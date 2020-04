A zalai röplabdások is már a járvány utáni időket tervezgetik

A Magyar Röplabdaszövetség a hónap elején a koronavírus- helyzet miatt befejezettnek nyilvánította a 2019/2020-as szezon bajnokságait. A döntés a ZTE RK-nál a női csapat szempontjából volt a leginkább fájó, hiszen a gárdának esélye volt a Dunántúlbajnokság megnyerésére és az NB II-be jutásra.

Az egerszegi klub elnöke, Merth Attila elmondta: a szövetség vezetése a döntés meghozatala előtt kikérte minden érintett véleményét, és a klubok nagy része úgy nyilatkozott, a szezon lezárása a legjobb megoldás. Végeredményt csak az U11-es és az U13-as korosztályokban hirdettek, a többi sorozat a sorrend megállapítása nélkül ért véget, és így természetesen feljutók, valamint kiesők sincsenek.

– Az Ostoros-csarnok felújítása miatt albérletbe kényszerültünk erre a szezonra, így nem is tűztünk ki nagy célokat a csapataink elé – értékelte a csonkán maradt bajnoki év eseményeit Merth Attila. – A női csapatunk ezzel együtt szállította a jó eredményt, aminek nagyon örültünk, és ha nem jön közbe a járvány, az együttest a következő szezonban az NB II-ben szerepeltettük volna. Ez most sajnos terv maradt. A férfiak az eddigi eredmények alapján az NB II középmezőnyébe voltak várhatók a rájátszás végére. A jövővel kapcsolatban sok még a bizonytalanság, hiszen egyelőre azt sem tudjuk, hogy a városban miként készülnek el az iskolai tornatermek. Ez a körülmény pedig az edzéslehetőségeinket alapvetően befolyásolja.

És bár a pontvadászatok megszakadtak és edzések sincsenek, a ZTE RK vezetésének azért vannak bőven feladatai.

– Rengeteg a szezon lezárásával kapcsolatos elszámolnivaló – folytatta az elnök. – És elkezdtük tervezni a jövőt is, a szövetség már most kérte a klubokat, hogy jelezzék, mely korosztályokban és bajnokságokban indítanának csapatokat. Nem könnyű a feladat, hiszen nem tudjuk, az anyagi lehetőségeink miként alakulnak. De igyekszünk távlatosan gondolkodni. Merth Attila elmondta még: az edzőkön keresztül próbálják ösztönözni a játékosokat, hogy otthon, egyénileg is mozogjanak. Folyamatosan dolgoznak a legmegfelelőbb edzésterv összeállításán, mert szeretnék, ha a játékosok megfelelő állapotban lennének, amikor újra elkezdhetik a közös edzéseket.