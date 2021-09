A Zalakomár legyőzte a Gyenesdiást a megyei I. osztályban

A hét végén az 5. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2021/2022-es szezonjában. A Hévíz idegenben szerezte meg második győzelmét, a Zalakomár zsinórban másodszor nyert. Az éllovas Teskánd hetet vágott, de először kapott gólt…

Ezt ne hagyja ki! Gázrezsóval főznek a metróbejárat mellett a hajléktalanok

Csács-NSE–Hévíz 0-4 (0-3)

Nemesapáti, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Csács-NSE: Kovács Sz. – Horváth L., Kránicz, Hrotkó, Offner, Deák, Richter (Leposa), Horváth Sz., Kovács M., Zsoldos, Török (Babai). Edző: Safet Jahic.

Hévíz: Gujgiczer – Farkas F., Filó (Pál), Buza, Szindekovics, Dominkó, Nyári (Damina), Tóth I. (Lajtai), Kopasz-Bódi (Sebestyén), Meidl, Karakai. Edző: Damina László.

A kupamérkőzések miatti halasztások okán először játszott hazai pályán a Csács-NSE. Mindkét csapat fiatal játékosokkal vágott neki a bajnokságnak. A hazai csapat több sérültet is kénytelen volt nélkülözni, így is remekül helytállt a 37. percig, amikor a Hévíz megszerezte a vezetést, és még két gólt kapott az első félidőben. A második játékrészre nem omlottak össze a hazaiak, hasonló lelkes játékkal érték el azt, hogy a jobb erőkből álló vendégek csak egy szerencsés góllal tudták növelni az előnyüket. Igaz, ehhez a hazai kapus bravúrjaira is szükség volt.

Gólszerzők: Karakai (2), Tóth I., Damina. Jók: Kovács Sz., Horváth L., Hrotkó, Horváth Sz., Zsoldos, ill. Gujgiczer, Buza, Meidl, Karakai, Damina.

Femat Csesztreg–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 4-1 (2-0)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Bors B.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szekeres (Kiss Bá.), Horváth Ro., Kiss Ba. (Magai), Őri Cs., Nagy N., Őri M., Péter (Pál), Elek, Pethő Já. (Gergő). Edző: Tamás Tamás.

Kiskanizsa: Munkácsi – Petánovics, Piecs, Dolmányos, László (Póka), Kovács D. (Abay Nemes), Kollár, Völgyi, Anger, Ötvös (Fülöp R.), Szőke. Edző: László Roland.

Lendületesen kezdte a mérkőzést a hazai csapat, aminek következtében már a találkozó 2. percében vezetést szereztek. A Csesztreg ezek után sem vett vissza a lendületéből, sorra alakította ki helyzeteit, de vagy az utolsó passzok voltak pontatlanok, vagy a vendégek kapusa hárított több alkalommal bravúrral. A második félidő hasonló mederben folyt, mint az első. Az 52. percben egy szöglet utáni keveredésben Póczak reagált a leggyorsabban, 5 méterről a kapuba vágta a labdát. A biztos vezetés túlságosan is megnyugtatta a hazaiakat, aminek következtében jött is a vendégek szépítő találata, de a mérkőzés végén Kiss Bálint végleg eldöntötte a három pont sorsát.

Gólszerzők: Pethő Já., Őri M., Póczak, Kiss Bá., ill. Dolmányos. Jók: Őri M., Őri Cs., Elek, Póczak, Nagy N., ill. Munkácsi, Piecs, László. U19: Csesztreg–Kiskanizsai Sáskák 7-2.

Technoroll Teskánd–Zalaszentmihály 7-1 (2-1)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Teskánd: Pergel D. – Kiss P. (Bedő), Szabó B. (Nagy M.), Nagy R., Pergel B., Hetesi, Major, Bailo (Szekeres), Molnár A., Bontó, Simonfalvi (Nagy T.). Edző: Pergel At­tila.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Szentgyörgyvölgyi, Vida (Horváth M.), Soós M., Varga P., Csilits, Soós B., Soós G., Ujvári (Németh M.), Janda M., Tricsli (Biczó). Játékos-edző: Biczó Attila.

A hazai csapat jól kezdte a találkozót, rengeteg helyzetet alakított ki, és már ebben az időszakban eldönthették volna az összecsapást, de gólt nem tudtak rúgni. Ezután érthetetlenül visszavettek a sebességből. A második félidőben a hazaiak nagyobb sebességre kapcsoltak, és megérdemelten szereztek öt találatot.

Gólszerzők: Pergel B. (4), Bontó (2), Bedő, ill. Soós M. Jók: Pergel B., Hetesi, Molnár A., ill. Soós M. U19: Teskánd–Zalaszentmihály 5-4.

Magnetic Andráshida TE–Szepetnek 4-0 (3-0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Iványi G.

Andráshida TE: Kiss D. – Horváth B., Papp T., Doszpoth, Szabó B. (László), Kaprinai, Lukács L. (Nikitscher), Karvalics, Lukács B., Czibor (Cséber), Odonics (Boncz). Edző: Balázs Zsolt.

Szepetnek: Szekeres – Baksai, Fadgyas, Pataki (Schmidt), Czene (Szilágyi), Pál Mi., Pál Ma. (Déri), Nagy T., Pál F., Szabó B., Orsós (Szabó M.). Edző: Németh István.

Az első hazai támadásból rögtön gól született, Doszpoth lőtt a hosszú sarokba. A korai találat után továbbra is az ATE irányította a mérkőzést, és a 10. percben egy jobb oldali beadás után Odonics fejelt a kapuba. A 28. percben egy újabb jobb oldali beadás után a menteni igyekvő vendég védő a saját kapujába talált. A félidő hátralévő részében jó pár helyzetet kidolgozott az ATE, de ezeket nem sikerült gólra váltani. A második játékrész elején kicsit visszavett a lendületből a hazai csapat, kevesebbszer jutott el az ellenfél kapujáig. A mérkőzés vége előtt végül Karvalics egy távoli lövéssel állította be a végeredményt. Megérdemelten nyerték a mérkőzést a hazaiak.

Gólszerzők: Doszpoth, Odonics, Karvalics, Fadgyas (öngól). Jók: Papp T., Lukács B., Szabó B., Doszpoth, ill. Pál Mi., Nagy T. U19: Andráshida TE–Szepetnek 2-0.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Zalaszentgrót 3-3 (0-1)

Zalalövő, 150 néző. Jv.: Siket L.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G. (Horváth E.), Gyenese, Csik, Elek, Horváth T. (Molnár Á.), Bekes, Kellner (Biczó), Bíró, Radics (Vizsy), Cseresznyés. Edző: Ostrom János.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Buzási, Tóth D., Gájer, Ferenczi, Horváth B., Csik, Iberhart, Kiglics (Farkas F.), Penczák, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

A vendégek büntetőből szereztek vezetést, és a szentgrótiak az első félidőben jobban is játszottak. A második játékrészre egy támadóbb szemléletű ZTK futott ki, és gyorsan egyenlíteni is tudott büntetőből, majd Vizsy elegánsan kanyarította a jobb felső sarokba (2-1), de gyors szentgróti támadás végén Ferenczi biztosan értékesítette a ziccert (2-2). A 83. percben Cseresnyés a bal szélen lefutotta a védőket, majd a kifutó kapus mellett éles szögből biztosan talált a hálóba, 3-2. A 85. percben az elalvó hazai védők között Farkas fejelt a léc alá, 3-3. A hazai gárda győzelmet szalasztott el, mert a megérdemelt kétszeri vezetését csak percekig tudta megtartani. Egyébként nagyszerű, közönségszórakoztató összecsapás volt.

Gólszerzők: Gyenese (11-­esből), Vizsy, Cseresnyés, ill. Penczák (11-esből), Ferenczi, Farkas F. Jók: Vizsy, Balogh B., Elek, Cseresnyés, ill. Ferenczi, Gájer, Horváth B. U19: Zalalövő–Zalaszentgrót 6-0.

Semjénháza–Lenti TE 3-2 (2-1)

Semjénháza, 80 néző. Jv.: Major Zs.

Semjénháza: Szakmeiszter – Horváth P., Kovács P. (Kozári), Balogh P., Schuller, Körösi (Dobri), Csongár, Kapuvári, Pápai (Earles Matthew), Szilágyi, Bakos. Edző: Kovács Imre.

Lenti TE: Balogh B. – Simon P., Bakos, Biharvári, Lovrencsics, Illés, Takács, Kondákor, Orbán, Tóth B., Koczor. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Küzdelmes mérkőzésen a szebb napokat látott Lenti ellen teljesen megérdemelt hazai győzelem született. A hazai csapat küzdött, az első félidőben két kapufáig is eljutottak, a második játékrészben 3-1-nél azt hitték, megvan a mérkőzés, de a vendégek hajtottak, s egy átlövésből találtak egy újabb gólt, és ezzel újra meccs­ben voltak. A hazai nézők a végén izgultak, igaz, hogy a 75. percben a hazai­ak végleg eldönthették volna a meccset, de a játékvezető egy hazai részről jogosnak vélt büntetőt szerintük nem adott meg.

Gólszerzők: Pápai (2), Kovács P. (11-esből), ill. Tóth B. (2). Jók: Pápai, Szilágyi, Bakos, ill. Tóth B., Koczor. U19: Semjénháza–Lenti TE 1-1.

Flexibil-Top Zalakomár–Kinizsi Gyenesdiás 5-3 (3-2)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalakomár: Gerencsér – Földesi (Kuti), Csalló, Szőke, Takács (Sebestyén), Horváth J., Madarász (Mutter), Tinó (Daróczi), Nagy M., Horváth T., Mészáros. Edző: Mutter Attila.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Tóth R., Fehér, Hegyi (Kovács D.), Fellner (Szi-Péter), Nedelkó, Tarnóczai, Bertók (Tóth B.), Czafit, Ács (Szokoli). Edző: Kocsis Norbert.

Mindkét csapat jó előjelekkel várhatta a mérkőzést, hiszen győztes meccsből érkeztek. Az első félidőben a hazaiak nyomás alá helyezték a vendégeket, akik a kontráikból igyekeztek veszélyeztetni. A félidő vége előtt még egy gyors gólváltást követően egygólos hazai előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második játékrészben a gyenesiek próbáltak kezdeményezni, aminek meg is lett az eredménye, és 3-3-ra sikerült módosítani az eredményt. A nyílt sisakos játékból a hazaiak jöttek ki jobban, és két szép góllal eldöntötték a találkozót. A két csapat közös megye I-es múltját tekintve először sikerült a komáriaknak két vállra fektetniük hazai pályán a mindig veszélyes Gyenesdiást.

Gólszerzők: Madarász (2), Tinó (2), Horváth J. (11-esből), ill. Czafit (2), Tarnóczai. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Zalakomár–Gyenesdiás 4-4.

Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Herczeg Imre (Zalalövő), Kárpáti István (Semjénháza), Lukács Péter (Csács-NSE), Nagy Norbert (Csesztreg), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).ZH