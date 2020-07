A zalalövői női focitornán a Zalaapáti szerezte meg a bronzérmet

Megvédte bajnoki címét a PMFC játékosaiból álló Lidércek csapata az elmúlt hét végén megrendezett II. Zalalövői Női Labdarúgó Tornán. A nemzeti bajnokság élvonalában szereplő baranyaiak végig magabiztos teljesítményt nyújtottak.

Az északnyugat-zalai kisváros sportcentrumában szombaton megrendezett kispályás focitornára az előzetesen meghirdetett szabályzatnak megfelelően tíz csapat nevezését fogadták a szervezők, ám a Vándorlók szinte utolsó pillanatos visszalépése miatt végül csak kilenc együttes lépett pályára. Emiatt az eredetileg meghirdetett 15 perc helyett 20 percre növelték a játékidőt a szervezők. A résztvevők többsége Zalából és Vasból érkezett, de akadtak nevezők Baranyából is. A jelentkező csapatokat két csoportba sorsolták, ahol körmérkőzéses formában küzdöttek meg egymással, majd csoportonként az első két helyezett jutott tovább. A nézők már a csoportmérkőzések során is láthattak színvonalas összecsapásokat, többek közt annak is köszönhetően, hogy a tornán több olyan játékos szerepelt, akik a nemzeti bajnokság élvonalához tartozó csapatok igazolt sportolói.

A csoportmérkőzésekből egyetlen zalai együttes, a Zalaapáti jutott tovább, ők a döntőbe jutásért a Celldömölkkel kerültek szembe. A vasiak szoros küzdelemben, mindössze egyetlen góllal bizonyultak jobbnak. A másik ágon a PMFC a Harkány csapatának legyőzésével biztosította helyét a dobogón. A harmadik helyért játszott mérkőzés aztán már zalai sikert hozott, a Zalaapáti 2-0 arányban verte a Harkányt, s ugyanez lett a Lidércek–Celldömölk összecsapás eredménye is. A pécsiek ezzel sikeresen védték meg tavalyi bajnoki címüket.

A szervezők három játékost különdíjban is részesítettek. A torna gólkirálya hat találattal – ebből kettőt a döntőben ért el – Prigli Barbara, a Lidércek játékosa lett. A legjobb mezőnyjátékos címmel a Police-Ola csapatának tagját, Tóth Alexandrát jutalmazták, a legjobb kapusnak pedig a Zalaapátiból érkezett Andor Teodórát választották. A tornán – szintén nők részére – nyílt hetesrúgó versenyt is rendeztek, azaz nemcsak a részt vevő csapatok tagjai jelentkezhettek, a nézők soraiból is fogadtak nevezőket. Így végül 35 fős mezőny gyűlt össze, amelyből a harkányi Eigner Eszter bizonyult a legjobbnak.