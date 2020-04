A Zalaszám-ZAC atlétái egyelőre a hosszúra nyúlt alapozásnál tartanak

A hét végén rendezték volna meg a hagyományos, zalai atlétikai szezonnyitó versenyt, az EuroGeo Kupát, ami elmarad. Az Atléták, így a Zalaszám-ZAC versenyzői is csak egyénileg készülnek, hiszen az egerszegi Városi Sportcentrum továbbra is zárva van, de persze remélik, előbb-utóbb a létesítmény kapui ismét fogadhatják majd a sportolókat.

Sokan gondolhatják, hogy az egyéni sportok képviselőit annyira talán nem is érinti hátrányosan a mostani helyzet, mint a csapatsportágak képviselőit, azonban hiba volna így gondolni. Gondoljunk csak bele: az úszók medencés edzések nélkül edzhetnek bármennyit is a parton, de egyik ilyen tréning sem ér fel egy vizes edzéssel. Az atléták hasonló cipőben járnak. Futni ugyan bárhol lehet, de a minőségi mozgást nem lehet akárhol elvégezni.

A Zalaszám-ZAC atlétái jelenleg egyéni edzéstervek alapján készülnek. Kámán Ferenc vezetőedző szerint a mostani helyzetben ez még belefér, bár azt ő is megemlítette: éppen most kezdődött volna el a szabadtéri versenyidény.

– Azt már tudjuk, hogy a versenyszezon nem indul el időben, de reméljük, ennek is eljön az ideje – mondta Kámán Ferenc, amikor megkerestük és arról érdeklődtünk, hogy a jelenlegi helyzetben miként tudják szinten tartani a versenyzőiket. – Gyakorlatilag most is tart még az alapozás időszaka, s amikor majd látjuk a versenyidény elejét, előtte egy hónap kell majd, hogy a minőségi munkára, a minőségi mozgásokra térjünk rá. A nemzetközi szövetség a tagországoknak egységes országos bajnoki időpontot javasolt, ami augusztus nyolcadika és kilencedike, így nálunk is akkor lesz az ob, aminek az időpontját a párizsi Eb-hez igazították, ami augusztus végére lett kiírva.

Amikor Kámán Ferenccel beszélgettünk, még nem volt ismert, hogy az Eb-t hivatalosan is törölték, ám pénteken ezt is bejelentették. Ami a Zalaszám-ZAC-ot annyiban érinti, hogy Szűcs Valdó sem utazik, ami azért fájó, mert az országos bajnok gátasnak megvolt a szintideje. Furulyás Lilinek – aki az ősz óta a ZAC igazoltja – pedig esélye lett volna bekerülni a váltóba.

Az operatív törzs tájékoztatóján is elhangzott, hogy a biztonsági szabályok betartása mellett a fitnesztermek kinyithatnak, ám arról egyelőre még nincs információ, hogy a sportcentrumok – így az egerszegi Városi Sportcentrum – mikor fogadhatja legalább a versenyszerűen sportolókat. Kámán Ferenc sem tudott erre most még választ adni.

– Remélem, hogy a sportolási lehetőségek is bővülhetnek a biztonság betartása mellett – fogalmazta meg reményeit. – Most még egyénileg edzenek tanítványaink, de így van ez az atléták döntő többségénél az országban. Azt is figyelembe kell venni, hogy vannak, akik ha nem is messziről, de vidékről járnak hozzánk és a jelenlegi helyzetben nem minden szülő engedné el szívesen a gyerekét edzésre. Legjobbjaink persze már jönnének, s remélem, hogy hamarosan tényleg végezhetünk már pályaedzéseket is.

Ami még érinti a Zalaszám-ZAC-ot, hogy elmarad az U18-as Európa-bajnokság, amit Rietiben rendeztek volna. A MASZ az érintett kluboknak és versenyzőknek tett egy gesztust, hiszen levélben fejezte ki a hazai szövetség sajnálatát. A ZAC és Pető András is kapott ilyen levelet, hiszen ő is tagja lett volna a magyar csapatnak. Az U20-as világbajnokságra pedig Nagy Pálmának és Dienes Mátyásnak lenne esélye kijutni, ezt az eseményt egyelőre elhalasztották.