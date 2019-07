A ZAC képviseli Zalát a felnőtt atlétikai ob-n

Budapesten, az MTK Lantos Mihályról elnevezett sportközpontjában szombaton és vasárnap rendezik meg a 124. felnőtt Atlétikai Magyar Bajnokságot. A házigazda Magyar Atlétikai Szövetség honlapja szerint 38 versenyszámban 516 versenyző áll rajthoz, megyénket a Zalaszám-ZAC küldöttsége képviseli.

A viadal előtt Szakály Istvánt, a megyeszékhelyi klub ügyvezető igazgatóját kértük esélylatolgatásra.

– Két éremesélyes versenyzőnk lesz a mezőnyben – kezdte a sportvezető. – Szűcs Valdó neve kívánkozik az élre, aki a héten idehaza készült és kettős célkitűzéssel indult útnak. Egyrészt 13,52 másodperces idejével vezeti az idei magyar ranglistát a 110 méteres gátfutásban, és ennek megfelelően szeretné megnyerni élete első szabadtéri felnőtt bajnoki címét. Másrészt az említett időeredményen 6 századot javítva kvalifikációs szintet akar teljesíteni az idei világbajnokságra. Az egész klub, de talán a megye sportszerető közönsége nevében is mondhatom, hogy szurkolunk neki. Mint ahogy a súlylökő Veiland Violettának is, aki szeretné megjavítani 16,50 méteres idei legjobbját, és ezzel a remek eredménnyel ezüstérmet nyerni a világbajnok Márton Anita mögött.

A ZAC vezetése döntőbe várja a klub női és férfi 4×100-as síkfutó váltóját is. És az egerszegi remények szerint a fináléért küzdhet majd az egerszegiek két friss egyetemistája, Ott Benjámin (400 m-es síkfutás), valamint Nagy Pálma (100 és 200 m) is. Döntős reményekkel kezdi a hétvégét a dobóatléta Takács Dóra is, a még csak ifjúsági korú középtávfutó, Muszil Ágnes számára pedig azért lesz különleges ez a hétvége, mert pályafutása során először teheti próbára magát felnőtt magyar bajnokságon.

A Keszthelyi VDSE ezúttal nem indít versenyzőt az ob-n. Csikós József vezetőedző elmondta: Csahóczi Csanád sérült, Szabó Laura pedig egy kihagyás után még nem nyerte vissza formáját.