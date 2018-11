A zalaiak is lezárták a labdarúgó NB III őszi sorozatát

A labdarúgó NB III Nyugati-csoportjában zalai rangadóval ért véget az ősz, igaz, ez a forduló már a tavaszról előre hozott első mérkőzés volt a csapatok számára. A Nagykanizsa–Tarr Andráshida találkozó döntetlennel zárult (1-1), és ezzel a találkozóval csak a kanizsaiak számára ért véget az ősz, a hidaiak készülnek egy Magyar Kupa mérkőzésre.

Dobos Sándor, a Tarr Andráshida vezetőedzője alapvetően elégedett az eredménnyel

– Elégedett vagyok, ugyanakkor kis szerencsével akár a három pont is meglehetett volna – mondta Dobos Sándor. – Azt kaptam a meccstől, amit vártam, vagyis a Nagykanizsa az elején erősen kezdett, de mi próbáltuk lassítani a játékát, s ahogy végigkísért bennünket az őszön ez a gond, egy figyelmetlenségből kaptuk a gólt az első félidő végén. Csapatom jól reagált erre, hiszen a második játékrész elején egyenlítettünk, és volt egy 15-20 perces időszak, amikor szerintem nekünk állt a találkozó. Összességében az első félidő a hazaiaké volt, a második szerintem a miénk, idegenben játszottunk egy megyei derbin, az iksz reális és jó eredmény most nekünk.

A csapat viszont nem pihenhet, ugyanis december 5-én a Magyar Kupa legjobb 32 csapata között az Érdi VSE-vel (idegenben) is meg kell még küzdeniük a hidaiaknak. Azt kérdeztük Dobos Sándortól, hogyan tudnak így „meccsben maradni”, hogy a bajnokság lezárult erre az évre.

– Mérkőzés nélkül – válaszolta röviden a szakvezető. – Nem is nagyon találtunk volna edzőpartnert, de azt hiszem, a heti ritmusunk kisebb átprogramozásával el tudjuk érni, hogy ne érezzük meg jövő szerdáig a meccshiányt. Fontos lesz számunkra a kupatalálkozó és tovább is akarunk jutni. Az Érd bajnokin (ráadásul a mi pályánkon) nyert ugyan 3-0-ra ellenünk, de ez azért nem volt ennyire sima találkozó. Komolyan készülünk tehát az MK-meccsre, lennének ugyanis még terveink ezzel a sorozattal…

A vasárnapi döntetlennek is köszönhető, hogy az NB III Nyugati-csoportjának újonca, az FC Nagykanizsa a telet a tabella hetedik helyén töltheti. A tréner, Barna László szerint pedig emiatt egyáltalán nincs okuk szégyenkezni.

– Úgy futottunk neki a szezonnak, hogy először a középmezőnyben kellene megragadnunk, és úgy érzem, nem okoztunk csalódást – fogalmazott az 50 esztendős szakember. – Az őszt nagyszerűen kezdtük, még a harmadik helyen is álltunk a táblázaton, talán ez is okozta, hogy a lelátón nagyobb lett az elvárás velünk szemben. Ugyanakkor összességében azt mondhatom: teljesítettük az eltervezetteket. Esetleg 3-5 pont maradhatott benne részünkről ebben az őszben, még keressük az okokat, hogy ezeket miért nem sikerült megszereznünk.

A tréner elmondta: a téli szünet egyik feladata lesz, hogy a keret minden tagját azonos szintre hozzák fizikálisan, az ugyanis kiütközött az eddigiek során, hogy ezen a téren nincs minden rendben. Barna László hozzátette: a télen azért fognak dolgozni, hogy látványos és eredményes legyen a futballjuk.

– Tudom, hogy a szurkolók erre vevők igazán, de ezt a legnehezebb kivitelezni – tette még hozzá.

