A zalaiak csak zárt kapuk mögött tudtak nyerni a kézilabda NB II.-ben

Elkezdődött az új szezon a kézilabda NB II.-ben. A zalai csapatok közül csak kettő játszott nézők előtt, győzni viszont csak zárt kapuk mögött sikerült.

Férfiak, Délnyugati csoport:

Tungsram SE–

Hőgyészi SC 31-24 (19-14)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Csányi, Drinóczi.

Tungsram: Szabó M. – Baranyai Zs. 4, Vadász 6, Kovacsics 3/1, Balogh P. 4, Kiss G. 3, Kiss L. 3. Csere: Konyicsák (kapus), Hári 2, Péter 4, Kozics, Jónás, Kisgéczi, Hegedűs 1, Széles 1. Edző: Csalló Ádám.

A kanizsaiak az élen zárták a berekesztett elmúlt idényt, majd a felkészülés során legyőzték a hőgyészieket, így jó előjelekkel várták a kezdést. A hazaiak az 5. perctől fokozatosan léptek el ellenfelüktől, és 8-2-ig meg sem álltak. A második 30 percben adódott azért meleg helyzet: 20-18-nál kimaradt egy kanizsai büntető, és Konyicsák Tamás védésére volt szükség, hogy a Hőgyész ne kerülhessen még közelebb. Ez lehetett a holtpont a zalaiaknál, akik ismét belelendültek (50.p.: 27-20), és megérdemelt győzelmet arattak.

Nők, Délnyugati csoport:

Egerszegi KK–

Siófok KC U22 36-42 (19-23)

Kölcsey-gimnázium, 50 né-ző. Jv: Gál, Ludvig.

EKK: Bödör – Pem 3, Csata 8, Balogh 1, Major, Borbély 7, Jáger 2, csere: Becze, Kovács 4, Leszkován 2, Góth 1, Marton 2, Gotthárd 6, edző: Csatáné Balogh Beatrix.

Remek iramú, gólgazdag mérkőzést játszottak az egerszegi lányok az elmúlt idény bajnokával. Az első félidő hajrájáig fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a játékrész hajrájában a Balaton-partiak pontosabb játékuknak köszönhetően előnybe kerültek. A fordulás után mindent beleadtak a hazaiak, és egy gólra zárkóztak. De míg hazai oldalon sok ziccer kimaradt, addig a vendégek kevés dobást hibáztak, és ezzel megalapozták győzelmüket.

Csatáné Balogh Beatrix: „Szépen megcsináltuk a helyzeteket, de rossz százalékban dobtunk. A nagy iramot bírtuk erővel, erre tudunk majd építeni.”

Hévíz SK–

Marcali 36-27 (17-12)

Hévíz, zárt kapuk mögött. Jv.: Rozina, Újvári.

Hévíz: Bán-Farkas – Buzás 5, Burghardt V. 4, Holczbauer 6, Penzer 4, Burghardt L. 8, Horváth I. 9. Csere: Molnár (kapus)., Balogh B., Novikova, Lázár, Holczer, Morácz. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Váratlanul a vendégek kezdtek jobban (9. p.: 2-6), ám időt kért a hazaiak újdonsült edzője, a csapat pedig szárnyalni kezdett (7-7, 12-7). A gárda vezére, Burghardt Lukrécia mellett a 26. perctől beindultak a gyors hévízi szélsők is, a második játékrészben pedig már csak a gólkülönbség volt kérdéses. Hat perccel a vége előtt volt kétszámjegyű is a felek közti különbség. Végig sportszerű és lendületes játékot nyújtottak a csapatok, jól sikerült a láthatóan játékra éhes zöld-fehérek és edzőjük bemutatkozása. Dicséretet érdemelnek azok a szurkolók is, akik a mérkőzést az utcán drukkolták végig.

Jók: Burghardt L. (a mezőny legjobbja), Holczbauer, Horváth, Buzás.

Kissné Gliba Adrienn: „Nagyon álmosan kezdtünk, de aztán 50 percen át uraltuk a meccset, mindig akadt valaki, aki húzta a többieket is magával. Jó csapatmunka volt.”

BBSC Balatonboglár–Tungsram SE 25-19 (11-9)

Balatonboglár, 50 néző. Jv.: Hullmann, Weinert.

Tungsram: Csiszár – Szmodics V. 1, Szabó E. 6, Zvolenszky 8, Csivre V. 1, Raczkó, Szmodics D. Csere: Janzsó, Csivre E., Horváth A., Kovács D. 1, Czinderi, Füstös 1, Ács 1. Edző: Baranyai Zsolt.

Az előző idény berekesztésekor a tabella 8. helyén állt a boglári csapat, míg a Tungsram sereghajtóként zárt, de mivel a csonka bajnokságban nem volt kieső, idén ismét találkoznak a felek. Mi több, a kanizsaiak nem is kezdtek rosszul, és a félidei kétgólos hátrány sem tűnt vészesnek. A második játékrészben aztán a hazaiak már határozottabbak voltak, míg a dél-zalaiaknál például az újonnan érkezett Szabó Eszter rögtön hat gólt vállalt, Zvolenszky Nóra pedig tartja az előző idénybeli gól­erős formáját.

Jók: Zvolenszy, Szabó E.

Nézők nélkül a tungsram női csapata



A kézilabda NB II. 2. fordulója már pénteken elkezdődik a zalai­ak számára: a Tungsram SE 19 órai kezdettel Siklóson vendégszerepel. A hazaiak a nyitó körben Baján játszottak 28-28-at.

A nőknél csak a Tungsram játszik itthon: szombaton 15 órától az egy hete nyertes Nemesvámos ellen, igaz, zárt kapuk mögött. Az egerszegi KK ugyanezen a napon (18 óra) a szintén pont nélküli Tolna vendége lesz. Vasárnapra (15) marad a Hévíz veszprémi vendégjátéka, a bakonyiak vereséggel nyitották a szezont.