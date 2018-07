A Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp ragaszkodik a hagyományaihoz is

A Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp SK sakkcsapata, megnyerve az NB I B küzdelmeit, visszajutott az élvonalba, így ősztől ismét a legjobbak között szerepel a hatszoros magyar bajnok. A tervekről a közelmúltban tartottak tájékoztatót.

A hatszoros bajnok Z. Csuti-Hydrocomp együttesének neve jól cseng a sakksporton belül, hiszen az egyik legrégebbi magyar sakk-klubnak is tekinthető. A nemrég befejeződött Restart fesztiválon egy 24 órás villámsakktornát (rapid vagy schnell, ahogy tetszik) is rendeztek, amelyen a résztvevők száz partit játszottak fejenként. A klub elnöke, Böjte Sándor és a szakmai vezető, Horváth Tamás pedig a támogatóiknak számoltak be terveikről, és értékelték az elmúlt bajnoki szezont.

Böjte Sándor leszögezte, neki, mint a klub elnökének és a klub minden vezetőjének az a feladata, hogy megteremtsék az NB I-es induláshoz a feltételeket. Mint mondta, ez úgy tűnik, hogy sikerül, aminek örülnek, ugyanis a Z. Csuti-­Hydrocomp SK visszatér az élvonalba, ahová igazából tartozik.

Horváth Tamás szintén úgy fogalmazott, hogy fontos számukra az élvonal. Hatszoros magyar bajnokként nem is lehetett más a céljuk, mint minél előbb visszajutni.

– Az NB I-ben mindenki sokkal jobban szem előtt van, s így vagyunk ezzel mi is – mondta Horváth Tamás, amikor megkerestük, hogy ismertesse a terveiket. – Az első csapatunk megnyerte az NB I B-t, a második az NB II-ben lett harmadik, a harmadik számú együttesünk pedig megyei bajnok lett. Azt hiszem, hogy ez is mutatja: nem csak egyfelé, nem egy csapatra figyelünk a klubnál. Az első csapatot meg kell erősíteni az élvonalbeli szereplésre. Számunkra az első évben az lesz a cél, hogy stabilan teljesítsünk, és maradjunk az élvonalban.

Némileg magyarázatra szorul, miért is kell a Z. Csuti SK-nak első körben stabilizálni a helyzetét. Pár éve anyagi okok miatt léptek vissza az NB I-től, holott simán bent maradtak. Egy éve pedig egy nagyon szoros versenyben estek ki. Ugyanakkor ragaszkodnak ahhoz is, hogy a csapat magja helyi sakkozókból álljon.

– Ha csak az NB I B-s bajnokcsapattal vállalnánk az élvonalbeli szereplést, ezzel nem tudnánk bent maradni az NB I-ben – ismerte el Horváth Tamás is. – Ugyanakkor nem akarunk légióscsapat sem lenni, de be kell látni, hogy szükséges az erősítés. A klub tradícióihoz ragaszkodunk, hiszen 1972 óta, akkor még ZTE néven, majd 1986 után már Csuti SK néven mindig is az egerszegi sakkozókra építettünk. Most is így lesz. A 12 táblán úgy számolunk, hogy három olyan játékost igazolunk, illetve lesznek olyan külföldi igazolásaink is, akik ha nem is minden fordulóban, de egy-egy játéknapon leülnek az asztalok mellé.

Az előkészületek tehát zajlanak a klubnál az új szezonra, de visszatérve a 24 órás villámsakktornára. Az állóképességet is próbára tevő tornát Horváth Ádám, a Z. Csuti-Hydrocomp nemzetközi nagymestere nyerte, a szintén nagymester Czebe Attila (Ajka) és a mesteri fokozattal bíró Takács András (Alsó­szölnök) előtt.