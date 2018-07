A Zalakerámia-ZTE KK már edz

Tulajdonképpen már elkezdte a nyári felkészülését a Zalakerámia-ZTE KK, de hivatalosan augusztus 6-án indul az alapozás. Addig a fiatalok egyéni képzése zajlik, és persze keresik a még hiányzó légiósokat.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A ZTE KK férfi kosárlabdacsapatának a következő bajnokságra még nem állt össze teljesen a kerete, de a klubvezetés és Bencze Tamás vezetőedző is dolgozik rajta. Mint mondták: nincsenek elkésve, de akár már be is fejezhették volna a légiósok keresését.

A csapat magyar magja kialakult, hiszen Szabó Zsoltnak és Kis Raúlnak élő szerződése volt, a nyár elején pedig az egerszegiek zömében tehetségesnek ítélt fiatalokat és tapasztaltabb kosarasokat is igazoltak. Érkezett Sopronból Bagó Martin, Szombathelyről Durázi Krisztofer, Kaposvárról Papp Péter és Paksról Gulyás Milán. Közben bejelentették: Dustin Ware és Bernard Thompson légiósként csatlakozik a kerethez, de két külföldi kosaras még „hiányzik”.

Bencze Tamás tegnap elmondta: vannak kiszemeltjeik, de még nem született döntés. A szakvezetőt arról is megkérdeztük: helytálló-e az az információ, hogy a klub korábbi centere, a litván Adomas Drungilas visszatérhet Egerszegre.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Alapvetően ötös-négyes és hármas-négyes poszton bevethető külföldi játékosokat keresünk – válaszolta a szakvezető. – Meghatározó tudású kosaras igazolása a cél, hiszen a magyar mag meglehetősen fiatal lesz. Ware-re és Thompsonra is emiatt esett a választásunk, tudjuk, hogy mire képesek. Kérdésére válaszolva: Drungilas is a kiszemeltek közt van, de nem csak ő. Olyan játékosokat keresünk, akiknek a védekezése és a támadójátéka is passzol ahhoz a stílushoz, amit játszani szeretnénk.

Közben az edzések elkezdődtek, de még csak a fiataloknak. Az egyetlen hiányzó a saját nevelésű Farkas Attila, aki végül bekerült az U18-as válogatottba, amely a pénteken, Szkopjében kezdődő B-divíziós Eb-n szerepel.

– Egyedi képzések és labdás edzések zajlanak, két héten át erre koncentrálunk – mondta Bencze Tamás. – Hivatalosan a felkészülés kezdete augusztus 6., akkortól a légiósok kivételével már mindenkinek meg kell jelennie az edzésen.

A légióskérdés kapcsán Stárics Kornélt, a ZTE KK ügyvezetőjét is megkerestük, aki úgy foglalt állást: nincs miért kapkodniuk.

– Konkrét ajánlatot még nem adtunk senkinek, de leszűkítettük a kört, akikkel tárgyalni szeretnénk. Akár egy-két napon belül megtörténhet az ajánlattétel, de nincs kapkodás. Az eddigi két légióssal is eleve úgy allapodtunk meg, hogy szeptemberben csatlakoznak a kerethez – mondta Stárics Kornél.