagozatokban már zajlik az iskolai oktatás, így akkortól a mi csoportjainkban is elkezdődtek a közös edzések. A nagyobbak előtte is edzettek már, a vidékieknek heti három edzés van Egerszegen, a többi napon odahaza végzik el a penzumot. Természetesen a biztonsági előírásokat továbbra is fenntartjuk, így az öltözőket még nem használjuk, és ha valaki beteg, nem jöhet edzésre.

De van-e már mire készülni? Hiszen az atlétikai szabadtéri szezon sem kezdődhetett el, eddig minden verseny elmaradt. Az elmúlt hétvégén a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai konferenciát tartott a sportág jövőjéről és az idei új tervezett versenynaptár is szóba került. Kámán Ferenc arról számolhatott be, hogy fokozatosan ők is bevéshetik naptá­raikba a versenyek időpontjait.

– Augusztus 8–9. az első, a felnőtt országos bajnokság időpontja – folytatta Kámán Ferenc. – Aztán gyakorlatilag minden hétvégére jut egy-egy ob, de már az utánpótlás-korosztályoknak. Ám előtte is lesznek versenyek. Június végén ugró- és dobóviadalt szerveznek, július vége felé a Honvéd Kupa következik, amire remélem, hogy Szűcs Valdó is hazaér az Egyesült Államokból, ahol jelenleg is készül.

De Zalaegerszeg sem marad a szezonban verseny nélkül. Kámán Ferenc elmondta, hogy jövő szerdára „edzésversenyt” szerveztek, amin a közeli klubok atlétái is részt vesznek, és az is lehet, hogy lesz folytatása ennek.

– Nem hivatalos verseny lesz, edzésjelleggel tartjuk, de ha jól sikerül, akkor lehet, hogy júliusban is szervezünk hasonlót – árulta el Kámán Ferenc. – Szeptemberben talán itthon rendezhetjük meg a „Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta” országos tehetségkutató döntőjét, ami most lett volna esedékes, de elmaradt. Nem szeretnénk, ha kimaradna, elvégre 1990 óta minden évben Zalaegerszeg volt a via­dal házigazdája.