A Zalaszám-ZAC a nehéz helyzetben is eredményes tudott maradni

Sok más sportklubhoz hasonlóan a Zalaszám-ZAC is nehéz évet élt meg 2020-ban, ráadásul a járványhelyzet továbbra is korlátozottan engedi a tervezést az atléták számára is. Mindezek ellenére sikerült biztató eredményeket elérniük. Bella Attila ügyvezető igazgatóval tekintettünk vissza a 2020-as esztendőre és persze az idei elképzeléseikről is beszéltünk.

Pedig milyen jól indult 2020… A Zalaszám-ZAC gátfutója, Szűcs Valdó jobbnál jobb eredményekkel kezdte a fedett pályás szezont. James Hillier és Kámán Ferenc tanítványa remek egyéni rekordokkal az országos csúcs közelébe is eljutott. Aztán jött a járvány, elmaradt a fedett pályás világbajnokság és leállt a hazai és a nemzetközi sportélet.

– Nehezen éltük meg a leállást – fogalmazott Bella Attila, a Zalaszám-ZAC ügyvezető igazgatója. – Nagyon ígéretesen indult a fedett pályás szezonunk, hiszen Szűcs Valdó időeredményét a 60 méteres gátfutásban a világ legjobb eredményei között tartották számon a szezonban. Aztán jött a pandémia, elmaradt a fedett pályás vb és a tokiói olimpia is. Valdó szinte biztosan olimpiai induló lett volna. Ahogy nagyon bízunk benne, hogy lesz is, hiszen jelenleg is a 24. helyen áll a világranglistán, ami kvótát jelent az idei, elhalasztott nyári játékokra.

A nyári enyhítések után már versenyeket is rendezhettek, Szűcs Valdó a fedett pályás bajnoki címe után 110 m gáton, szabadtéren is győzött. Ám nem csak ő szerzett dicsőséget a Zalaszám-ZAC csapatának. Góczán István tanítványa, Muszil Ágnes 800 méteren az ifjúsági országos bajnokságot fedett pályán és szabadtéren is megnyerte, Röszler Dóra (edző: Csiszár Attila) a serdülőknél 60 m gáton szintén bajnoki címet szerzett, ősszel pedig Bognár Szabolcs serdülő diszkoszvető­csapata (Horváth Kevin, Kozma Ádám, Mózer Benedek, Kovács Lőrinc) szerzett országos bajnoki címet az ügyességi csapatbajnokságon.

A bajnoki címeken túl Bella Attila büszkén említette, hogy valamennyi korosztály magyar bajnokságán szereztek dobogós helyezéseket, nem is keveset. Lehettek volna további sikereik is, ám az őszi versenyekre, köztük országos bajnokságra több reményteljes versenyzőjük nem tudott elutazni a karantén miatt.

És hogyan élte túl a klub a kialakult helyzetet?

– Nehezen – hangzott a válasz. – Az önkormányzati támogatás a nehéz gazdasági helyzetben a felére csökkent, támogatókat is vesztettünk. Ha nincs a névadó szponzor Zalaszám, már bezárhattuk volna a boltot… Annak ellenére is, hogy a 3B Hungária, valamint Kiss Gábor és Kovács György vállalkozók jóvoltából már versenyeket is tudtunk rendezni az ősszel. Tartottunk attól is, hogy a tavaszi, első hullám után miként kezdjük újra a munkát, illetve esetleg mennyi gyereket vesztünk, de ez végül nem okozott különösebb gondot. Szeptembertől viszont nem tudtunk bejutni az iskolákba edzéseket tartani. Nagyon sok kis csoportunk van, ám a járványügyi korlátozások miatt az iskolai és tornatermi edzések jelenleg sem folytathatók.

A munka, a felkészülés persze zajlik, de a versenyek, a szezon tervezése továbbra is a vírushelyzettől függ. Azt kérdeztük Bella Attilától: mi a legfontosabb most, illetve a közeljövőben a számukra?

– Életben maradni – válaszolta tömören az ügyvezető. – Ebben a klub, az edzők és a gyerekek megtartása is benne van. A Zalaszámmal biztatók a tárgyalásaink a hosszabbításra, és várjuk, hogy az önkormányzati támogatás mértéke miként alakul, hiszen a jövőnket ez is nagyban befolyásolja. Emellett meglévő és lehetséges támogatókkal is tárgyalunk. Nem adjuk fel. Meglátjuk, hogy a fedett pályás szezon minként alakul. Egyelőre nem tudni, hogy milyen versenyek lesznek. Mi a saját futófolyosónkon szeretnénk versenyzési lehetőséget biztosítani nem csak a saját atlétáinknak, de más klubok tagjainak is, ám mindezt úgy, hogy a járványügyi szabályokat maximálisan betartjuk. Remélve, hogy a pandémiának egyszer vége lesz, attól kezdve pedig ismét nagyobb viadalokat szeretnénk rendezni Egerszegen, hiszen a versenyszervezés a klub életében mindig is fontos szerepet játszott.