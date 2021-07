A Zalaszám-ZAC és a KVDSE is jól szerepelt a régiós bajnokságon

Folytatódott az idei évben életre hívott területi serdülő és újonc atlétikai versenysorozat, a második viadal helyszíne Pápa volt, méghozzá az idén átadott, és minden igényt kielégítő atlétikai centrumban.

A rekkenő hőségben egy különlegességgel is találkozhattak a versenyzők és kísérőik, hiszen a kánikulában szó szerint üdítően hatott a teljesen légkondicionált futófolyosó, ahol lehetőség volt melegítésre és pihenésre is. A forróság ettől függetlenül pluszterhet rótt mindenkire, de így is több remek eredmény, egyéni csúcs és a serdülőknél továbbjutást érő helyezés született.

A Zalaszám-ZAC sportolói összesen 14 éremmel térhettek haza Pápáról, míg a Keszthelyi VDSE fiataljai három érmes helyezéssel.

A Zalaszám-ZAC eredményei. U14 (újonc). Fiúk. 80 m: 3. Both Bálint 10,75. 300 m: 1. Both Bálint 40,45. 600 m: 7. Andrasek Vilmos 1:47,12. 80 m gát: 4. Andrasek Vilmos 13,70, 6. Nyári Attila 46,62. Magasugrás: 3. Andrasek Vilmos 130. Távolugrás: 1. Both Bálint 526. Leányok. Távolugrás: 4. Bella Sára 443. Ötösugrás: 4. Bella Sára 11,48. Súlylökés: 3. Kovács Lili 8,26.

U16 (serdülő). Fiúk. 100 m: 4. Hercsel Zsombor 12,58. 300 m: 6. Presinger Mátyás 41,92. 800 m: 8. Trefák Péter 2:18,61. 100 m gát: 2. Lákovics Márk 15,08, 5. Hercsel Zsombor 16,33. 300 m gát: 1. Lákovics Zsombor 45,90, 3. Hercsel Zsombor 46,31, 5. Czigány Mátyás 48,06. Magasugrás: 3. Lákovics Márk 144. Súlylökés: 2. Mózer Benedek 12,23, 4. Kozma Ádám 11,73, 5. Kovács Lőrinc 11,11. Diszkoszvetés: 1. Mózer Benedek 45,99, 2. Kozma Ádám 45,49, 3. Kovács Lőrinc 43,13. Leányok. 100 m: 5. Bognár Emma 13,31. 300 m: 4. Király Kira 44,61, 7. Gyenese Zsófia 44,98, 8. Kaszás Viktória 45,79. 80 m gát: 5. Bognár Emma 13,49, 7. Magyar Dorka 14,33, 8. Király Kira 14,78. 300 m gát: 6. Király Kira 49,82, 7. Gyenese Zsófia 49,82. Távolugrás: 7. Major Ágnes 490. Ötösugrás: 3. Major Ágnes 15,31, 5. Kósi Boglárka 14,94, 8. Magyar Dorka 14,28. Súlylökés: 2. Bognár Emma 9,73. Edzők: Góczánné Tóth Zsuzsanna, Bognár Szabolcs, Csiszár Attila, Laczkó László, Pajor László, Szabó Gábor, Kámán Ferenc

A KDVSE atlétáinak eredményei. U14. Leányok. 80 m: 1. Csahóczi Kamilla 10.72. 300 m: 1. Csahóczi Kamilla 43.38. Gerelyhajítás: 3. Csahóczi Kamilla 21,56. U16. Leányok. Gerelyhajítás: 7. Farkas Nikoletta 21,75. Fiúk. 800 m: 4. Tóth András 2:04,23. 1500 m: 4. Tóth András 4:26,6. Edzők: Csikós József, dr. Kardos József.