A Zalaszám és a ZAC tizenhat éve közös úton

Tizenhatodik alkalommal írta alá a Zalaszám Informatikai Kft. és a Zalaegerszegi Atlétikai Club azt a szerződést, mellyel a két név mára gyakorlatilag egybeforrt, hiszen a Zalaszám-ZAC tizenhat éve egyfajta állandóságot is jelent a sportos híradásokban.

Az újabb névhasználói szerződés aláírására csütörtökön került sor. Szakály István, a ZAC ügyvezető-igazgatója úgy fogalmazott: ugyanaz a nagy öröm az apropója a mostani, sajtótájékoztatóval egybekötött aláírásnak, mint 16 egymást követő évben is volt. Hálásak ezért, ahogy a többi múltbeli és jelenlegi támogatójuknak, különösen a Zalaszámnak, a MASZ-nak és az önkormányzatnak.

Kámán Vilmos, a Zalaszám-ZAC elnöke a stabilitás fontosságát emelte ki. Ahogy fogalmazott, az életben és a sportban is vannak változások, és azok lesznek sikeresek, akik ezekhez pozitívan viszonyulnak. A Zalaszámot olyan vállalkozásnak nevezte, amely a változásokban rejlő lehetőségeket megragadja, és társadalmi felelősségvállalás keretében a sportot és más területeket is támogat a városban. A tudást és a nemes szándékot megköszönte dr. Szász Péternek, a Zalaszám ügyvezető-igazgatójának és a cég minden tagjának.

A folytonosság fontosságát emelte ki dr. Szász Péter, hangsúlyozva, hogy cégük életében szintén fontos ez. A ZAC-cal nem az a kérdés, hogy folytatják-e az együttműködésüket, hanem az, hogy tudnak-e emelni a támogatáson. A kiszámíthatóság, a megbízhatóság és a következetesség közös bennük, dr. Szász Péter pedig kiemelte, hogy büszkék az atléták eredményeire és munkájára. A városnak is köszönte a támogatást, s ahogy fogalmazott: e hármas együttműködésből mindenki profitál.

A jelen lévő Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere azt emelte ki: akkor tud egy sport­e­gyesület sikeres lenni, ha biztosított a háttér, hiszen ezzel tud biztos jövőképet is mutatni. A város jövőbeni támogatásáról biztosította az atlétikai klub vezetését és minden tagját.

A sajtótájékoztató végén dr. Szász Péter és Kámán Vilmos aláírták az újabb egy évre szóló névhasználói szerződést.