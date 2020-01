A Zala Budo SE új klub, de van mire alapoznia

Új sportegyesület gazdagítja a nyár óta a megyeszékhelyi palettát, a Zala Budo SE ekkor kezdte meg tevékenységét. A főleg küzdősportokra specializálódott klub alapítói persze nem ismeretlenek ebben a szegmensben.

A Zala Budo SE a judo, a karate (WKF, SKI), jiu-jitsu és más önvédelmi ágak művelőit szeretné minél nagyobb számban a soraiban tudni. A nyár eleje óta már több versenyen jártak a klub növendékei, akiket egyébként fiatal edzői csapat készít fel, melynek tagjai maguk is még aktívak. Ifj. Szekér László a judo és a karate, Tóth Bertold a judo, Kőszegi József a jiu-jitsu, Vugrinecz Attila a karate rejtelmeiben jártas.

De előbb arról, hogy miért is alakítottak önálló egyesületet. A neveket olvasva ugyanis, majd’ mindenki egy-egy másik egerszegi klubnak volt tagja. Mostanáig.

– Kis létszámú csoportokat szeretnénk létrehozni és ezekben minőségi munkát megvalósítani – ezt már Szekér László, a Zala Budo SE elnöke mondta el akkor, amikor az egyik edzésüket meglátogattuk. – Megegyeztünk például a Zalaegerszegi Judo SE-vel és nem riválisokként tekintünk egymásra, hanem partnerekként. Minőségi versenyzőket szeretnénk képezni, ezért is van ennyi edzőnk.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy kezdőkkel ne foglalkoznának és amikor ott jártunk, akkor is több, nagyon fiatal tanítványuk gyakorolt a tatamin. A korábbi egerszegi nyomda területén kialakított edzőtermük pedig valóban minden igényt kielégít, látszik, hogy adtak erre is.

– Mindent a magunk erejéből hoztunk létre és még egy termet szeretnénk ugyanitt kiépíteni – folytatta evvel Szekér László elnök. – Azt is szeretnénk bebizonyítani, hogy egy városban nyugodtan megfér egymás mellett több klub is, melyeknek mondjuk azonos a tevékenysége.

Közben ifj. Szekér László – aki maga is tagja az SKI karateválogatottnak és nemzetközi viadalokon indul, de például Zalaegerszegi Judo SE-nél is edzősködik – további terveikről is beszélt.

– Most tervezzük, hogy még egy kisebb csoportot hozunk létre, de lesznek nálunk például válogatott keretedzések is – mondta ifj. Szekér László, aki a Zala Budo SE-n belül a szakmai munkát is összefogja. – Az UTE-vel nagyon jó kapcsolatunk, így hazai neves versenyzőket is szeretnénk elhozni, hogy ők is tartsanak edzéseket a mi fiataljainknak, hiszen tőlük csak tanulni lehet.

És egyre több versenyen akarnak indulni itthon és idegenben. Egy biztos: a lelkesedés megvan hozzá.