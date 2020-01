A XIII. Győr Open kvalifikációs viadalon a kanizsai úszók is rajtkőre állnak

A Dél-zalai Vízmű SE úszói is részt vettek a XIII. Győr Open el­nevezésű nemzetközi úszóversenyen, amelyen húsz ország ezer versenyzője indult.

A győri verseny egyben az idei tokiói nyári olimpiai játékokra hivatalosan bejelentett kvalifikációs esemény is volt. A Dél-zalai Vízmű SE versenyzői felnőtt és junior korcsoportban rajtoltak a különböző számaikban, és sok egyéni csúcsot is megjavítottak, egyben pedig remek helyezéseket is elkönyvelhettek. Varga Dominika szerepelt a legeredményesebben, aki a felnőtteknél állt dobogóra.

XIII. Győr Open, kanizsai eredmények. Felnőttek. Nők, 100 m pillangó: 6. Varga Dominika 1:03,17. 200 m gyors: 10. Varga 2:16,91. 50 m pillangó: 3. Varga 27,88. 100 m hát: 4. Varga 1:09,83. 50 m hát: 4. Varga 31,39. 100 m gyors: 5. Varga 58,38. 50 m gyors: 4. Kantó Loretta 28,01. 200 m hát: 5. Kantó 2:27,79. 50 m pillangó: 5. Kantó 29,87. 200 m vegyes: 5. Kantó 2:31,18. 50 m hát: 3. Kantó 30,98. 100 m gyors: 7. Kantó 1:00,62. Juniorok. Nők, 50 m gyors: 5. Bukovics Rebeka 27,80. 100 m pillangó: 6. Bukovics 1:07,67. 200 m gyors: 4. Bukovics 2:14,28. 50 m pillangó: 3. Bukovics 29,58. 200 m vegyes: 8. Bukovics 2:32,99. 100 m gyors: 4. Bukovics 59,99.