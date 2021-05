A Zalalövő legyőzte a Csács-NSE-t

A hét végén a 28. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2020/2021-es szezonjában.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Csács-NSE 3-0 (2-0)

Zalalövő, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Zalalövő: Earles Matthew – Tóth G., Radics (Végh), Gyenese, Vizsy, Czömpöl, Németh B. (Bíró), Kellner, Sipos (Cseresznyés, Illés), Zsoldos, Balogh A. Edző: Ostrom János.

Csács-NSE: Jahic (Paksy) – Papp T., Bíró, Giber, Szente (Magyar), Péntek, Vizsy, Szökrönyös, Simonfalvi, Horváth T., Bogyó. Játékos-edző: Szente Gábor.

Az első negyedórában mindkét oldalon akadtak helyzetek, a vendégek kapufát lőttek, aztán a 23. percben Németh Bence szögletét Gyenese középről bólintotta a kapuba, 1-0. A 37. percben veszélyes hazai ellentámadás végén Németh Bence hozta jó helyzetbe Sipost, aki biztosan lőtt a hálóba, 2-0. A félidő végén akár meglehetett volna a harmadik is, de Jahic kétszer is bravúrral védett. A 65. percben egy lövői hazaadás után szabadrúgást lőhettek a vendégek, a tűzijáték után végül kimaradt a helyzet. A 83. percben az egy perce csereként beállt Végh tört előre a jobb szélen, majd Németh Bence elé passzolt, aki 15 méterről a jobb kapufa mellé lőtt, 3-0. A hazai gárda szívét-lelkét kitette a pályára, a védelem jól állt a lábán, a kontrák pedig magukban hordozták a gólveszélyt. Minden lövői játékos erőn felül teljesített, így a csapat jó játékkal szakította meg nyeretlenségi sorozatát. Sportszerű mérkőzésen, nagyvonalú bíráskodás mellett a ZTK legnagyszerűbb idei sikerét aratta.

Gólszerzők: Gyenese, Sipos, Németh B. Jók: az egész csapat, ill. Szökrönyös, Horváth T. U19: Zalalövő–Csács-NSE 2-2.

Tarr Andráshida SC–Letenye 6-0 (2-0)

Andráshida, 50 néző, Jv: Kiss N.

Andráshida SC: Czirjék – Szabó, Kalamár, Fábián (Molnár), Balla, Czafit, Csongár, Kovács (Wettstein), Bakó, Szinay (Cséber), Tóth (Pataky). Edző: Dobos Sándor.

Letenye: Kovács Sz. – Kovács I., Bilák (Stropka), Móricz, Sziágyi, Lervencz (Őri A.), Őri M., Őri Cs., Csesztregi, Kanizsai, Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

Az első perctől kezdve uralta a játékot az Andráshida, és nem engedték kibontakozni ellenfelünket, a vendégek visszazártak a saját térfelükre és a tizenhatos elé tömörülve védekeztek. Az első negyedórában többször sikerült feltörni a Letenye zárt védekezését az ASC-nek, de csak a 19. percben, egy jogos büntetővel tudták megszerezni a vezetést, a pontos ítéletvégrehajtó Tóth László volt. Ezt követően próbált kijönni a térfeléről a vendégcsapat, de nem jutottak lövőhelyzetig sem. Sorra jöttek a hazai helyzetek, de nem voltak elég higgadtak a kapu előtt az andráshidai támadók. A 34. percben egy, a vendégek kapuja elől kivágott labdát Csongár Péter szelídített meg, majd remek cselek után került helyzetbe, és higgadtan lőtte ki a bal sarkot. Fordulás után begyújtotta a rakétákat a listavezető, tíz perc alatt négy gólt szerezve eldöntötte a mérkőzést. Az 54. percben Tóth László ívelt középre egy szögletet, amit Fábián Kristóf csúsztatott a hálóba. Két perccel később ismét Tóth volt az előkészítő, és középre ívelt labdáját Czafit Balázs fejezte be góllal. A 61. percben remek bal oldali kiugratást követően Tóth László a kapust elfektetve szerzett újabb találatot. A 64. percben a találkozón nagy kedvvel játszó Tóth húzta meg a jobb szélen, és pontos beadására Bakó Barnabás érkezett és állította be a 6-0-s végeredményt. Az ASC megérdemelt győzelmet aratott a becsülettel és lelkesen küzdő, sportszerűen játszó vendégekkel szemben.

Gólszerzők: Tóth (2, egyet 11-esből), Csongár, Fábián, Czafit, Bakó. Jók: az egész csapat, ill. Hofstadter, Őri Cs.

Kinizsi Gyenesdiás–Technoroll Teskánd 1-5 (1-1)

Gyenesdiás, 70 néző. Jv.: Iványi G.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Szi-Péter, Nedelkó, Tóth R. (Kovács D.), Hegyi, Bertók (Mátó), Nagy B., Czimondor, Tarnóczai, Fellner, Czafit. Edző: Kocsis Norbert.

Teskánd: Pergel D. – Szabó B., Bedő, Bolla, Czene (Egyed), Hetesi, Bailo, Nagy R., Major, Pergel B. (Mehdi), Karvalics (Szekeres). Edző: Pergel Attila.

Az első találatra a 37. percig kellett várni, amikor Nagy Bendegúz a vendégek tizenhatosánál nyugodtan lekezelte a labdát, kicsit igazított rajta, és a jobb kapufa segítségével a hálóba lőtt. Ezt követően előrébb húzódtak a hazaiak és a kinyílt védelmükön Karvalics a következő támadásban átrobogott, nagy erejű lövése Szabóról visszapattant elé, az ismétlésnek már kicsit alányúlt, és egyenlített. Az 59. percben körbejárt a labda a teskándi játékosok lábán, végül Hetesi szerezte meg a vezetést csapatának. A másik oldalon Mátó került tiszta helyzetbe, de most nem sikerült kihasználnia a lehetőséget, ami a vendégeket pörgette fel jobban. A 75. percben Karvalics szinte megismételte az első gólját, majd alig indult útjára a labda, amikor Pergel Bence tört vele előre, a kapu előterében buktatták, a megítélt büntetőt pedig Bailo értékesítette. A 79. percben ismét villámgyors labdaszerzésből indult meg Pergel Bence, és most be tudta fejezni a támadást, és beállította a végeredményt. A látványos mérkőzés kiegyenlített küzdelmet hozott, négy perc alatt dőlt el a három pont sorsa az így biztosan dobogón végző vendégek javára, akik megérdemelten nyerték a találkozót.

Gólszerzők: Nagy B., ill. Karvalics (2), Hetesi, Bailo (11-esből), Pergel B. Jók: Szabó Á., Nagy B., Czimondor, Fellner, ill. Hetesi, Nagy R., Bailo, Bedő. U19: Gyenesdiás–Teskánd 0-1.

Femat Csesztreg–Semjénháza 0-1 (0-0)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Varga P.

Csesztreg: Kiss Be. – Pál, Péter, Gazdag, Nagy B., Kiss Bá., Magai, Őr (Szekeres), Elek, Pethő, Nagy M. Edző: Őr József.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh P., Szakmeiszter J., Körösi, Orsós (Horváth M.), Kapuvári, Pápai, Domján, Rodek, Bakos. Edző: Kovács Imre.

A mérkőzés első félidejében a csapatok inkább a biztonsági játékot választották kevés kockázatot vállalva, így igazán nagy gólszerzési lehetőség egyik kapu előtt sem alakult ki. A második játékrész első negyedórájában nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, és akár el is dönthették volna a találkozó kimenetelét, azonban több ordító ziccerben is hibáztak. A futball örök törvényszerűsége alapján a kihagyott csesztregi helyzetek után következett a vendéggól, amely eldöntötte a mérkőzést. Ezt követően a rutinos vendégek könnyedén verték vissza a meddő hazai próbálkozásokat. A mérkőzés végén a teljesen kitámadó hazaiaknak szüksége volt Kiss Bence bravúrjaira. Tipikus egygólos mérkőzésen a Semjénháza győzelme nem érdemtelen.

Gólszerző: Horváth M. Jók: Kiss Be., Elek, ill. Domján, Szakmeiszter J., Pápai. U19: Csesztreg–Semjénháza 9-0.

Hévíz–Flexibil-Top Zalakomár 0-1 (0-1)

Hévíz, 50 néző. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Gujgiczer – Nagy P., Vella, Kopasz-Bódi, Pál, Buza, Bontó, Szindekovics, Rózsás (Damina), Filó (Lajtai), Karakai. Edző: Damina László.

Zalakomár: Tóth – Takács Cs., Csalló, Szőke, Takács D. (Madarász F.), Kuti (Tinó), Horváth J., Horváth T., Daróczi (Tirászi), Mészáros, Madarász Sz. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

A „hatpontos” meccsen a Hévíz lépett fel támadólag, de a Zalakomár is vezetett támadásokat. Lüktető, változatos játék alakult ki némi hazai mezőnyfölénnyel és több gólhelyzettel. A 42. percben egy védelmi megingást kihasználva Daróczi talált a hazai kapuba, megszerezve a vendégeknek a vezetést. Fordulás után a Zalakomár jól szervezett, kemény védőjátékkal rukkolt elő, jól szűrve a házigazdák támadásait. Ahogy fogyott az idő, a Hévíz mindent egy lapra téve rohamozott, de Damina közeli lövését leszámítva komolyabb helyzetet nem tudott kialakítani. Az egyenlő erők küzdelméből végül a vendégek kerültek ki győztesen, és ezzel megelőzték közvetlen riválisukat.

Gólszerző: Daróczi. Jók: senki, ill. Daróczi, Csalló, Kuti.

Szepetnek–Lenti TE 4-1 (1-1)

Szepetnek, 70 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: László – Szabó Á., Petánovics, Völgyi, Kotnyek (Hantos), Takács, Szőke Á., Nagy T. (Pati), Kollár, Kobra (Szabó B.), Schuller. Edző: Domján László.

Lenti TE: Balogh B. – Fehér, Tuboly, Lukács, Kiss K., Balog (Koczor), Lovrencsics, Takács, Kondákor (Simon), Orbán, Biharvári. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

A mérkőzés elején a hazaiak léptek fel támadólag, a vendégek kontrákra rendezkedtek be. A 11. percben szepetneki szögletrúgás után az ellentámadásból Kiss góljával szerzett vezetést a Lenti. A félidő derekán Kobra tört be a 16-oson belülre, ahol Tuboly buktatta, a büntetőt Nagy Tamás váltotta gólra. A 30. percben Takács ugrott ki a vendégvédők között, Balogh a kapujából kifutva a 16-oson kívül felvágta, amiért a játékvezető kiállította a Lenti TE hálóőrét. A kapuba mezőnyjátékos, Biharvári állt be, aki a folytatásban kitűnően védett. Fordulás után, a 46. percben Kollár lőtt bombagólt. Sok kihagyott hazai lehetőség után a 65. percben büntetőhöz jutott a Lenti, Kiss lövését azonban László kapus hárította. Két perc múlva Takács gólja eldöntötte a mérkőzést, majd ugyanő a hosszabbításban is betalált. A szervezetten játszó vendégcsapat megnehezítette a hazaiak dolgát, akik ilyen arányban is megérdemelten győztek.

Gólszerzők: Takács (2), Nagy T. (11-esből), Kollár, ill. Kiss K. Jók: Szabó Á., Schuller, Takács, Kollár, ill. Lukács, Lovrencsics, Biharvári. Kiállítva: Balogh B. (30., Lenti TE). U19: Szepetnek–Lenti TE 2-2.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Zalaszentgrót 0-5 (0-1)

Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Takács G.

Kiskanizsa: Munkácsi – Sebestyén, Fülöp, Dolmányos, Mutter (Horváth M.), Proszenyák, Melicz, Anger, Ötvös (László), Abay Nemes (Gerencsér), Póka. Edző: Kiss István.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Gájer P., Ferenczi, Horváth B., Gájer F., Iberhart (Lukács), Kiglics (Horváth E.), Farkas F. (Horváth D.), Penczák (Csik), Fábián. Edző: Jankovics Péter.

Már a találkozó elején a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, többnyire a Kiskanizsa térfelén folyt a játék, de a félidő közepéig igazi lehetősége nem akadt a Zalaszentgrótnak. A hazaiak néhány alkalommal próbáltak veszélyeztetni, de kevés sikerrel. A 28. percben egy szögletet követően a kiskanizsai védők röviden mentettek fejjel és a lehulló labdát Ferenczi kapásból a hálóba zúdította. Néhány perccel később Melicz szándékosan utánarúgott ellenfelének, és azonnal piros lappal büntette a játékvezető.

Szünet után már az első percben megszerezte a vendégcsapat a második gólját, majd ezt követően az emberelőnyt kihasználva sorra alakították ki a helyzeteket, és még három alkalommal találtak be a hazai kapuba, igaz, ebből az egyik büntetőből esett. Összességében a vendégek, különösen a kiállítást követően könnyed, tudatos játékot produkálva megérdemelt, fölényes győzelmet értek el.

Gólszerzők: Ferenczi (2), Horváth D., Iberhart (11-esből), Pődör. Jók: senki, ill. Ferenczi, Horváth B., Iberhart. Kiállítva: Melicz (31., Kiskanizsa). U19: Kiskanizsa–Zalaszentgrót 0-2.

Tudósítottak

Domján László (Szepetnek), Góth Imre (Gyenesdiás), Herczeg Imre (Zalalövő), Jóna István (Andráshida SC), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Koczfán Petra (Hévíz), Őr József (Csesztreg).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA