A zalai birkózók három diákolimpiai érmet hoztak haza Hajdúszoboszlóról

Újabb diákolimpiai országos döntőt rendeztek a birkózóknál, amin az egerszegi, a kanizsai és a tófeji utánpótlás is képviseltette magát.

A szabadfogásúak Diák II. korosztályának képviselői (2007-2008-ban születettek) Hajdúszoboszlón gyűltek össze és a 184 induló között a Zalaegerszegi BSE, a Kanizsai BSE és a Tófej SE ifjai is ott voltak, akik most természetesen iskolájuk színeiben versenyeztek.

Ezúttal is született zalai diákolimpiai aranyérem, amit az egerszegi Varga Zalán szerzett meg. Ezzel az egerszegi tehetség az idén mind a négy nagy versenyét (diákolimpia, országos bajnokságok) megnyerte. Hajdúszoboszlón egyik mérkőzése sem ment végig: kettőt tussal, kettőt technikai tussal nyert meg. További két érem jutott még megyénk sportolóinak.

A zalai fiatalok helyezései a diákolimpián. 26 kg: 5. Fata József (N. Piarista). 46 kg: 3. Ruzsics Milán (Z. Petőfi). 50 kg: 1. Varga Zalán (Z. Öveges). 54 kg: 2. Lukács Egon (Tófej, Kincskereső).

A versenyzőket Szatmári Zsolt (Nagykanizsa), Szanati József (Tófej), Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Tornyos Dorina és Gerencsér Roland (Zalaegerszeg) edzők készítették fel.

