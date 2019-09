A ZÁÉV Zrt. ismét a férfi-kosárlabdacsapat támogatói között

Az elmúlt hetekben sorra ­jelentette be új (és régi) támogatói­val a megállapodását a Zala­kerámia-ZTE KK, s így volt ez pénteken is, amikor a ZÁÉV Zrt.-vel tartott sajtótájékoztatót.

A zalai, egerszegi sportklubok és a ZÁÉV Zrt. kapcsolata nem új keletű, ami a pénteki össze­jövetelen is nagy hangsúlyt kapott. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere kiemelte, hogy a ZÁÉV a legnagyobb zalai cégek közé tartozik és mindig szerepet vállalt a sport támogatásában, amit Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója is megemlített. Az egerszegi vállalkozás ma már országos szinten is sikeresen működő vállalat, s ahogy a vezérigazgató mondta, örömmel csatlakoztak ismét a Zalakerámia-ZTE KK támogatói közé, hogy ezzel is elősegítsék a férfi kosarasok minél eredményesebb szereplését.

Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetője és dr. Gyimesi Endre, a klub társadalmi elnökségének tagja a ZÁÉV Zrt. 70 esztendős múltját emelték ki. Gyimesi Endre például azt is megemlítette: az 1980-ban megépült városi sportcsarnokot is a ZÁÉV építette, amely a hatvanéves múltra visszatekintő kosárlabdacsapat otthona és sikereinek színhelye lett.