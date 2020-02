A zalai színeket képviseli az Eb-n Takács Virág Vivien

Ötvenkét ország több mint ezer sportolója indul a péntektől vasárnapig Budapesten zajló kadét, junior és U21-es karate-Európa-bajnokságon. A 36 fős magyar válogatottnak tagja Takács Virág Vivien, az egerszegi Toriki KHKE versenyzője is.

Kiemelt figyelem irányul a budapesti Eb-re, hiszen – amint a magyar szövetség felvezető sajtótájékoztatóján is elhangzott – idén szerepel először a sportág az olimpia műsorán, Hazánk pedig először ad otthont korosztályos Európa-bajnokságnak. Dr. Mészáros János, a szövetség elnöke azt is elmondta: reméli, hogy a BOK Sportcsarnokban magyar érmek születnek, és a tokiói ötkarikás debütáláson is lesz versenyzőnk. A sportvezető emlékeztetett: hazánk 2013-ban rendkívül sikeres felnőtt Eb-t rendezett. Attól kezdve az MKSZ tudatosan készült az olimpiai részvételre, aminek eredményeképpen hazánk elnyerte a mostani kontinensviadal és a 2022-es felnőtt világbajnokság rendezési jogát.

A válogatott egyhetes mátraházi edzőtáborozáson vett részt, majd mindenki a klubjában készült, ám csütörtöktől már együtt van a keret. Takács Virág Vivien, a zalaegerszegi Toriki KHKE U21-es korosztályú versenyzője egy éve az Eb-n 7. helyezett lett, majd indult az őszi chilei világbajnokságon és a felnőtt Eb-n is.

– Jól sikerült a felkészülés, az edzőtáborban jó ellenfelekkel tudtam hangolódni – mondta el a versenyző, útban a válogatotthoz. – Szeretnék érmet szerezni, ami az erős mezőnyben nem lesz könnyű, de nem is lehetetlen.

Takács Virág Vivien az U21-es korosztály 61 kg-os súlycsoportjában küzdelemben (kumite) indul, edző-édesapja, Takács Ferenc pedig elmondta: nagy az elvárás a csapattal szemben, s ők is mindent megtettek annak érdekében, hogy a legjobb formába kerüljenek.

– Az edzőtáborban és az MTK csapatával is egy hetet készültünk és bízom benne, hogy ennek eredménye lesz az Eb-n – mondta Takács Ferenc. – Nem volt teljesen zavartalan a felkészülés, de bízunk benne, hogy ez nem befolyásolja a szereplését. Azt láttam, hogy Vivien fejben jól felkészült a harcra, motivált, ami biztató.

Még egy zalai kötődésű versenyző lesz a válogatottban: a kadét korosztályban a már az MTK színeiben versenyző, korábban ZSKE-s Kovács Dominika Hanna formagyakorlatban indul.